Bundesliga: Leipzig holt den fünften Sieg im fünften Heimspiel

Der RB Leipzig bleibt in der heimischen Arena eine Macht. Gegen Bremen holte sich das Team von Ex-Werder-Coach Ole Werner den fünften Heimsieg der Saison.

Leipzig bleibt am FC Bayern dran. Quelle: dpa / Jan Woitas

RB Leipzig bleibt in der Fußball-Bundesliga Bayern-Jäger Nummer eins. Auch dank Neu-Nationalspieler Assan Ouédraogo gewannen die Sachsen mit 2:0 (0:0) gegen Werder Bremen und eroberten den zweiten Tabellenplatz von Bayer Leverkusen zurück. Ihr Rückstand auf den Rekordmeister aus München beträgt weiter sechs Zähler.

Ouédraogo erzielte in der 63. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss die Führung, zum 2:0 traf Xaver Schlager (80.). Beim vermeintlichen Ausgleich stand Bremens Keke Topp im Abseits (71.). Für die Bremer, die Leipzigs Trainer Ole Werner bis zum Ende der Vorsaison betreut hatte, war es der erste Rückschlag nach zuletzt fünf Spielen in Folge ohne Niederlage.

Leipziger Fans protestieren - Bremer Fans pfeifen

Die Fans von RB, eher nicht im Ultra-Bereich angesiedelt, protestierten vor der am 3. Dezember in Bremen beginnenden Innenministerkonferenz, bei der es um die Sicherheit in deutschen Arenen geht, mit einem großen Banner in ihrer Kurve mit der Aufschrift: "Gegen Euren Sicherheitswahn - Die Stadien sind sicher!".

Als die Leipziger Fans nach drei Minuten ihre Lieder anstimmten, gab es Pfiffe aus dem zwölf Minuten lang schweigenden Bremer Block. In nahezu allen Bundesliga-Stadien warteten am Wochenende die Fans zwölf Minuten mit der lautstarken Unterstützung.

Leipzig übernimmt Spielkontrolle

In der ausverkauften Red Bull Arena übernahm Leipzig zu Beginn die Spielkontrolle. Das Werner-Team tat sich aber vorerst schwer gegen den Bremer Block, der rund um den Strafraum wenig Lücken bot. Folglich war ein Freistoß von David Raum (20.), den der Kapitän aus halbrechter Position über das Tor setzte, die zwingendste Aktion in der Anfangsphase.

Erst spät in der ersten Halbzeit wurde Rasenballsport gefährlicher. Vor allem Ouédraogo riss das Spiel an sich, scheiterte zunächst an Werder-Torwart Mio Backhaus (32.) und zielte sechs Minuten später knapp links vorbei. Kurz vor der Pause hatte Christoph Baumgartner die Führung auf dem Fuß, seine abgefälschte Bogenlampe kratzte Backhaus aus der Ecke (45.+1).

Werder kommt wie ausgewechselt aus der Kabine

Nach der Pause wirkte Werder wie ausgewechselt. Unmittelbar nach dem Wechsel prüfte Renato Schmid (47.) RB-Keeper Peter Gulacsi, die folgende Ecke köpfte Keke Topp ans Außennetz. Danach nahm das Spiel Fahrt auf, beide Teams kamen zu ihren Chancen.

Bremens Jens Stage (58.) wurde bei einem Konter erst kurz vor dem Tor von Yan Diomande abgefangen, Sekunden später klärte auf der anderen Seite Marco Grüll nach einem Abschluss von Baumgartner auf der Linie. Dann schlug Ouédraogo zu, der schon am vergangenen Montag bei seinem DFB-Debüt gegen die Slowakei in Leipzig getroffen hatte. Bremen blieb gefährlich, doch Schlager sorgte für die Entscheidung.

