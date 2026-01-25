Bayern-Niederlage gegen FC Augsburg: Warnsignale mehren sich

Das 1:2 des FC Bayern gegen Augsburg und das Ende der Unschlagbarkeit fügen sich in den jüngsten Münchner Trend zum Schlendrian. Eberl und Kimmich fordern eine rasche Reaktion.

Auch hinterher wurde beim FC Bayern gelacht. Es ging um eine Kiste Bier, die ein Reporter in der Kabine des FC Augsburg entdeckt hatte. Der Münchner Trainer Vincent Kompany hatte das falsch verstanden und dachte, in seiner Kabine sei die Kiste gesichtet worden.

Als das Missverständnis aufgeklärt war, amüsierte sich auch Kompany und sagte launig: "So tief sind wir noch nicht, dass wir jetzt Bier brauchen in der Kabine." Gemeint war: So schlimm getroffen hatte es die Münchner nicht, trotz einer 1:0-Pausenführung gegen den FC Augsburg 1:2 verloren zu haben, sogar erstmals in der Bundesliga seit einem 2:3 gegen den VfL Bochum am 8. März 2025.

Kompany enttäuscht über Energieabfall

"Enttäuscht" war Kompany allerdings schon über den Energieabfall seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit.

Wir waren in einer guten Position, die haben wir weggegeben. „ Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern

"Wir haben es nicht geschafft, unsere 100 Prozent auf den Platz zu bringen, Augsburg hat’s geschafft", befand Sportvorstand Max Eberl.

Für den FC Augsburg war es in seinen 15 Bundesliga-Jahren erst der zweite Sieg in München nach einem 1:0-Erfolg 2015, als der FC Bayern mit seinem damaligen Trainer Pep Guardiola schon als Meister festgestanden hatte.

Eberl grüßt indirekt gen Dortmund

Beim FC Bayern haben sie sich am Samstagabend alle Mühe gegeben, betont gelassen mit dem Ende ihrer langen Ungeschlagen-Serie in der Bundesliga umzugehen. Dass sie nun nicht mehr ohne Niederlage durch eine Saison kommen können, wie es Leverkusen bei seinem Meistercoup 2024 als erster und weiterhin einziger Mannschaft gelungen war, betrachten die Münchner offiziell als nachrangig.

Und auch der Umstand, nur noch acht statt elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Dortmund zu haben, treibt den Bayern keinen Angstschweiß auf die Stirn.

"Wenn Mannschaften sich Hoffnungen machen, dann liegt es an uns, diese Hoffnungen wieder zunichte zu machen", grüßte Eberl indirekt gen BVB, ohne diesen namentlich zu nennen. Er forderte eine rasche Gegenbewegung:

Wir müssen nach vorne gucken und jetzt reagieren, so wie wir es in der Vergangenheit immer getan haben, und das müssen wir jetzt am Mittwoch und am Samstag auch wieder machen. „ Max Eberl

Tah will Wut rauslassen

Zunächst geht es für die Bayern am Mittwoch in der Champions League im letzten Spiel der Ligaphase zur PSV Eindhoven und am Samstag in der Bundesliga zum Hamburger SV. "Ich hoffe, dass wir ein Learning daraus ziehen, dass wir wissen, dass die Schwierigkeit bei Bayern München ist, dass du alle drei Tage am absoluten Limit sein musst, um zu bestehen. Das wollen wir in den nächsten Wochen wieder zeigen", sagte Joshua Kimmich.

Auch Harry Kane und Jonathan Tah sprachen von einer Reaktion, die nun nötig sei. Tah sagte wegen der schwächsten Saisonleistung gegen Augsburg sogar:

Die Wut, die dadurch in uns steckt, lassen wir im nächsten Spiel raus. „ Jonathan Tah, FC Bayern

Kimmich: "Wird uns nicht in Krise stürzen"

Viel ist natürlich nicht passiert für den FC Bayern durch die kleine Blamage, nachdem Hiroki Ito per Kopf zur Führung getroffen hatte, ehe die immer frecheren Augsburger das Spiel durch die Tore von Arthur Chavez und Han-Noah Massengo verdientermaßen drehten. An der großen nationalen Dominanz der Münchner ändert ihre erste Niederlage in der Bundesliga seit 322 Tagen wenig.

Die vielen kleinen Nachlässigkeiten der Bayern fügten sich aber ins Bild der vergangenen Wochen, in denen der Trend zum Schlendrian schon zu erkennen gewesen war und sich die Warnsignale mehrten, trotz oft deutlicher Ergebnisse.

"Dieses Spiel wird uns nicht in die Krise stürzen. Ich freue mich schon darauf, eine Reaktion zu zeigen", sagte Kimmich unbeeindruckt. Er warnte aber auch: "Wir müssen unsere Prinzipien auf den Platz bringen, in jedem Spiel, egal ob wir gegen Eindhoven, Augsburg, Paris oder Arsenal spielen." Andernfalls verlieren eben auch die Bayern.

