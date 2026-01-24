Fußball: Schalke macht mit Dzeko Ernst in Sachen Aufstieg

Showdown in Gelsenkirchen: Wenn der FC Schalke 04 am Sonntag den 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Liga empfängt, dann steht mit Edin Dzeko (ehemalige) Weltklasse auf dem Platz.

Dreht ab sofort auf Schalke seine Runden: Edin Dzeko.

"Brate, das musst du machen!" Diesen Rat gab Sead Kolasinac seinem Landsmann Edin Dzeko, als der sich vor ein paar Wochen erstmals ernsthaft mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 beschäftigte. "Brate" ist Bosnisch und bedeutet "Bruder".

Seit Donnerstag ist es offiziell: Der Kapitän, Rekordspieler und -torschütze der bosnischen Nationalmannschaft, vor zweieinhalb Jahren noch mit Inter Mailand gegen Manchester City im Finale der Champions League, kickt nun im Unterhaus des deutschen Fußballs.

Dzeko entfacht Euphorie wie damals Raúl

Seitdem ist auf Schalke die Dzeko-Manie ausgebrochen, vergleichbar nur mit der fast ehrfürchtigen Stimmung, als der Traditionsklub unter Felix Magath die Real-Madrid-Legende Raúl nach Gelsenkirchen lotste. Das war 2010 - und Schalke noch erstklassig sowie regelmäßig international vertreten.

Dzeko: Schillernde Figur für Schalke Edin Dzeko hat eine schillernde Karriere hinter sich. Der 39-Jährige, Kapitän der bosnischen Nationalelf (Rekordnationalspieler seines Landes mit 146 Einsätzen und 72 Toren, WM-Teilnehmer 2014), kam im Sommer 2007 vom FK Teplice (Tschechien) zum VfL Wolfsburg. Dort wurde er 2009 Meister und 2010 Torschützenkönig der Bundesliga. Weitere Stationen: Manchester City (Englischer Meister 2012 und 2014, Pokalsieger 2011), AS Rom, Inter Mailand (Italienischer Pokalsieger 2022 und 2023), Fenerbahce Istanbul und zuletzt AC Florenz.

Dzeko stand einmal im Champions-League-Finale: 2023 mit Inter Mailand (0:1 gegen Manchester City). Schalke will noch nachlegen Um Dzeko mit Vorlagen zu füttern, plant Schalke in der laufenden Transferperiode weiteren Zuwachs. "Bei Edin haben wir genau geschaut, was er uns geben kann und ob es finanziell in unseren Rahmen passt." Er sei nicht gekommen, "um bei uns abzukassieren. Seine Erfahrung wird uns helfen. Edin ist einer, der alles erlebt hat", sagte Schalkes Sportvorstand Frank Baumann. Und zu möglichen Zugängen: "Ich gehe davon aus, dass noch etwas passiert."

Über 1.000 Fans wollten sich nun am Freitagvormittag das erste Training des früheren Superstars in Königsblau nicht entgehen lassen. 62.000 werden es am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern in der ausverkauften Arena sein.

Los ging es mit dem Dzeko-Wahnsinn schon am Mittwochabend, als der wohl spektakulärste Transfer der zweiten Liga aller Zeiten im Flieger von Bologna nach Düsseldorf saß. Die ersten Anhänger empfingen Dzeko - zuletzt bei der AC Florenz in der Serie A nur noch sporadisch am Ball - schon am Flughafen, holten sich Autogramme und baten um Selfies.

Tausende S04-Trikots verkauft

Am anderen Morgen begann der Run auf den S04-Fan-Shop. Während Dzeko um 7:30 Uhr zum Medizin-Check antrat, wurde das Trikot mit seinem Namen und der Nummer 10 auf dem Rücken tausendfach online bestellt oder direkt vor Ort im Laden an der Arena gekauft.

Eines der ersten soll sich, laut dem Star-Stürmer, der Ex-Schalker Kolasinac - inzwischen bei Atalanta Bergamo am Ball und Teamkollege Dzekos in Bosniens Nationalelf - gesichert haben.

Doch was macht solch eine Fußballikone wie Dzeko, jahrelang einer der besten Stürmer im Weltfußball, in der zweiten Liga? "Der eine oder andere in meinem Umfeld hat gemeint, ich sei verrückt, als es hieß, ich könnte zum FC Schalke 04 wechseln. Aber verrückt bin ich definitiv nicht", sagte der bald 40-Jährige bei seiner Vorstellung. Seine Begründung:

Ich denke nicht daran, ob es die 1. oder 2. Bundesliga ist. Ich sehe den Verein: Schalke 04. Trotz mehrerer Optionen wollte ich von Anfang an nur hierhin. „ Edin Dzeko, FC Schalke 04

Nur positiver Zuspruch für Wechsel zu Schalke

Auch der FC Paris soll an Dzeko interessiert gewesen sein. Doch der soll sogar selbst den Kontakt nach Schalke gesucht haben, nachdem es von Insidern nur positiven Zuspruch für seine Wechselgedanken gab.

Neben Kolasinac sprachen sich auch Bosniens Auswahltrainer Sergej Barbarez sowie dessen Assistent, der Ex-Schalker Zlatan Bajramovic, und sein bisheriger Fiorentina-Mitspieler Robin Gosens, ein bekennender S04-Fan, für den Zweitliga-Spitzenreiter aus.

Den Ausschlag für Königsblau gaben dann Gespräche mit zwei der wichtigsten Erfolgsgaranten in der aktuellen Schalker Mannschaft - Trainer Miron Muslic, in Bosnien geboren und österreichischer Staatsbürger, sowie Abwehrchef Nikola Katic, wie Kolasinac ein Teamkollege Dzekos im bosnischen Trikot. "Niemand musste mich überreden", sagte Dzeko und betonte:

Aus meiner Zeit beim VfL Wolfsburg weiß ich, was Schalke bedeutet: geiler Verein, geile Fans, geiles Stadion. „ Edin Dzeko, FC Schalke 04

Trainer Muslic muss Spielstil ändern

In der Arena war er zuletzt am 18. September 2009 zu Gast, damals mit dem VfL Wolfsburg. Beim 2:1-Sieg für die "Wölfe" gegen Schalke traf Dzeko doppelt. Das ist über 15 Jahre her, und ob es der Torjäger immer noch draufhat, muss er jetzt beweisen. Klar ist, dass Coach Muslic seinen Spielstil ändern, auf Dzeko zuschneiden muss. 22 Tore hat der Zweitliga-Erste bisher nur erzielt, die maue Ausbeute vorne reichte dennoch für satte 38 Punkte.

Dass Schalke mit der Verpflichtung von Dzeko seine Ambitionen auf die Rückkehr in die Erste Bundesliga untermauert hat, steht aber schon vor dem am Sonntag bevorstehenden Debüt des neuen Stars fest.