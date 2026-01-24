Fußball: Schalke macht mit Dzeko Ernst in Sachen Aufstieg

Ein Weltstar in der Zweiten Liga:Schalke macht mit Dzeko Ernst in Sachen Aufstieg
von Heiko Buschmann
Showdown in Gelsenkirchen: Wenn der FC Schalke 04 am Sonntag den 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Liga empfängt, dann steht mit Edin Dzeko (ehemalige) Weltklasse auf dem Platz.
"Brate, das musst du machen!" Diesen Rat gab Sead Kolasinac seinem Landsmann Edin Dzeko, als der sich vor ein paar Wochen erstmals ernsthaft mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 beschäftigte. "Brate" ist Bosnisch und bedeutet "Bruder".
Seit Donnerstag ist es offiziell: Der Kapitän, Rekordspieler und -torschütze der bosnischen Nationalmannschaft, vor zweieinhalb Jahren noch mit Inter Mailand gegen Manchester City im Finale der Champions League, kickt nun im Unterhaus des deutschen Fußballs.
Dzeko entfacht Euphorie wie damals Raúl
Seitdem ist auf Schalke die Dzeko-Manie ausgebrochen, vergleichbar nur mit der fast ehrfürchtigen Stimmung, als der Traditionsklub unter Felix Magath die Real-Madrid-Legende Raúl nach Gelsenkirchen lotste. Das war 2010 - und Schalke noch erstklassig sowie regelmäßig international vertreten.
Über 1.000 Fans wollten sich nun am Freitagvormittag das erste Training des früheren Superstars in Königsblau nicht entgehen lassen. 62.000 werden es am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern in der ausverkauften Arena sein.
Los ging es mit dem Dzeko-Wahnsinn schon am Mittwochabend, als der wohl spektakulärste Transfer der zweiten Liga aller Zeiten im Flieger von Bologna nach Düsseldorf saß. Die ersten Anhänger empfingen Dzeko - zuletzt bei der AC Florenz in der Serie A nur noch sporadisch am Ball - schon am Flughafen, holten sich Autogramme und baten um Selfies.
Tausende S04-Trikots verkauft
Am anderen Morgen begann der Run auf den S04-Fan-Shop. Während Dzeko um 7:30 Uhr zum Medizin-Check antrat, wurde das Trikot mit seinem Namen und der Nummer 10 auf dem Rücken tausendfach online bestellt oder direkt vor Ort im Laden an der Arena gekauft.
Eines der ersten soll sich, laut dem Star-Stürmer, der Ex-Schalker Kolasinac - inzwischen bei Atalanta Bergamo am Ball und Teamkollege Dzekos in Bosniens Nationalelf - gesichert haben.
Doch was macht solch eine Fußballikone wie Dzeko, jahrelang einer der besten Stürmer im Weltfußball, in der zweiten Liga? "Der eine oder andere in meinem Umfeld hat gemeint, ich sei verrückt, als es hieß, ich könnte zum FC Schalke 04 wechseln. Aber verrückt bin ich definitiv nicht", sagte der bald 40-Jährige bei seiner Vorstellung. Seine Begründung:
Nur positiver Zuspruch für Wechsel zu Schalke
Auch der FC Paris soll an Dzeko interessiert gewesen sein. Doch der soll sogar selbst den Kontakt nach Schalke gesucht haben, nachdem es von Insidern nur positiven Zuspruch für seine Wechselgedanken gab.
Neben Kolasinac sprachen sich auch Bosniens Auswahltrainer Sergej Barbarez sowie dessen Assistent, der Ex-Schalker Zlatan Bajramovic, und sein bisheriger Fiorentina-Mitspieler Robin Gosens, ein bekennender S04-Fan, für den Zweitliga-Spitzenreiter aus.
Den Ausschlag für Königsblau gaben dann Gespräche mit zwei der wichtigsten Erfolgsgaranten in der aktuellen Schalker Mannschaft - Trainer Miron Muslic, in Bosnien geboren und österreichischer Staatsbürger, sowie Abwehrchef Nikola Katic, wie Kolasinac ein Teamkollege Dzekos im bosnischen Trikot. "Niemand musste mich überreden", sagte Dzeko und betonte:
Trainer Muslic muss Spielstil ändern
In der Arena war er zuletzt am 18. September 2009 zu Gast, damals mit dem VfL Wolfsburg. Beim 2:1-Sieg für die "Wölfe" gegen Schalke traf Dzeko doppelt. Das ist über 15 Jahre her, und ob es der Torjäger immer noch draufhat, muss er jetzt beweisen. Klar ist, dass Coach Muslic seinen Spielstil ändern, auf Dzeko zuschneiden muss. 22 Tore hat der Zweitliga-Erste bisher nur erzielt, die maue Ausbeute vorne reichte dennoch für satte 38 Punkte.
Dass Schalke mit der Verpflichtung von Dzeko seine Ambitionen auf die Rückkehr in die Erste Bundesliga untermauert hat, steht aber schon vor dem am Sonntag bevorstehenden Debüt des neuen Stars fest.
