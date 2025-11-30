Trainerin Sabrina Wittmann im ZDF sportstudio: Allein unter Jungs

Cheftrainerin im sportstudio:Sabrina Wittmann allein unter Jungs
von Victoria Kunzmann
Sabrina Wittmann ist die erste Cheftrainerin im deutschen Profifußball. Im ZDF sportstudio spricht sie über Anfeindungen, Frauen im Männerfußball und den Traum Bundesliga.
Das "Phänomen Sabrina Wittmann" ist beim FC Ingolstadt überall präsent: Seit dem 2. Mai 2024 ist die 34-Jährige Cheftrainerin der Männermannschaft in der 3. Liga und damit die erste Frau auf diesem Posten im Profifußball der Männer.
Dabei geht Wittmann nüchtern an die Aufgabe, will von einer Sonderstellung nichts wissen:
"Ich versuche die Jungs bestmöglich auf ihre Aufgabe am Wochenende vorzubereiten", sagte sie im aktuellen sportstudio im Gespräch mit Sven Voss. Es sei ihr "wichtig, dass die Jungs wissen, dass ich nur eine Hilfe bin und nicht der Mittelpunkt des Ganzen".
Herausgestochen ist sie allemal: In den Jugendmannschaften des FCI war sie oft das einzige Mädchen, auch als Trainerin von der U9 bis zur U19 die Einzige.
Sportliche Krisen mit Ingolstadt überstanden
Ihre Qualität muss Wittmann vor allem in Zeiten sportlicher Krisen unter Beweis stellen. Sportliche Durststrecken erlebte der FC Ingolstadt bereits in dieser Saison, er steht auf Platz 13 in der Tabelle. Vor ihrem Besuch im sportstudio gewann Wittmanns Klub 3:2 gegen Hoffenheim II, nachdem er zweimal in Rückstand geraten war.
Wie sie sich gefestigt haben? "Ich hatte immer das Gefühl, dass wir immer unseren Weg weitergegangen sind, dass wir uns nicht nach links oder rechts gedreht haben", sagte die Trainerin. Wittmann lässt sich nicht beirren, ist detailversessen, wie ihr die Spieler bescheinigen - und empathisch.
Sandro Wagner: "Sie ist eine Heldin"
Nicht nur die Qualitäten als Trainerin lassen Sabrina Wittmann hervorstechen. Für Trainerkollege Sandro Wagner, der mit ihr den Pro-Lizenz-Lehrgang absolviert, ist die gebürtige Ingolstädterin "eine Heldin, weil sie für viele Frauen stellvertretend kämpft. Sie macht das herausragend gut".
Vor allem zeige Wittmann, dass im Beruf "alles möglich sei", wie ihr auch ihre Spieler bescheinigten. Den Gegenwind blendet sie, so gut es geht, aus. Nur einmal habe ein gegnerischer Spieler etwas Beleidigendes gesagt.
Über Anfeindungen sagte sie:
Insgesamt nehme sie aber sehr viel Wertschätzung von Trainern, Spielern, Fans wahr.
Die erste Cheftrainerin in der ersten Bundesliga?
Der Grund, warum sie diesen Posten innehat, seien ihre Entscheidungsträger beim FC Ingolstadt gewesen, "die sich das getraut haben. Natürlich muss man in Deutschland, in Europa Frauen fördern in diesen Bereichen", sagte Wittmann im Talk. Deshalb sei es wichtig, Frauen und Mädchen enger zu betreuen, um ihnen zu ermöglichen, als Trainerin zu arbeiten. Vielleicht ja in der Männer-Bundesliga?
Wittmann selbst schließt dieses Szenario nicht aus, will sich aber aus "Verantwortung ihrem Verein gegenüber" zunächst nur auf Ingolstadt konzentrieren. Sie sagte aber auch: "Wenn ich die Pro Lizenz in der Hand halte, schauen wir, wie es weitergeht."
Vielleicht wird sie eines Tages ja auch Pionierin in der ersten Bundesliga.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.