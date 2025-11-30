Trainerin Sabrina Wittmann im ZDF sportstudio: Allein unter Jungs

Sabrina Wittmann ist die erste Cheftrainerin im deutschen Profifußball. Im ZDF sportstudio spricht sie über Anfeindungen, Frauen im Männerfußball und den Traum Bundesliga.

Die Trainerin des FC Ingolstadt Sabrina Wittmann spricht im Talk mit ZDF-Moderator Sven Voss über ihre Rolle als Trainerin im Männer-Profifußball. 28.07.2025 | 14:49 min

Das "Phänomen Sabrina Wittmann" ist beim FC Ingolstadt überall präsent: Seit dem 2. Mai 2024 ist die 34-Jährige Cheftrainerin der Männermannschaft in der 3. Liga und damit die erste Frau auf diesem Posten im Profifußball der Männer.

Dabei geht Wittmann nüchtern an die Aufgabe, will von einer Sonderstellung nichts wissen:

Ich verstehe mich als Dienstleisterin. „ Sabrina Wittmann, Trainerin des FC Ingolstadt

"Ich versuche die Jungs bestmöglich auf ihre Aufgabe am Wochenende vorzubereiten", sagte sie im aktuellen sportstudio im Gespräch mit Sven Voss. Es sei ihr "wichtig, dass die Jungs wissen, dass ich nur eine Hilfe bin und nicht der Mittelpunkt des Ganzen".

Herausgestochen ist sie allemal: In den Jugendmannschaften des FCI war sie oft das einzige Mädchen, auch als Trainerin von der U9 bis zur U19 die Einzige.

Die Entscheidung, sie zu verpflichten, lag nicht an ihrem Geschlecht. Qualität setzt sich durch. „ Peter Jackwerth, Vereinspräsident des FC Ingolstadt

Beim Drittligisten FC Ingolstadt wurde Sabrina Wittmann im Januar zur festen Cheftrainerin befördert. Es ist ein Novum im Profi-Männerfußball. 28.06.2024 | 1:19 min

Sportliche Krisen mit Ingolstadt überstanden

Ihre Qualität muss Wittmann vor allem in Zeiten sportlicher Krisen unter Beweis stellen. Sportliche Durststrecken erlebte der FC Ingolstadt bereits in dieser Saison, er steht auf Platz 13 in der Tabelle. Vor ihrem Besuch im sportstudio gewann Wittmanns Klub 3:2 gegen Hoffenheim II, nachdem er zweimal in Rückstand geraten war.

Wie sie sich gefestigt haben? "Ich hatte immer das Gefühl, dass wir immer unseren Weg weitergegangen sind, dass wir uns nicht nach links oder rechts gedreht haben", sagte die Trainerin. Wittmann lässt sich nicht beirren, ist detailversessen, wie ihr die Spieler bescheinigen - und empathisch.

Sie legt auf die menschliche Schiene ganz viel Wert und kann auf die Spieler eingehen. „ Simon Lorenz, Vize-Kapitän

Sandro Wagner: "Sie ist eine Heldin"

Nicht nur die Qualitäten als Trainerin lassen Sabrina Wittmann hervorstechen. Für Trainerkollege Sandro Wagner, der mit ihr den Pro-Lizenz-Lehrgang absolviert, ist die gebürtige Ingolstädterin "eine Heldin, weil sie für viele Frauen stellvertretend kämpft. Sie macht das herausragend gut".

Vor allem zeige Wittmann, dass im Beruf "alles möglich sei", wie ihr auch ihre Spieler bescheinigten. Den Gegenwind blendet sie, so gut es geht, aus. Nur einmal habe ein gegnerischer Spieler etwas Beleidigendes gesagt.

Über Anfeindungen sagte sie:

Ich glaube schon, dass ich extrem tough bin, was das anbelangt, deshalb bringt mich das auch nicht groß aus der Ruhe. „ Sabrina Wittmann, Trainerin

Insgesamt nehme sie aber sehr viel Wertschätzung von Trainern, Spielern, Fans wahr.

Célia Šašić, DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität, setzt sich für "mehr Frauen in Entscheiderpositionen" im Berufsfeld Fußball ein. 18.09.2024 | 3:55 min

Die erste Cheftrainerin in der ersten Bundesliga?

Der Grund, warum sie diesen Posten innehat, seien ihre Entscheidungsträger beim FC Ingolstadt gewesen, "die sich das getraut haben. Natürlich muss man in Deutschland, in Europa Frauen fördern in diesen Bereichen", sagte Wittmann im Talk. Deshalb sei es wichtig, Frauen und Mädchen enger zu betreuen, um ihnen zu ermöglichen, als Trainerin zu arbeiten. Vielleicht ja in der Männer-Bundesliga?

Wittmann selbst schließt dieses Szenario nicht aus, will sich aber aus "Verantwortung ihrem Verein gegenüber" zunächst nur auf Ingolstadt konzentrieren. Sie sagte aber auch: "Wenn ich die Pro Lizenz in der Hand halte, schauen wir, wie es weitergeht."

Ich möchte die bestmöglichen Spieler, Spielerinnen trainieren, wie auch immer das aussehen wird. „ Sabrina Wittmann, Trainerin

Vielleicht wird sie eines Tages ja auch Pionierin in der ersten Bundesliga.