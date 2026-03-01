Nach zuletzt zwei Remis klappt’s bei RB Leipzig wieder mit einem Sieg. Dank des 2:1 gegen den Hamburger bleiben die Sachsen im Rennen um Platz 4.

Yan Diomande freut sich über seinen Siegtreffer. Quelle: Witters

Seit dem 10. Januar hatte der Hamburger SV kein Bundesliga-Spiel mehr verloren, jetzt hat RB Leipzig diese Serie beendet und gewann nach 0:1-Rückstand 2:1. Der HSV wird die Niederlage verschmerzen können, denn als Aufsteiger steht die Mannschaft mit Tabellenplatz elf immer noch gut da.

RB Leipzig indessen bleibt an Champions-League-Platz vier dran und hat hier nach wie vor zwei Punkte Rückstand.

Fabio Vieira brachte die Hamburger in der 22. Minute in Führung. Romulo glich für Leipzig aus (36.). Yan Diomande dribbelte sich zum 2:1 (50.). In der 62. Minute vergab Romulo eine beruhigendere Führung für RB, als er mit seinem Elfmeter an HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes scheiterte.

HSV ein Favoritenschreck

Die Leipziger waren gewarnt, denn der HSV überzeugte zuletzt stets gegen Spitzenteams: Unentschieden gegen den FC Bayern München und Borussia Dortmund, Sieg gegen den VfB Stuttgart.

Und der HSV machte deutlich, dass er auch den Leipzigern Paroli bieten kann. Erst scheiterte Damion Downs mit seinem Schuss (11.) aus der Drehung, dann machte es Vieira besser. Der Portugiese leitete einen Angriff selbst ein, bekam dann wenige Pässe später das Zuspiel im RB-Strafraum und erzielte mit einem Flachschuss durch die Beine von Torwart Maarten Vandevoordt mit seinem vierten Saisontor die Führung.

Bitter für den HSV: Kapitän Nicolas Capaldo musste verletzt nach knapp 20 Minuten ausgewechselt werden.

Romulo trifft mit der Hacke

Leipzig antwortete mit einem Traumtor: Romulo setzte sich nach einem Zuspiel im Strafraum gegen den jungen HSV-Abwehrchef Luka Vuskovic durch und erzielte mit dem Rücken zum Tor und in Bedrängnis mit der Hacke den Ausgleich. Nun wurden die Leipziger aktiver und beschäftigten die HSV-Abwehr.

Die zweite Halbzeit begann mit dem Leipziger 2:1. Nach einem Fehlpass von Torschütze Vieira landete der Ball über Romulo bei Diomande, der sich im Dribbling gegen mehrere HSV-Abwehrspieler durchsetzte.

Heuer Fernandes hält Romulos Elfmeter

Wenig später berührte Nicolai Remberg unglücklich den Ball mit der Hand im Strafraum. Schiedsrichter Bastian Dankert entschied schnell auf Handelfmeter. Doch Romulo scheiterte an HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes und verpasste seine dritte Torbeteiligung.

Die Leipziger drängten nun weiter aufs dritte Tor, wohingegen der HSV keine Impulse mehr geben konnte.

