Marokkos Investitionen in den Fußball sind enorm, die Ambitionen des nordafrikanischen Landes ebenso. Was steckt dahinter und hat die Entwicklung auch eine Kehrseite?

Kurz vor dem Jahreswechsel ließ Ex-Nationalspieler Toni Kroos aufhorchen. In einem gemeinsamen Interview mit der brasilianischen Fußball-Ikone Romário antwortete der Weltmeister von 2014 auf die Frage nach seinen Favoriten für die bevorstehende Fußball-WM: "Eine Überraschung. Ich würde Marokko sagen."

Sie sind technisch stark. Sie haben sich in den letzten Jahren enorm verbessert. „ Toni Kroos über Marokkos Nationalmannschaft

Marokko 2022 im WM-Halbfinale

Beim gerade zu Ende gegangenen Afrika-Cup im eigenen Land mussten sich die "Löwen vom Atlas" nach dem verlorenen Skandal-Finale gegen den Senegal zwar mit dem zweiten Platz begnügen. Sie gelten aber weiter als größte Hoffnungsträger des afrikanischen Kontinents auf den erstmaligen Gewinn der WM-Krone. Bei der WM 2022 in Katar erreichten sie als erste afrikanische Mannschaft immerhin das Halbfinale.

"Diese Spieler spielen alle in Topligen in Topmannschaften", sagt der ehemalige marokkanische Nationalspieler Youssef Mokhtari in der Sendung Bolzplatz über die aktuelle Nationalelf. "Das sind alles Spieler, die wissen, worum es geht, die spielen immer in vollen Stadien, die wissen, mit dem Druck umzugehen."

Dank Stars wie Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain und Brahim Diaz von Real Madrid besitzt der Kader einen Gesamtwert von rund 436 Millionen Euro - der höchste aller afrikanischen Nationalmannschaften.

Marokko feiert große Erfolge im Juniorenbereich

Dazu kommen einige hoffnungsvolle junge Spieler wie Eliesse Ben Seghir (20) von Bayer Leverkusen oder Bilal El Khannouss (21) vom VfB Stuttgart. Das Reservoir an Talenten ist groß, Marokko gewann sowohl 2023 den U23-Afrika-Cup als auch die U20-WM im vergangenen Herbst.

"Der Erfolg im Jugendbereich basiert immer noch auf Spielern, die in Europa ausgebildet wurden", erklärt Kicker-Reporter Martin Roser im Bolzplatz. Aber 2009 sei vor den Toren der Hauptstadt Rabat für die Nachwuchsausbildung auch die Königliche Akademie gegründet worden, ein Komplex "der wahrscheinlich jeden Bundesligisten neidisch machen würde", so Roser.

In Casablanca entsteht das größte Stadion der Welt

Mit Blick auf die WM 2030, die hauptsächlich in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen wird, investieren Regierung und Königshaus nicht nur massiv in die eigene Nachwuchsförderung, sondern in die Fußballinfrastruktur insgesamt.

Das neue und topmoderne Nationalstadion in Rabat wurde bereits im September 2025 eröffnet und war Schauplatz des jüngsten Finales im Afrika-Cup. In Casablanca entsteht für die WM zudem gerade das größte Fußball-Stadion der Welt mit 115.000 Plätzen.

Hochmodern und bereit für die Fußball-WM 2030: Innenansicht des Prince Moulay Abdallah Stadions in Rabat beim Afrika-Cup. Quelle: AFP

"Marokko ist nun mal fußballverrückt", sagt Ex-Profi Mokhtari mit Blick auf diese Investitionen. "Das ist Wahnsinn, was hier an Geldern fließt für die neuen Stadien. Ich hoffe, dass auch etwas zurückkommt für das Volk." Doch nicht nur neue Stadien werden gebaut, sondern auch Hotels, Straßen und Flughäfen.

Hohe Investitionen in Stadien und Infrastruktur

"Marokko nutzt den Fußball auf dem Weg einer wirtschaftlichen, einer politischen Modernisierung", erklärt der Journalist und Autor Ronny Blaschke im Bolzplatz, der für eine Reportage das Land gerade erst bereist hat.

Blaschke berichtet aber auch von vielen kritischen Stimmen und verweist auf das vergleichsweise sehr geringe Bruttosozialprodukt des Landes oder den Umstand, dass immer noch Überlebende des Erdbebens von 2023 in Zelten wohnen müssen.

Deswegen werden viele Marokkanerinnen und Marokkaner sagen: Nein, das Land kann es sich noch nicht leisten. „ Journalist Ronny Blascke über Marokkos Fußball-Investitionen

Proteste für Bildung, gegen Großveranstaltungen

Schon im Vorfeld der Afrika-Meisterschaft gab es deshalb Proteste für ein verbessertes Bildungs- und Gesundheitswesen und teilweise auch gegen Großveranstaltungen wie den Afrika-Cup oder die WM 2030.

Sowohl die Regierung als auch der König haben laut Kicker-Reporter Roser dabei zwar Gesprächsbereitschaft signalisiert, "aber auch relativ schnell deutlich gemacht: An unseren grundsätzlichen Plänen und an unseren Investitionen wird sich in Zukunft relativ wenig ändern."