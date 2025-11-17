Fußball: Hoffenheim trennt sich von Frauen-Trainer Dedes

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim bekommen einen neuen Trainer. Der Bundesligist und Chefcoach Theodoros Dedes haben sich in "beiderseitigem Einvernehmen" getrennt.

Seine Zeit als Trainer der Hoffenheimer Bundesliga-Fußballerinnen ist vorbei: Theodoros Dedes. Quelle: dpa

Die TSG Hoffenheim hat sich von ihrem Frauen-Trainer Theodoros Dedes getrennt. Wie der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau mitteilte, wurde der bis Sommer 2026 laufende Vertrag in "beiderseitigem Einvernehmen" vorzeitig aufgelöst.

Johrden übernimmt vorübergehend

Die TSG-Kickerinnen werden vorübergehend vom Co-Trainer Thomas Johrden (früher Hamburger SV) betreut. "Wir befinden uns bereits in Gesprächen über die endgültige Nachfolge von Theodoros Dedes und sind zuversichtlich, spätestens zum Start der Wintervorbereitung eine Lösung präsentieren zu können", sagte Abteilungsleiter Ralf Zwanziger.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben ihre erste Saison-Niederlage kassiert. Bei Werder Bremen ließen sie etliche Torchancen liegen und verloren 1:2. 21.09.2025 | 6:02 min

In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, "dass Verein und Trainer in einigen grundlegenden Fragen zur Ausrichtung sowie zur Herangehensweise im Mädchen- und Frauenfußball unterschiedliche Auffassungen verfolgen", hieß es weiter. Die TSG war am Wochenende im Achtelfinale des DFB-Pokals durch ein 4:6 gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden, in der Liga liegt Hoffenheim auf Rang sechs.

Dedes seit vergangener Saison Trainer

Dedes hatte die Mannschaft zur Saison 2024/25 übernommen. "Wir haben gemeinsam festgestellt, dass sich die erhoffte Entwicklung in dieser Hinrunde nicht in allen Bereichen wie gewünscht eingestellt hat", erklärte Zwanziger: "Dabei geht es nicht ausschließlich um sportliche Ergebnisse, sondern um die gesamte Ausrichtung und Zusammenarbeit."

Die Frankfurter Fußballerinnen kassieren bei der TSG Hoffenheim eine deutliche Niederlage. Während Hoffenheim nun von der Spitze grüßt, fällt Frankfurt auf Rang sechs zurück. 14.09.2025 | 6:51 min

Der 35 Jahre alte Grieche Dedes hatte die Hoffenheimerinnen zur Saison 2024/25 übernommen, nachdem er zuvor zwei Jahre als Co-Trainer der Männer des SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga gearbeitet hatte.

