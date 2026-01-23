Europa League: SC Freiburg kann fürs Achtelfinale planen

Der formstarke Igor Matanovic führt den SC Freiburg zum Heimerfolg gegen Maccabi Tel Aviv. Die strengen Sicherheitsvorkehrungen rund um die Partie machen sich durchaus bemerkbar.

Igor Matanovic führt den SC Freiburg zum Sieg. Quelle: Imago

Begleitet von strengen Sicherheitsmaßnahmen und einem Fan-Boykott steht der SC Freiburg dicht vor dem direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Der Fußball-Bundesligist bezwang Israels Rekordmeister Maccabi Tel Aviv durch ein spätes Tor von Igor Matanovic (82. Minute) mit 1:0 (0:0).

Weil der FC Porto bei Viktoria Pilsen in der 90. Minute noch ausglich, kann der Sportclub rein rechnerisch noch von einem der ersten acht Plätze verdrängt werden. Zum Abschluss der Ligaphase geht es kommende Woche noch zum OSC Lille nach Frankreich.

Der FC Augsburg führt nach einem Doppelschlag 2:0 gegen den SC Freiburg - doch die Breisgauer schlagen binnen weniger Minuten zurück und verdienen sich so ein 2:2-Unentschieden. 19.01.2026 | 8:19 min

Scharfe Sicherheitsvorkehrungen

Um mögliche antisemitische Ausschreitungen zu verhindern, waren schärfste Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden - wie schon bei Maccabis Gastspiel beim VfB Stuttgart im Dezember. Die Polizei war rund um die Partie mit mehr als 2.000 Beamten im Einsatz, die Einlasskontrollen führten zu langen Schlangen. Es sei aber alles "friedlich und störungsfrei" verlaufen, teilte ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage mit.

Mehrere Freiburger Ultra-Gruppierungen blieben fern, weil sie sich in ihrer fankulturellen Freiheit eingeschränkt fühlten. Auch sonst blieben viele Plätze leer, was sich durchaus auf die Stimmung im Stadion auswirkte.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID