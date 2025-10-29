  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
DFB-Pokal Saison 2025/26
Videos

DFB-Pokal - Highlights: Bayer kommt mit einem blauen Auge davon

DFB-Pokal:Leverkusen kommt mit einem blauen Auge davon

von Martin Gräfe

|
Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) jubelt.

Bayer Leverkusen müht sich dank toller Einzelleistungen zum Sieg in Paderborn. Die Werkself muss gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Zweitligisten sogar in die Verlängerung.

Mit Ach und Krach ins Achtelfinale: Bayer Leverkusen hat einen frühen K.o. im DFB-Pokal trotz eines unerklärlichen Blackouts abgewendet. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand erreichte durch das 4:2 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen den tapferen Zweitligisten SC Paderborn die nächste Runde und verhinderte ein Zweitrunden-Aus trotz langer Überzahl nur mit Mühe.

Grimaldo trifft per Geniestreich

Mit seinem nächsten sehenswerten Freistoßtreffer brachte Alejandro Grimaldo (60.) die Rheinländer zunächst in Führung, nachdem Paderborns Abwehrchef Felix Götze die Rote Karte gesehen hatte (58., Notbremse).

Stefano Marino (90.) sorgte jedoch für die Verlängerung, ehe Sven Michel (96.) das Spiel überraschend drehte. Leverkusen schlug durch Jarell Quansah (105.+1) schnell zurück - ehe Ibrahim Maza (120.+2) und Aleix Garcia (120.+4) die Werkself endgültig retteten.

Die Aufstellungen:

SC Paderborn: Schubert – Hansen (72. Marino), Götze, Scheller - Curda, Baur, Engelns (83. Michel), Obermair, Copado (72. Tigges), Bilbija (72. Bätzner) - Wörner (61. Sticker)
Trainer: Ralf Kettemann

Bayer 04 Leverkusen: Flekken - Tapsoba, Badé, Belocian (66. Quansah) - Andrich, Aleix Garcia, Arthur (66. Terrier), Hofmann (83. Maza), Grimaldo, Ben Seghir (46. Poku) – Schick (46. Kofane)
Trainer: Kasper Hjulmand

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Thema
DFB-Pokal

Mehr Fußball

DFB-Pokal - Highlights

Always Hamburg - Doku-Serie

Tim Walter

Sport | Always Hamburg :Hoffnung

30:23 min
Schonlau

Sport | Always Hamburg :Schmerz

36:32 min
HSV-Team

Sport | Always Hamburg :Euphorie

30:02 min