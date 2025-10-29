DFB-Pokal:Leverkusen kommt mit einem blauen Auge davon

Mit Ach und Krach ins Achtelfinale: Bayer Leverkusen hat einen frühen K.o. im DFB-Pokal trotz eines unerklärlichen Blackouts abgewendet. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand erreichte durch das 4:2 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen den tapferen Zweitligisten SC Paderborn die nächste Runde und verhinderte ein Zweitrunden-Aus trotz langer Überzahl nur mit Mühe.