DFB-Pokal:Gelb-Festival bei FCK-Sieg in Fürth
von Julian-Luca Schäfer
Kaiserslautern gewinnt das Zweitliga-Duell bei Greuther Fürth. In der intensiven Partie zeigt Schiedsrichter Eckermann neunmal Gelb und einmal Gelb-Rot - und das höchst kurios.
Der 1. FC Kaiserslautern hat den Traum vom zweiten DFB-Pokalfinale in drei Jahren gewahrt und den Negativlauf der SpVgg Greuther Fürth zugleich verlängert. Das Team von Torsten Lieberknecht gewann beim Zweitliga-Rivalen in Oberfranken mit 1:0 (1:0). Erstmals seit dem Überraschungslauf ins Pokalfinale 2024 stehen die Pfälzer wieder im Achtelfinale, während Fürth zum fünften Mal in Folge nicht über die zweite Runde hinauskam.
Naatan Skyttä (12.) erzielte am Mittwochabend früh das entscheidende Tor der Gäste. Die Fürther, bei denen Omar Sillah (90.+4) in der Schlussphase nur kurz nach seiner Einwechslung mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz musste, sind damit nun fünf Pflichtspiele in Folge ohne Sieg.
Die Aufstellungen:
SpVgg Greuther Fürth: Prüfrock - Reich, Ziereis, Münz, Abrangao (75. Keller) – Dietz (90. Sillah), Olesen, Klaus, Hrgota, John – Futkeu (75. Higl)
Trainer: Thomas Kleine
1.FC Kaiserslautern: Simoni - Gyamfi, Sirch, Robinson – Joly (82. Haas), F. Kunze (63. Aremu), S. Sahin, Kleinhansl, Ritter (64. Hanslik), Skyttä – Alidou (73. Raschl)
Trainer: Torsten Lieberknecht
Schiedsrichter: Marc Philip Eckermann (Winnenden)