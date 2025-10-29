DFB-Pokal:Stuttgart beendet die Mainzer Pokalsaison
von Daniel Gahn
Stuttgart gewinnt gegen Mainz zum zweiten Mal binnen vier Tagen. Dem Erfolg in der Bundesliga vor heimischem Publikum lässt der VfB einen verdienten Sieg beim FSV folgen.
Trotz Mega-Rotation hat Pokalsieger VfB Stuttgart den nächsten Schritt zur Titelverteidigung gemacht und die Krise des FSV Mainz 05 zum zweiten Mal binnen 72 Stunden deutlich verschärft. Die Schwaben gewannen beim schnellen Wiedersehen mit dem FSV 2:0 (1:0) in der 2. Runde des DFB-Pokals in Mainz.
Erst am vergangenen Sonntag hatten die Rheinhessen in der Fußball-Bundesliga in Stuttgart den Kürzeren gezogen (1:2) - damals allerdings gegen zehn andere VfB-Starter. Luca Jaquez (6.) und Atakan Karazor (73.) trafen im Pokal-Spiel.
Die Aufstellungen:
1. FSV Mainz 05: Zentner – Hanche-Olsen, Maloney (85. Böving), Kohr – Mwene (69. Veratschnig), Kai. Sano, Amiri, Widmer (69. Nordin), Nebel, J.-S. Lee (60. Hollerbach) – Sieb (60. Weiper)
Trainer: Michael Silberbauer
VfB Stuttgart: Bredlow - Jaquez, Chabot, Hendriks - Assignon, Karazor, Stiller, Mittelstädt (66. Vagnoman), Bouanani (66. Führich) , El Khannouss (81. Nartey) – Undav (82. Leweling)
Trainer: Sebastian Hoeneß
Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)