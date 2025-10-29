DFB-Pokal:Stuttgart beendet die Mainzer Pokalsaison

  3. Merkliste
DFB-Pokal - Highlights: Stuttgart beendet die Mainzer Pokalsaison

von Daniel Gahn

|
Fußballer Badredine Bouanani (Suttgart, 27, von links) und Nadiem Amiri (Mainz, 10) im rechten Bildbereich im Zweikampf um den Ball im Mainzer Stadio MEWA Arena.

Stuttgart gewinnt gegen Mainz zum zweiten Mal binnen vier Tagen. Dem Erfolg in der Bundesliga vor heimischem Publikum lässt der VfB einen verdienten Sieg beim FSV folgen.

Trotz Mega-Rotation hat Pokalsieger VfB Stuttgart den nächsten Schritt zur Titelverteidigung gemacht und die Krise des FSV Mainz 05 zum zweiten Mal binnen 72 Stunden deutlich verschärft. Die Schwaben gewannen beim schnellen Wiedersehen mit dem FSV 2:0 (1:0) in der 2. Runde des DFB-Pokals in Mainz.

Erst am vergangenen Sonntag hatten die Rheinhessen in der Fußball-Bundesliga in Stuttgart den Kürzeren gezogen (1:2) - damals allerdings gegen zehn andere VfB-Starter. Luca Jaquez (6.) und Atakan Karazor (73.) trafen im Pokal-Spiel.

Die Aufstellungen:

1. FSV Mainz 05: Zentner – Hanche-Olsen, Maloney (85. Böving), Kohr – Mwene (69. Veratschnig), Kai. Sano, Amiri, Widmer (69. Nordin), Nebel, J.-S. Lee (60. Hollerbach) – Sieb (60. Weiper)
Trainer: Michael Silberbauer

VfB Stuttgart: Bredlow - Jaquez, Chabot, Hendriks - Assignon, Karazor, Stiller, Mittelstädt (66. Vagnoman), Bouanani (66. Führich) , El Khannouss (81. Nartey) – Undav (82. Leweling)
Trainer: Sebastian Hoeneß

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

