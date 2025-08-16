DFB-Pokal:In Überzahl: Bochum ringt BFC Dynamo nieder

In Überzahl rettet sich VfL Bochum gegen den Regionalligisten BFC Dynamo in die Verlängerung. Dort macht der Zweitligist nach der nächsten Rote Karte den 3:1-Sieg perfekt.

Noah Loosli (85.), Samuel Bamba (107.) und Matus Bero (120.+1) drehten das Spiel und schossen den Favoriten gegen wackere Berliner zum Erfolg. Jan Shcherbakovski hatte den Außenseiter 1:0 in Führung gebracht traf (46.).

In der Verlängerung scheiterte VfL-Kapitän Bero (95.) mit einem Foulelfmeter an Dynamo-Torwart Nicolas Ortegel.

Die vor allem in der ersten Halbzeit erschreckend schwachen Bochumer spielten in der entscheidenden Phase in Überzahl, nachdem Dynamos Larry-Nana Oellers (80.) wegen einer Notbremse und Rufat Dadaschow (103.) wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatten.

Das Weiterkommen ist für die Bochumer ein wichtiges Erfolgserlebnis, nachdem sie in der 2. Liga mit einer Niederlage und einem Sieg gestartet waren.

Die Aufstellungen

Berlin: Ortegel - Liebelt (113. Fritzsche), Gunte, Polte - Oellers, Mattmüller, Reincke (64. Knezevic), Schtscherbakowski (64. Breitfeld), Karatas (82. Windsheimer) - Dadashov, Putaro (64. Rogero) - Trainer: Dennis Kutrieb

Bochum: T. Horn - Koscierski (75. Passlack), Vogt, Loosli, Wittek - Ibrahima Sissoko (9. Pannewig (75. Wätjen)), Lenz, Bero, Miyoshi (75. Clairicia), Holtmann (64. Bamba) - P. Hofmann - Trainer: Dieter Hecking

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött)