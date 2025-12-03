Als bisher einziges deutsches Team knüpften die Eisernen dem Rekordmeister in dieser Saison Punkte ab. Das soll nun wieder klappen. Im Training wurde bereits der Ernstfall geprobt.

Trainer Steffen Baumgart (1. FC Union Berlin). Quelle: Imago

Von ihrer Leistung, mit der sie dem FC Bayern vor dreieinhalb Wochen ein 2:2 abrangen, sind die Profis von Union Berlin dieser Tage ein gutes Stück entfernt.

Kaschierte das Ergebnis beim 1:0-Sieg auf St. Pauli vor zehn Tagen noch die offensive Harmlosigkeit der Eisernen, so wurde diese am Samstag gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim folgenschwer bestraft. In den Schlussminuten gaben die Berliner den schon sicher geglaubten Heimsieg noch aus der Hand, verloren 1:2.

Misslungene Generalprobe für Partie gegen Bayern

Die Generalprobe für den Pokalkracher im Achtelfinale gegen die Münchner (Mi., 20:45 Uhr im ZDF) ging also gehörig schief.

Für gewöhnlich nimmt man diesen Umstand als gutes Omen, doch dafür war der Auftritt zu ernüchternd, als dass daraus größere Hoffnung für das Duell mit den Münchnern abzuleiten wäre. Trainer Steffen Baumgart gestand: "Das 1:2 sorgt jetzt schon für eine gewisse Leere, aber damit müssen wir jetzt umgehen."

Bayern schon im Hinterkopf?

Einen Vorwurf wollte er seiner Mannschaft dennoch nicht machen. Sein Kapitän sah das etwas anders: "Da spielte auch nicht nur Pech eine Rolle, da waren wir selbst schuld", befand Christopher Trimmel und dürfte deutlich näher an der gemeinen Einschätzung der eigenen Fans gewesen sein.

War der FC Bayern in der unkonzentrierten Schlussphase bereits unfreiwillig im Hinterkopf? Im Training jedenfalls spielte das Pokal-Highlight schon vor der verpatzten Pflichtaufgabe gegen den Ligaletzten eine Rolle. Zumindest wurde bereits Elfmeterschießen trainiert.

Union übte im Training Elfmeterschießen

Am Tag vor dem Spiel war Baumgart darum bemüht, dies nicht zu hochzuhängen: "Die Jungs üben es regelmäßig. Aber nicht als Übung, sondern aus Spaß".

Wenn wir ins Elfmeterschießen kommen, wären wir froh. Und dann haben wir hoffentlich auch Schützen, die in der Lage sind, die Nerven zu behalten. „ Union-Trainer Steffen Baumgart

Der Glaube an die große Überraschung in der restlos ausverkauften Alten Försterei ist also gegenwärtig. Doch um es gegen den Favoriten so weit zu schaffen, müssen sich die Köpenicker wieder steigern.

In dieser Wertung ist Union Letzter

In der Liga ist Union die Mannschaft mit dem durchschnittlich geringsten Ballbesitz (38 Prozent) - die Münchener das mit dem meisten (62 Prozent). Die Aussicht, dass die Gastgeber aus dem Spiel heraus zu sonderlich vielen Chancen kommen werden, ist gering.

Deshalb betont Baumgart "müssen wir so gut wie möglich verteidigen und immer wieder über unsere Stärken kommen, wozu auch Standardsituationen und das Umschaltspiel gehören." Er weiß: "Das wollen und müssen wir gut hinkriegen, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen."

Unions Stärke ist Bayerns wunder Punkt

Zumal sich das Verteidigen von Ecken und Freistößen in den letzten Wochen als wunder Punkt beim Rekordmeister herauskristallisiert hat. Auf diese Weise konnte Union die Bayern bereits beim erwähnten 2:2 in der Liga ärgern, als Verteidiger Danilho Doekhi je einen Treffer im Anschluss an eine Ecke und an einen Freistoß erzielte.

Es war die einzige Partie, die Bayern in Liga und Pokal bislang nicht gewinnen konnte. Gleichwohl ist sich Baumgart sicher: "Sie werden aus dem ersten Spiel hier gelernt haben." Deswegen wolle man es in diesen Situationen "noch besser" machen.

Auch, weil man mit einem erneuten Remis nach 90 oder gar 120 Minuten diesmal noch nichts gewonnen hätte. Oder wie es Baumgart ausdrückt: "Das ist ein Spiel, in dem es nur Schwarz und Weiß gibt. Da gibt es nichts mehr gut zu machen - für beide Mannschaften."

