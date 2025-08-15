DFB-Pokal: Heftiges Unwetter stoppt Leverkusen-Spiel

Das erste Pflichtspiel des neuen Leverkusen-Trainers Erik ten Hag dauert zunächst nur 20 Minuten. Ein Gewitter machte ein Weiterspielen im DFB-Pokal zwischenzeitlich unmöglich.

Benedikt Landwehr im Zweikampf mit Leverkusens Nathan Tella: Kurz darauf musste die Partie unterbrochen werden. Quelle: dpa

Ein Sommergewitter hat die Pflichtspiel-Premiere von Erik ten Hag als Trainer von Bayer Leverkusen durcheinandergewirbelt. Die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal des Fußball-Bundesligisten beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach wurde nach knapp 20 Minuten unterbrochen.

Schiedsrichter Bacher unterbricht die Partie

Schiedsrichter Michael Bacher schickte beide Teams beim Stand von 0:0 in die Kabinen. Wenige Minuten vor dem Spiel hatte schon heftiger Regen eingesetzt. Später kamen noch Hagel, Donner und Sturmböen dazu.

Der Star-Trainer ist weg, zahlreiche Topspieler auch. Wie geht es weiter beim entthronten Deutschen Meister Bayer Leverkusen? Der neue Trainer Erik ten Hag sieht eine gute Grundlage. 06.08.2025 | 1:31 min

Weil sich das Wasser auf dem Rasen sammelte, versuchten zahlreiche Helfer, mit Besen Abhilfe zu schaffen. Erst um 19 Uhr konnte die Partie forgesetzt werden.

Großer Umbruch bei Bayer Leverkusen

Für ten Hag ist es das erste Pflichtspiel als Bayer-Coach. Der Niederländer, einst bei Ajax Amsterdam und Manchester United unter Vertrag, folgte in Leverkusen diesen Sommer auf den früheren Meistercoach Xabi Alonso.

Ten Hag hat beim Double-Sieger von 2024 einen großen Umbruch zu bewältigen. Etliche Leistungsträger, darunter die deutschen Nationalspieler Florian Wirtz und Jonathan Tah, haben die Werkself in der laufenden Transferperiode verlassen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel