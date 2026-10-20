Borussia Dortmund: Niko Kovacs Kampf mit der Kritik-Konjunktur

Ein Durchhänger nach starkem Saisonstart - und schon stehen der BVB und sein Trainer wieder unter Druck. Bei Außenseiter Sabah FK ist ein Sieg Pflicht, um die Gemüter zu kühlen.

Sollte sich gegen Außenseiter Sabah FK besser keinen Ausrutscher leisten: BVB-Trainer Niko Kovac Quelle: Witters / OttmarWinter

Mit dem Timing im Fußball ist das so eine Sache. Niko Kovac kann ein Lied davon singen. Trotz Umbruchs war der Trainer mit Borussia Dortmund überraschend souverän in die Saison 2026/27 gestartet. Geburtstag und Vertragsverlängerung bis 2029 hätten nun das Bild schön rund machen können - aber beides fiel exakt in die Woche der ersten Mini-Krise. Schon titelt der Boulevard, als ginge bei den Westfalen die Welt unter: "Blamage-Verbot in Baku."

BVB-Trainer Niko Kovac: "Nicht unser Anspruch"

Beim Auswärtstrip in der Champions League zum Außenseiter Sabah FK in Aserbaidschan sollte jedenfalls ein Dreier her für die Trendwende nach der Trendwende: Nach starkem Bundesligastart, souveräner 1. Runde im DFB-Pokal und dem wilden Auf und Ab gegen Villarreal zum Auftakt der Königsklasse hatten sogar Dauernörgler gestaunt: Kann Kovac plötzlich auch Spektakel?

Drei Spiele ohne Sieg haben für den Stimmungsrückfall gereicht: Auf das ärgerliche Last-Minute-Remis gegen Bremen folgte die Pleite in der Königsklasse bei Favoritenschreck Bodö und zuletzt die Nullnummer bei Union Berlin. "Das ist nicht unser Anspruch", sagte der Coach fast kleinlaut nach dem müden Spiel an der Alten Försterei.

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Neuzugänge Karetsas und Konstantelias fehlen

So schnell sind grundlegende Zweifel zurück. Kritik an der Spielweise war vergangene Spielzeit ein treuer Begleiter, trotz Vizemeisterschaft und der mit 73 Punkten fünftbesten Ausbeute der Vereinsgeschichte: Kaum Ideen, Tempo und Dynamik, ein oft harmloser Sturm. Kovac-Fußball bedeutet Safety first.

Dabei liegt vieles nicht in Kovacs Verantwortung: die Verletzungen der Hoffnungsträger Giannis Konstantelias und Konstantinos Karetsas, die das Offensivspiel prägen sollten; dass Fabio Silva weiter den Erwartungen hinterherläuft; Serhou Guirassys rätselhafte Ladehemmung.

BVB-Modell vor harten Fragen bewahrt

Die Gefahr lauert, dass sich Dortmund bereits im November von höheren Ansprüchen entfernt. Anstatt die Gunst der Stunde zu nutzen und mit einem Puffer ins Spitzenspiel beim ungewohnt fahrig gestarteten FC Bayern zu gehen, könnten die Machtverhältnisse wieder früh zementiert sein: Dortmund auf die Dauerrolle als knuffiger Sidekick im vermeintlichen Titelkampf reduziert.

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Für Kovac bleibt es ein Drahtseilakt, selbst wenn er mit den Zyklen der Kritik-Konjunktur vertraut ist. Dortmunds Chefetage steht beim Coach in der Schuld, weil er den BVB 2025 von Platz elf noch in die Königsklasse rettete und so das Geschäftsmodell der Westfalen vor harten Fragen bewahrte.

Wie weit trägt der Kovac-Fußball?

Intern wird Kovac als Teamplayer respektiert, der mit Struktur und klarer Ansage überzeugt. Die Rolle des integren, stets umgänglichen Trainers für die Chemie der Mannschaft und auch für die neu formierte Chefetage wird vermutlich unterschätzt.

Trotzdem hängt ihm der Ruf früherer Stationen nach. DFB-Pokalsieg mit Eintracht Frankfurt und Double-Gewinn mit München? Eher kein Thema. Kritiker verweisen lieber auf seine geringe "Halbwertzeit". Auch in Wolfsburg und Monaco war der Coach nur kurz. Kovacs Old-school-Ansatz, Basics wie Fitness, Sicherheit und Routine zu betonen, kommt selbst bei seinen Fans irgendwann aus der Mode.

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Sportchef Ricken nimmt Kovac in die Pflicht

"Letzte Saison stand unter den Schlagwörtern Stabilität und Konstanz", sagte Lars Ricken, als er Kovacs neuen Vertrag begründete. Höhere Ansprüche schob der Sportchef direkt nach: "Jetzt ist die Erwartungshaltung natürlich so, dass wir die nächsten Schritte machen wollen."

Wobei diese Hoffnung auf Fortschritt und Entwicklung Kovac durchaus miteinschließt. In der vergangenen Saison hat er sich jedenfalls schon mal vorsichtig der Idee geöffnet, Talente deutlich mehr zu fördern. Und das mit dem Timing? Lässt sich auch mit 55 Jahren noch lernen.

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