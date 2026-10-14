Nach einem verheerenden Bilanz-Schuldspruch stellt sich die Frage, was ein City-Sieg künftig wert ist. Das gilt auch für die Königsklasse. Dort ist PSG der nächste Gegner.

Trafen zuletzt im Januar 2025 in der Champions League aufeinander: Manchester City und Paris Saint-Germain. Quelle: Imago / Bestimage

Es ist ein seltsames Duell, das laut Spielplan am Mittwoch in der Champions League ansteht. Manchester City gegen Paris Saint-Germain ist rein sportlich das Top-Duell dieser Runde.

City ist nach sechs Siegen in sechs Spielen der Tabellenführer der Premier League und ist einer der Favoriten für den Königsklassen-Titel. PSG gewann diesen zuletzt zweimal in Folge und steht dank seiner vorzüglichen Pressingmaschine derzeit für besonders fortschrittlichen Fußball. Doch jenseits dieser strahlenden Oberfläche verblasst der Glanz, vor allem bei den Briten.

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Ein Stellvertreter-Duell zweier arabischer Ölstaaten

Manchester City gegen Paris Saint-Germain ist auch ein Stellvertreter-Duell reicher Ölstaaten. ManCity gehört der City Football Group, deren Mehrheitsanteile (81 Prozent) Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan hält, ein Mitglied der königlichen Familie von Abu Dhabi, dort ist er zudem stellvertretender Premierminister und Vizepräsident. PSG gehört mehrheitlich der Investmentgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI).

QSI hat seit Beginn seines Engagements mehr als zwei Milliarden Euro in den Pariser Klub investiert. In diese Zeit fielen zwölf der 14 PSG-Meistertitel und auch die beiden Champions-League-Triumphe. Die Kataris leisteten sich als PSG-Besitzer unter anderem Spieler wie Neymar (222 Millionen Euro Ablöse), Kylian Mbappé (180 Millionen) und Lionel Messi.

Ironischerweise setzten Erfolge erst ein, als dieses Trio schon wieder abgewandert war und mit Luis Enrique ein Trainer gefunden war, der mehr auf Systematik als auf große Namen setzte. Günstig ist die aktuelle Stammelf des aktuellen Tabellensechsten der Ligue 1 deshalb aber bei weitem nicht.

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"Welcome to Shamchester" - willkommen in Scheinchester

Das gilt auch für die Auswahl von Manchester City. Das sonderbare Finanzgebaren des Klubs brachte ihm zuletzt den Spitznamen Manchester Cheaty ein, wobei das englische Verb to cheat mit betrügen zu übersetzen ist. Auf einem riesigen Plakat ist in der Nähe des Stadions des Stadtrivalen Manchester United derzeit zu lesen: "Welcome to Shamchester", willkommen in Betrugschester ("Sham" = Trug, Täuschung, Schwindel).

Viel Spott also für eine unfassbare Feststellung: Eine unabhängige, dreiköpfige Kommission des Dachverbands der 20 englischen Erstligisten sprach den Klub Ende September in 114 von 115 untersuchten Vergehen für schuldig.

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Falschdarstellungen in Höhe von 921,4 Millionen Pfund

Es habe demnach Falschdarstellungen in Höhe von 921,4 Millionen Pfund gegeben, das entspricht mehr als einer Milliarde Euro. Beanstandet wurden 855,2 Millionen Pfund zu hoch deklarierte Einnahmen und 66,2 Millionen Pfund zu niedrig deklarierte Ausgaben.

Auf diese Weise soll die Einhaltung der geltenden nationalen und internationalen Finanzvorgaben vorgetäuscht worden sein. Das Urteil, das drastisch ausfallen kann, steht noch aus. Der Klub legte fristgerecht Berufung ein.

02.10.2026 | 1:39 min

"Ihr seid verdammte Betrüger"

Am vergangenen Sonntag, im ersten Ligaspiel nach dem Urteil, gewann City mit 3:0 beim FC Liverpool. Dabei schallte stets ein kerniges "Ihr seid verdammte Betrüger" von den Tribünen. Regelmäßig wurde "going down" gerufen, absteigen. In den Schlussminuten wurden City-Ballberührungen mit "cheat", Betrug, beschrien.

Zu hören war auch: "Ihr habt seit 1976 keine Trophäe gewonnen" - das träfe zu, wenn City alle Titel der bereits 18 Jahre währenden Ära der Abu-Dhabi-Besitzer aberkannt würden.

Droht der Zwangsabstieg?

Am Mittwoch im Heimspiel gegen PSG dürfte das Team von ManCity euphorisch besungen werden. Doch es ist fraglich, was am Ende der Saison aktuell errungene Siege wert sind. Im Raum steht neben dem Verlust von Pokalen auch ein Zwangsabstieg.

Der 3:0-Erfolg gegen Liverpool käme dann nicht in die Wertung. Das droht womöglich zudem bei einem Sieg gegen Paris. Denn auch die Uefa müsste sich überlegen, wie sie mit einem Team umgeht, das sich mit Finanztricks eine Mannschaft zusammenstellen konnte, die sich für diese Champions-League-Saison qualifiziert hat.

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