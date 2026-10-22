Champions League: Der Druck auf den FC Bayern steigt

Nach dem 2:2 gegen Arsenal wird der direkte Einzug ins Achtelfinale für den FC Bayern schwieriger. Das gilt auch, weil es die nächste Auswärtsaufgabe bei Atlético in sich hat.

Der FC Bayern ist in der Champions League zuhause gegen den FC Arsenal nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Beide Teams verspielten dabei eine Führung. 21.10.2026 | 2:59 min

Als es vorbei war, hielt sich die Freude bei beiden Mannschaften in Grenzen. Sowohl die Spieler des FC Bayern als auch die des FC Arsenal nahmen das 2:2 zunächst eher ermattet als vergnügt zur Kenntnis. Vor allem die Münchner mussten sich durchaus ärgern. Den möglichen Sieg gegen den Vorjahresfinalisten hatten sie ja verpasst und damit ein Ausrufezeichen in Europa.

In der vergangenen Saison hatten sie in der Ligaphase noch 1:3 gegen Arsenal verloren, damals in London. Nun waren sie nah dran gewesen an einer erfolgreichen Revanche, doch in der Schlussphase entglitt ihnen der Erfolg.

Arsenal-Stürmer Kai Havertz schwärmt im Interview nach dem Remis gegen den FC Bayern München von Harry Kanes Qualitäten. 21.10.2026 | 1:15 min

Kane: "Wir hatten die Chance, das Spiel zu killen"

Entsprechend verhalten blickten die Bayern auf das Resultat. "Wir hatten die Chance, das Spiel zu killen", erinnerte Harry Kane an die vergebenen Chancen. Doch weil die Gelegenheiten nach der Führung durch Kanes verwandelten Handelfmeter ausgelassen wurden, konnte Arsenals Declan Rice in der Schlussphase noch egalisieren.

"Sie haben uns bestraft", befand Kane. Arsenals deutscher Nationalspieler Kai Havertz sah es positiv, weil die Londoner nach einem Rückstand noch einen wertvollen Punkt mitgenommen hatten.

Wir können stolz auf uns sein, hier zu bestehen. Wir wissen, dass die Bayern eine der besten Mannschaften in Europa sind. „ Kai Havertz

Nach zwei ärgerlichen Remis schießt sich der FC Bayern den Frust von der Seele. Beim Kantersieg gegen RB Leipzig glänzt vor allem Luis Diaz. Die Gäste zeigen ihr Auswärtsgesicht. 19.10.2026 | 14:50 min

Bayerns kniffliges Programm

Beim FC Bayern steigt durch das zweite Unentschieden hintereinander in der Champions League langsam der Druck. Nach fünf Punkten aus drei Spielen wird es für sie schwieriger, am Ende in der Tabelle unter die ersten Acht zu kommen und den direkten Einzug ins Achtelfinale zu realisieren.

Das gilt auch deshalb, weil nun zwei Auswärtsspiele bei Atlético Madrid und OSC Lille anstehen. Vor allem die Aufgabe bei Diego Simeones kampfstarker Mannschaft von Atlético könnte es in sich haben. Am vorletzten Spieltag wartet zudem das Spiel bei Manchester United. Nach München kommen noch Slavia Prag und Betis Sevilla.

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Im ZDF-Ministudio spricht Bayerns Joshua Kimmich über den dominanten Sieg über RB Leipzig, die abgewandte Minikrise und die aufkommende Personaldebatte in der Nationalmannschaft über ihn selbst. 17.10.2026 | 3:47 min

Kompany: "Ein bisschen schade"

Vor gut einer Woche hatten die Münchner beim Außenseiter Viking Stavanger ebenfalls in der Schlussphase den Ausgleich kassiert und 3:3 gespielt. Diesmal schmerzte der spät verpasste Sieg zwar nicht so sehr, weil Arsenal ebenfalls zum Kreis der Titelanwärter zählt.

Dennoch bezeichnete auch der nach seinem Infekt zurückgekehrte Bayern-Trainer Vincent Kompany den verpassten Sieg als "ein bisschen schade". Er sagte:

Wir hatten das Gefühl, dass wir das Spiel gewinnen können, vielleicht auch müssen. Aber das Spiel ist gegen einen starken Gegner nie vorbei. „ Vincent Kompany

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Ohne Olise, Kimmich und Musiala

Andererseits konnten die Bayern ihren Auftritt durchaus als Bestärkung für ihre Titelambitionen werten. Denn obwohl die Leistungsträger Michael Olise (Sperre), Joshua Kimmich (Trauerfall) und Jamal Musiala (Faserriss) gefehlt hatten, waren die Münchner nach dem 0:1 durch Eberechi Eze stark zurückgekommen.

Vor allem Kane hatte das Spiel an sich gerissen und teilweise Kimmichs Part im Stile eines Quarterbacks übernommen. Den Ausgleich von Alphonso Davies bereitete der Engländer mit einem tollen Pass vor. Tom Bischof bezeichnete das Zuspiel bewundernd als "geisteskrank".

Freiburg für Kompany "jetzt das Wichtigste"

Dennoch stand am Ende die kleine Enttäuschung. Hinzu kamen Sorgen um Luis Díaz. Der Kolumbianer, beim 6:1 gegen Leipzig am vergangenen Samstag mit drei Toren noch der überragende Mann, musste nach seiner Einwechselung angeschlagen wieder ausgewechselt werden.

Schon vor dem Anpfiff hatte Kompany berichtet, dass Díaz nicht bei 100 Prozent sei. Die Bayern hoffen, dass sich der Flügelspieler nicht ernsthaft verletzt hat. Zeit, sich lange über das 2:2 zu ärgern, haben sie ohnehin nicht. Der Trainer dachte deshalb schnell an die nächste knifflige Aufgabe am Sonntag beim SC Freiburg.

Wir spielen jetzt gegen die Bundesliga-Mannschaft Nummer zwei - das ist jetzt das Wichtigste. „ Vincent Kompany

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