Champions League:Achterbahnfahrt zwischen den Bayern und dem FC Arsenal

Der FC Bayern zeigte gegen den FC Arsenal eine starke Leistung. Declan Rice entriss dem Rekordmeister spät den Sieg in der Champions League.

Der FC Bayern ist in der Champions League zuhause gegen den FC Arsenal nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Beide Teams verspielten dabei eine Führung. 21.10.2026 | 2:59 min

Der FC Bayern München hat ein Sieg im Topspiel der Champions League gegen den FC Arsenal verpasst. Der deutsche und der englische Meister trennten sich 2:2 (1:1). Die Tore für den Rekordmeister erzielten Alphonso Davies (35.) und Harry Kane vom Elfmeterpunkt (61.). Eberechi Eze (25.) und Declan Rice (82.) trafen für die "Gunners".

Die Gäste aus London hatten zu Beginn mehr vom Spiel - mussten früh aber auch einen schmerzhaften Ausfall verkraften. Bei einem kräftigen Pass verletzte sich Flügelflitzer Bukayo Saka, für ihn kam Eberechi Eze in die Partie (10.).

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Verhaltene Anfangsphase zwischen Bayern und Arsenal

Das Duell der beiden Top-Teams zunächst war vor allem von Vorsicht geprägt. Beiden Mannschaften merkte man den Respekt voreinander an, niemand wollte den ersten Fehler machen. Vor allem den Münchnern war das Fehlen von Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich oder dem gesperrten Michael Olise in der Anfangsphase anzumerken.

Trauerfall in Familie: Kimmich fehlt FC Bayern gegen Arsenal Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern gegen Arsenal wegen eines "Trauerfalls im engsten Familienkreis", wie der Klub am Spieltag mitteilte: "In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich." Zugleich bat der Verein "im Namen der Familie" darum, "ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren." Kimmich hatte am Dienstag bereits das Abschlusstraining verpasst.

Die erste Chance gehörte trotzdem den Gastgebern. Nach langem Abstoß Harry Kanes in den Lauf des überraschend als linker Flügel aufgebotenen Alphonso Davies landete der Ball über Ismael Saibari bei Serge Gnabry, der am stark reagierenden David Raya scheiterte (21.).

Erst Eze, dann Davies, dann Pause

Der FC Arsenal kam vier Minuten später das erste Mal gefährlich vors Tor - und ging direkt in Führung. Martin Ödegaard spielte einen feinen Pass in den Lauf von Eze, der im Duell mit Manuel Neuer die Nerven behielt und ins rechte Eck zur Führung einnetzte (25.). Die Gastgeber zeigten sich nur kurz geschockt.

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Der immer öfter als Spielmacher auftretende Harry Kane schickte per traumhaften Steilpass von der Mittellinie aus Alphonso Davies auf die Reise. Der enteilte der Arsenal-Defensive und traf auf Höhe des Elfmeterpunktes ins rechte Ecke zum 1:1-Ausgleich (35.).

Wirklich viel passierte sonst nicht mehr. Einzig Ricardo Calafiori verpasste nach einer Ecke am langen Pfosten den Torerfolg aus spitzem Winkel (42.). 1:1 war so der Pausenstand. Zwei Tore bei vier guten Möglichkeiten - das Spiel war kein Feuerwerk, aber auch Effizienz ist eine Stärke von Top-Teams.

Neuer und Raya verhindert Gegentreffer

Nach dem Seitenwechsel hatte zunächst der FC Arsenal die große Möglichkeit auf die erneute Führung. Eine Ecke köpfte Bruno Guimaraes am langen Pfosten aufs kurze Eck. Neuer war jedoch blitzschnell unten und rettete mit einem großartigen Reflex in allerletzter Sekunde (47.).

Auf der anderen Seite verpasste Dayot Upamecano die Führung aus kurzer Distanz per Kopf - Raya entschärfte ebenfalls großartig (49.).

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Die zweite Hälfte hatte eine ganz andere Dynamik als noch der erste Abschnitt. Beide Seiten nun mit deutlich mehr Zug zum Tor, Toschütze Eze spitzelte den Ball aus spitzem Winkel an Neuer vorbei, Josip Stanisic klärte jedoch im letzten Moment (54.).

Kane bringt die Bayern in Führung

Und so gingen die Bayern in Führung. Nachdem Jurrien Timer einen Kane-Abschluss unerlaubertweise im eigenen Strafraum mit der Hand blockte, traf eben jener Harry Kane vom Elfmeterpunkt souverän zum 2:1 (61.). Es was das zehnte Champions-League-Spiel in Folge, in dem der Engländer traf - Rekord beim FC Bayern.

Die Partie hatte sich nun zu einer mitreißenden entwickelt und beruhigte sich auch nach dem Kane-Tor nicht. Zunächst wurde es nach einem Ödegaard-Freistoß im Bayern-Strafraum gefährlich (67.), den anschließenden Konter der Bayern nach Ballgewinn setzte Konrad Laimer via schönem Volley knapp links am Tor vorbei.

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Den Schlusspunkt setzten dann die Gäste aus London - und entführten so noch einen Punkt aus München. Am Ende einer herrlichen Kombination stand Declan Rice rechts im bayerischen Strafraum völlig frei und netzte wuchtig ins lange Eck zum 2:2-Endstand ein (82.).

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Quelle: ZDF