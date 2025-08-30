Champions League: BVB eröffnet deutsche Königsklassen-Spiele

1. Spieltag:



Dienstag, 16. September 2025:

Juventus Turin - Borussia Dortmund (21 Uhr)



Mittwoch, 17. September 2025:

Bayern München - FC Chelsea (21 Uhr)



Donnerstag, 18. September 2025:

FC Kopenhagen - Bayer Leverkusen (18.45 Uhr)

Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul (21 Uhr)



2. Spieltag:



Dienstag, 30. September 2025:

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt (21 Uhr)

FC Paphos - Bayern München (21 Uhr)



Mittwoch, 1. Oktober 2025:

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (21 Uhr)

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (21 Uhr)



3. Spieltag:



Dienstag, 21. Oktober 2025:

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain (21 Uhr)

FC Kopenhagen - Borussia Dortmund (21 Uhr)



Mittwoch, 22. Oktober 2025:

Eintracht Frankfurt - FC Liverpool (21 Uhr)

Bayern München - FC Brügge (21 Uhr)





4. Spieltag:



Dienstag, 4. November 2025:

SSC Neapel - Eintracht Frankfurt (18.45 Uhr)

Paris Saint-Germain - Bayern München (21 Uhr)



Mittwoch, 5. November 2025:

Benfica Lissabon - Bayer Leverkusen (21 Uhr)

Manchester City - Borussia Dortmund (21 Uhr)



5. Spieltag:



Dienstag, 25. November 2025:

Manchester City - Bayer Leverkusen (21 Uhr)

Borussia Dortmund - FC Villarreal (21 Uhr)



Mittwoch, 26. November 2025:

Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo (21 Uhr)

FC Arsenal - Bayern München (21 Uhr)



6. Spieltag:



Dienstag, 9. Dezember 2025:

Bayern München - Sporting Lissabon (18.45 Uhr)

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt (21 Uhr)



Mittwoch, 10. Dezember 2025:

Bayer Leverkusen - Newcastle United (21 Uhr)

Borussia Dortmund - FK Bodö/Glimt (21 Uhr)



7. Spieltag:



Dienstag, 20. Januar 2026:

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund (21 Uhr)

Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen (21 Uhr)



Mittwoch, 21. Januar 2026:

Qarabag Agdam - Eintracht Frankfurt (18.45)

Bayern München - Union Saint-Gilloise (21 Uhr)



8. Spieltag:



Mittwoch, 28. Januar 2026:

Bayer Leverkusen - FC Villarreal (21 Uhr)

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur (21 Uhr)

PSV Eindhoven - Bayern München (21 Uhr)

Borussia Dortmund - Inter Mailand (21 Uhr)