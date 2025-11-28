Yan Diomande spielt die Bundesliga schwindlig. RB-Trainer Ole Werner befördert das Spiel des hochbegabten Teenagers, der trotz junger Jahre schon eine weite Reise hinter sich hat.

Yan Diomande - der Shootingstar ist aktuell der beste Dribbler der Bundesliga. Quelle: Imago

Yan Diomande lässt sich ganz offensichtlich auch von einem Nasenbeinbruch nicht stoppen. RB Leipzigs Flügelstürmer ist trotz des Unfalls im vergangenen Spiel gegen Werder Bremen wieder im Training und einsatzfähig. Ob er bei Borussia Mönchengladbach an diesem Freitag (20:30 Uhr) mit Maske oder ohne aufläuft, darf er laut RB-Trainer Ole Werner selbst festlegen.

Entscheidend ist, dass der 19-Jährige ohne Einschränkungen sein größtes Talent ausspielen kann: seine Dribbelstärke. Mit 31 erfolgreichen Dribblings ist der Shootingstar aktuell der beste Dribbler der Bundesliga. Mit großem Abstand folgt Bayerns Michael Olise mit 22 erfolgreichen Flügeltänzen auf Rang zwei. Europaweit ist unter den U20-Spielern lediglich Lamine Yamal noch effizienter im Eins gegen Eins.

Diomande reiste schon mit 15 Jahren alleine in die USA

Woher diese enorme Dribbelstärke rührt, weiß auch RB-Trainer Ole Werner nicht so genau. "Das ist schon viel Talent und Charakter eines Spielers", sagt Leipzigs Coach auf Nachfrage.

Das ist nichts, was wir ihm beigebracht haben, sondern was er irgendwo auf seinem Weg mal gelernt hat - wahrscheinlich überall. „ Ole Werner über Diomandes Dribblingkünste

Auf den Plätzen der ivorischen 5,6-Millionen-Einwohner-Metropole Abidjan ebenso wie in den US-Akademien, wo er ausgebildet wurde, und beim spanischen Klub Leganés, wo ihn RB entdeckte.

Obwohl Diomande noch ein Teenager ist und gerade erst 19 geworden ist, hat er eine Menge erlebt. Als er mit 15 bei einem internationalen Turnier entdeckt wurde, wechselte er von der Elfenbeinküste nach Florida, um sich auf eine Profikarriere in Europa vorzubereiten.

Eine harte Schule. Auf die Frage, wer ihn als Nachwuchsspieler bei seiner Weltreise begleitet hat, antwortete er im Gespräch mit dem Portal rblive.de: "Niemand. Das klingt vielleicht hart, und das war es auch, denn ich war sehr, sehr viel allein."

Doch ich bin für die Erfahrungen dankbar. Sie haben mir geholfen zu verstehen, dass ich es auch allein durchs Leben schaffen kann, wenn ich denn muss. „ Yan Diomande

Diomande steigert Marktwert rasant

Zwei Jahre später kamen die ersten Probetrainings bei Chelsea, Crystal Palace, den Glasgow Rangers und Olympiakos Athen. Schließlich landete er zu Beginn des Jahres beim spanischen Erstligaabsteiger Leganés und reüssierte plötzlich gegen Real Madrid und den FC Barcelona.

Die besten Bundesliga Dribbler vor dem zwölften Spieltag Yan Diomande (RB Leipzig) 31

Michael Olise (FC Bayern) 22

Antonio Nusa (RB Leipzig) 20

Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) 18

Ilyas Ansah (1. FC Union Berlin) 17

Luis Diaz (FC Bayern) 17



RB beobachtete ihn sofort intensiv und war bereit, die 20 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel zu aktivieren. Ein halbes Jahr später wird Diomande bereits für eine potenzielle Ablöse von 100 Millionen Euro in der Premier League gehandelt. Doch Rasenballsport will das Ausnahmetalent noch mindestens ein weiteres Jahr halten.

Denn Diomande steht sinnbildlich für jenen Spielertyp, der den Red-Bull-Klub erfolgreich gemacht hat und nun wieder aus der Talsohle herausführt: Akteure, die als Toptalente kommen und sich bei RB zu Stars entwickeln. Doch so rasant wie das der privat schüchterne Diomande gerade vormacht, ist das nicht vielen gelungen.

RB-Trainer Werner stimmt Mannschaft auf Diomande ab

Trainer Werner fördert das außergewöhnliche Talent, indem er das Spiel der gesamten Mannschaft darauf abstimmt und die Flügelspieler ausdrücklich zu Mut und Risikobereitschaft ermuntert.

Grundsätzlich möchte ich Offensivspieler haben, die Risiko eingehen, gerade im letzten Drittel haben sie viele Freiheiten. „ Ole Werner

"Die Flügelspieler dürfen im Dribbling auch mal einen Ball verlieren, weil wir dahinter so geordnet sind, dass wir gut im Gegenpressing sind, diese Situationen absichern und Bälle zurückgewinnen", betont der 37-Jährige. "Wir sehen, dass sich dieses Risiko lohnt, weil uns Yan schon viele gute Situationen und Tore beschert hat." Genau wie Antonio Nusa auf der linken Seite und der gerade verletzte Jung-Nationalspieler Assan Ouédraogo im Zentrum.