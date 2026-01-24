Fußball-Bundesliga: Heimsieg zum Geburtstag für Union Berlin?

Union Berlin ist in dieser Woche 60 Jahre alt geworden - jetzt steht das Heimspiel gegen Dortmund an. Die "Eisernen" spielen eine solide Saison. Doch genügt das auf Dauer?

Glückwunsch zum Geburtstag: Kapitän Trimmel und Trainer Baumgart wollen sich mit Union Berlin gegen den BVB selbst beschenken. Quelle: Imago

Schon bevor das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund an diesem Samstagabend angepfiffen wird, hat der 1. FC Union Berlin Grund zu feiern. Der Verein aus dem Osten der Hauptstadt beginn am vergangenen Dienstag in großem Rahmen mit Feuerwerk und mehr als 4.000 Mitgliedern seinen 60. Geburtstag.

Mehr noch: Auf der Party wurde feierlich der Vertrag mit Kapitän Christopher Trimmel um eine weitere Spielzeit - seine dann 13. im Klub - verlängert. Wenige Tage zuvor hatte bereits Trainer Steffen Baumgart seinen Verbleib über die Saison hinaus verkündet.

Wir haben eine stabile Basis geschaffen, auf der wir weiter aufbauen und erfolgreich sein wollen. „ Union-Trainer Steffen Baumgart

Die Saisonbilanz vor dem Duell mit dem BVB ist in der Tat ordentlich - und vollständig ausgeglichen. Sechs Siege, sechs Remis, sechs Niederlagen - Platz neun.

Keine Abstiegssorgen bei Union

Das siebte Jahr in der Bundesliga ist für die "Eisernen" kein verflixtes, sondern ein bisher sorgenfreies. Nach zwei schwierigen Spielzeiten haben die Berliner diesmal mit dem Abstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts zu tun. Damit kann man in Köpenick dem Vernehmen nach gut leben.

Der VfB Stuttgart hat sich im Heimspiel gegen Union Berlin mit einem 1:1 begnügen müssen. 19.01.2026 | 7:35 min

Mitunter aufkommende Kritik über eine nicht zu übersehende spielerische Stagnation der Mannschaft, bügelte Präsident Dirk Zingler im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten jedenfalls rigoros ab: "Ich lese da immer so ein paar kritische Stimmen, dass sich fußballerisch nichts entwickelt."

Jeder, der den Fußball bei uns entwickeln will, fliegt raus. „ Union-Präsident Dirk Zingler

Präsident Zingler will "pragmatischen" Fußball

Was er stattdessen sehen will: "Lasst uns versuchen, mit den Mitteln und Rahmenbedingungen, die uns zur Verfügung stehen, erfolgreichen Fußball zu spielen."

Das bedeutet für Zingler einen "pragmatischen und erfolgreichen Fußball und nicht Fußball, der hohe Risiken beinhaltet". Heißt: Bei Union wird auch in Zukunft kein Hurra-Stil praktiziert, sondern weiterhin Fußball gearbeitet. Weil es sich bewährt hat.

Gegen Union sieht der FC Augsburg nach dem Traumtor von Alexis Claude-Maurice lange wie der Sieger aus. Doch Marin Ljubicic rettet den Berlinern spät einen Punkt. 16.01.2026 | 7:54 min

Pünktlich zum Jubiläum stimmt auch die Form. Seit fünf Ligapartien sind Baumgarts Mannen ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis). Und passend zum Geburtstag kommt ein äußerst gern gesehener Gast an die Alte Försterei.

BVB ist bei Union willkommen

Von bisher sechs Bundesliga-Heimspiele gegen den BVB gewann der FCU vier - bei zwei Niederlagen. Nur gegen Gladbach und Mainz sprang noch jeweils ein Sieg mehr heraus. Beide Klubs gastierten aber auch schon siebenmal bei den Berlinern.

Form und Vorgeschichte sorgen dafür, dass sich Trainer Baumgart gegen den Tabellenzweiten auch diesmal etwas ausrechnet: "Wir haben eine gewisse Heimstärke und auch das Selbstbewusstsein, egal wer kommt, dementsprechend aufzutreten."

Große Geburtstags-Choreo und neuer Rasen

Das bekam auch schon der FC Bayern zu spüren, dem man beim 2:2 Anfang November als eines von bisher nur zwei Bundesligateams Punkte abknöpfte, wo man sogar bis in die Nachspielzeit in Führung lag.

Die Super-Serie der Bayern ist gerissen. Nach 16 Pflichtspielsiegen in Folge kamen die Münchner bei Union Berlin nicht über ein 2:2 hinaus. 10.11.2025 | 7:59 min

Gegen Dortmund soll ähnliches gelingen. Dafür ist alles angerichtet: Ein frischer Rasen wurde vor wenigen Tagen verlegt, die Anhänger planen eine große Geburtstags-Choreografie vor Anpfiff, wollen im ausverkauften Stadion eine außergewöhnliche Atmosphäre kreieren.

Baumgart muss Spiler nicht motivieren

Heiß machen muss Baumgart seine Spieler daher nicht, wie er verrät: "Wenn Borussia Dortmund als Gegner kommt, brauchst du keinen zu motivieren. Es ist ein Flutlichtspiel, der Gästeblock ist voll, unsere Fans sind mehr als motiviert, und wir freuen uns einfach ein richtig gutes Spiel."

Drei Punkte wären das, was den Berlinern zu einem perfekten Abschluss der Geburtstagswoche noch fehlen würde.