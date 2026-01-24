Fußball-Bundesliga: Heimsieg zum Geburtstag für Union Berlin?

Bundesliga: Dortmund gastiert in Berlin:Heimsieg zum Geburtstag für Union?
von Florian Vonholdt
Union Berlin ist in dieser Woche 60 Jahre alt geworden - jetzt steht das Heimspiel gegen Dortmund an. Die "Eisernen" spielen eine solide Saison. Doch genügt das auf Dauer?
Schon bevor das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund an diesem Samstagabend angepfiffen wird, hat der 1. FC Union Berlin Grund zu feiern. Der Verein aus dem Osten der Hauptstadt beginn am vergangenen Dienstag in großem Rahmen mit Feuerwerk und mehr als 4.000 Mitgliedern seinen 60. Geburtstag.
Mehr noch: Auf der Party wurde feierlich der Vertrag mit Kapitän Christopher Trimmel um eine weitere Spielzeit - seine dann 13. im Klub - verlängert. Wenige Tage zuvor hatte bereits Trainer Steffen Baumgart seinen Verbleib über die Saison hinaus verkündet.
Die Saisonbilanz vor dem Duell mit dem BVB ist in der Tat ordentlich - und vollständig ausgeglichen. Sechs Siege, sechs Remis, sechs Niederlagen - Platz neun.
Keine Abstiegssorgen bei Union
Das siebte Jahr in der Bundesliga ist für die "Eisernen" kein verflixtes, sondern ein bisher sorgenfreies. Nach zwei schwierigen Spielzeiten haben die Berliner diesmal mit dem Abstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts zu tun. Damit kann man in Köpenick dem Vernehmen nach gut leben.
Mitunter aufkommende Kritik über eine nicht zu übersehende spielerische Stagnation der Mannschaft, bügelte Präsident Dirk Zingler im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten jedenfalls rigoros ab: "Ich lese da immer so ein paar kritische Stimmen, dass sich fußballerisch nichts entwickelt."
Präsident Zingler will "pragmatischen" Fußball
Was er stattdessen sehen will: "Lasst uns versuchen, mit den Mitteln und Rahmenbedingungen, die uns zur Verfügung stehen, erfolgreichen Fußball zu spielen."
Das bedeutet für Zingler einen "pragmatischen und erfolgreichen Fußball und nicht Fußball, der hohe Risiken beinhaltet". Heißt: Bei Union wird auch in Zukunft kein Hurra-Stil praktiziert, sondern weiterhin Fußball gearbeitet. Weil es sich bewährt hat.
Pünktlich zum Jubiläum stimmt auch die Form. Seit fünf Ligapartien sind Baumgarts Mannen ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis). Und passend zum Geburtstag kommt ein äußerst gern gesehener Gast an die Alte Försterei.
BVB ist bei Union willkommen
Von bisher sechs Bundesliga-Heimspiele gegen den BVB gewann der FCU vier - bei zwei Niederlagen. Nur gegen Gladbach und Mainz sprang noch jeweils ein Sieg mehr heraus. Beide Klubs gastierten aber auch schon siebenmal bei den Berlinern.
Form und Vorgeschichte sorgen dafür, dass sich Trainer Baumgart gegen den Tabellenzweiten auch diesmal etwas ausrechnet: "Wir haben eine gewisse Heimstärke und auch das Selbstbewusstsein, egal wer kommt, dementsprechend aufzutreten."
Große Geburtstags-Choreo und neuer Rasen
Das bekam auch schon der FC Bayern zu spüren, dem man beim 2:2 Anfang November als eines von bisher nur zwei Bundesligateams Punkte abknöpfte, wo man sogar bis in die Nachspielzeit in Führung lag.
Gegen Dortmund soll ähnliches gelingen. Dafür ist alles angerichtet: Ein frischer Rasen wurde vor wenigen Tagen verlegt, die Anhänger planen eine große Geburtstags-Choreografie vor Anpfiff, wollen im ausverkauften Stadion eine außergewöhnliche Atmosphäre kreieren.
Baumgart muss Spiler nicht motivieren
Heiß machen muss Baumgart seine Spieler daher nicht, wie er verrät: "Wenn Borussia Dortmund als Gegner kommt, brauchst du keinen zu motivieren. Es ist ein Flutlichtspiel, der Gästeblock ist voll, unsere Fans sind mehr als motiviert, und wir freuen uns einfach ein richtig gutes Spiel."
Drei Punkte wären das, was den Berlinern zu einem perfekten Abschluss der Geburtstagswoche noch fehlen würde.
