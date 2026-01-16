Bundesliga: Kellerkinder suchen verzweifelt nach Torjägern

Gerade im Sturm klemmt es bei vielen Abstiegskandidaten der Fußball-Bundesliga. Nicht jeder ist vor Schließung des Transferfensters schon fündig geworden.

Leihspieler Jovan Milosevic soll helfen, die Sturmflaute bei Werder Bremen in der Rückrunde zu beheben. Quelle: Witters

Es wäre vermessen, Jovan Milosevic nun sofort in die Ahnengalerie der besten Torjäger des SV Werder Bremen aufzunehmen. Der Leihspieler des VfB Stuttgart hat bei seiner Vorstellung im Weserstadion vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.30 Uhr) gleich mal die Erwartungen gedämpft. Er sei "kein Messias", sondern ein "ganz normaler Typ".

Der serbische Nationalspieler hat in Bremen das Trikot mit der Nummer 19 erhalten. Die Nummer 9 trägt immer noch Keke Topp, der allerdings auf eine trostlose, weil torlose Hinrunde blickt.

Genauso blieb Stürmerstar Victor Boniface ohne Treffer, der sich als kolossales Missverständnis entpuppte. Wegen einer Knieoperation wird der Torjäger a. D. kein Spiel mehr in der Rückrunde bestreiten.

Werder hat eine lange Historie namhafter Stürmer

Entsprechend groß war der Bedarf an der Weser: Seit vier Partien ist ausgerechnet jener Verein ohne Treffer, für den einst Rudi Völler, Miroslav Klose, Ailton und Claudio Pizarro stürmten.

Doch von den stürmischen Zeiten ist wenig geblieben. Seit die als "hässlichen Vögel" titulierten Torgaranten Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch den Abflug gemacht haben, sucht Werder den Torjäger - und ist damit in der Liga in guter Gesellschaft.

In der kurzen Winterpause buhlten die Bremer mit dem Nordrivalen Hamburger SV um die Draufgänger Damion Downs, der sich letztlich für den Aufsteiger entschied.

Der 21-Jährige hatte den 1. FC Köln zum Aufstieg geschossen, ehe der FC Southampton lockte.

Der HSV hofft auf den Durchbruch von Damion Downs

Vorstand Eric Huwer befand nach der Verpflichtung, "dass wir unsere Stärken als Standort entsprechend transportieren können." Ungewiss nur, ob der mit Kaufoption ausgeliehene US-Nationalspieler wirklich die Not im Angriff behebt, wo Kapitän Yussuf Poulsen verletzt ist und Ransford Königsdörffer noch Anpassungsprobleme hat.

Sturmprobleme plagen auch den Stadtrivalen FC St. Pauli. Gerade 14 geschossene Tore in 16 Partien - das Heimspiel gegen RB Leipzig wird am 27. Januar nachgeholt - sind Negativrekord.

Bei den Kiezkickern hat sich mit Andreas Hountondji der torgefährlichste Spieler kurz vor Weihnachten einen Haarriss am linken Sprunggelenk zugezogen.

Große Sturmsorgen beim 1. FC Heidenheim

Ähnliche Sorgen plagen das Schlusslicht 1. FC Heidenheim. Nach der Niederlage im Kellerduell beim FSV Mainz 05 (1:2) klagte Trainer Frank Schmidt: "Wir sind verdient Letzter." Als Hauptaufgabe betrachtet es das Urgestein: "Wir müssen uns viel mehr offensiv in Position bringen."

Ein verlässlicher Torjäger wie früher Tim Kleindienst fehlt, auch wenn Stefan Schimmer nach der Hinrunde fünf Treffer auf dem Konto hat. Aber insgesamt wirkt der Angriff zu ausrechenbar. "Bei uns ist das wie Perlentauchen", erklärt Geschäftsführer Holger Sanwald bei der Fahndung nach Verstärkungen:

Wir müssen andere Konstellationen finden: Dass wir in der Offensive noch etwas machen möchten, ist ja kein Geheimnis. „ Holger Sanwald (Geschäftsführer FC Heidenheim)

Zwei Verstärkungen für den FSV Mainz 05

Hingegen konnte sich der FSV Mainz 05 vor dem Restart mit Phillip Tietz gezielt im Sturm verstärken. Der für rund vier Millionen Euro vom FC Augsburg geholte Mittelstürmer gefällt mit seiner positiven Ausstrahlung und will beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) seinen ersten Treffer beisteuern. Mit Silas vom VfB Stuttgart kam ein zweiter namhafter Angreifer.

Obwohl FSV-Chef Christian Heidel vor Weihnachten noch Bedenken hatte: Keiner würde sich darum reißen, "zum Tabellenletzten der Bundesliga zu gehen und das Risiko einzugehen, nächstes Jahr in der zweiten Liga zu spielen. Wir haben aber ja Erfahrung mit solchen Situationen und suchen nach Lösungen".

Die Mainzer haben noch ein, zwei weitere Verstärkungen im Visier. Schließlich hat das Wintertransferfenster noch bis 2. Februar in Deutschland geöffnet. Bis dahin gilt insbesondere: Kellerkind sucht Torjäger.