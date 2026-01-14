FC Bayern spielt beste Bundesliga-Hinrunde der Geschichte

Mit einem 3:1 in Köln bleibt der FC Bayern auch im letzten Spiel der Hinrunde ungeschlagen. Mit 47 Punkten und 66 Toren verbessern die Münchner eine historische Bestmarke.

Serge Gnabry traf für Bayern München zum zwischenzeitlichen 1:1. Quelle: Imago

Der FC Bayern München hat sich zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga mit 3:1 (1:1) beim 1. FC Köln durchgesetzt. Bei nun 15 Siegen und zwei Unentschieden hat der Rekordmeister zum Abschluss der Hinrunde 47 Zähler auf dem Konto. Dank einer Tordifferenz von 66:13 verbessern die Münchner ihren eigenen Hinrunden-Rekord aus der Saison 2013/14.

Köln geht zunächst in Führung

In Köln brachte Linton Maina die Gastgeber zunächst überraschend in Führung (41.). Serge Gnabry gelang in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Treffer der Ausgleich (45.+5). Nach der Pause besiegelten Min-Jae Kim (71.) und Lennart Karl den Auswärtssieg (84.).

Der FC Bayern beginnt das neue Jahr mit einer Machtdemonstration. Die Münchner spielen sich einen Torrausch und schicken den VfL Wolfsburg mit einer gehörigen Packung nach Hause. 12.01.2026 | 10:34 min

Der Vorsprung des Aufsteigers vom Rhein auf die Abstiegsplätze beträgt nach der Niederlage nur noch fünf Zähler. Wegen des Einsatzes von Pyrotechnik war die Partie im ersten Durchgang für rund zehn Minuten unterbrochen.

Karl auf der Bank, El Mala in der Startelf

Die Bayern mussten weiter auf Jamal Musiala und Joshua Kimmich sowie den kranken Alphonso Davies verzichten. Im Vergleich zum 8:1-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg musste unter anderem auch Toptalent Karl mal wieder auf der Bank Platz nehmen.

Viele sehen Lennart Karl, Saïd El Mala und Assan Ouédraogo schon bei der WM. Aber können sie die riesigen Erwartungen erfüllen und welche Gefahren bringt der Hype um Spieler in so jungen Jahren? 04.12.2025 | 16:18 min

Bei Köln kehrte derweil Jungstar Said El Mala in die Startelf zurück. "Wir glauben an uns, auch wenn die Chance klein ist", sagte der in die Kritik geratene Trainer Lukas Kwasniok vor dem Anpfiff.

Und wie schon im DFB-Pokal Ende Oktober (1:4), als der Effzeh ebenfalls in Führung gegangen war, legten die Hausherren mutig los. El Mala verpasste die Führung nach nur 75 Sekunden.

Der 1. FC Köln beginnt die Partie gegen den FC Bayern bockstark, geht gar in Führung. Dann macht der FC Bayern Ernst und schenkt dem FC noch das ein oder andere Tor ein. 30.10.2025 | 5:46 min

Schreckmoment für Harry Kane

Die Gäste hatten durch Hiroki Ito (21.) und Michael Olise (24.) die ersten richtig guten Chancen - und mussten einen kurzen Schockmoment überstehen. Toptorjäger Harry Kane rutschte weg und hielt sich das rechte Sprunggelenk, konnte nach kurzer Behandlung aber weiterspielen (27.).

In der Folge entwickelte sich ein ansehnliches Spiel. Köln-Keeper Marvin Schwäbe rettete gegen Gnabry (34.), ehe ihm der Ball über den Schlappen und fast ins eigene Tor sprang (36.). Maina eroberte dann die Kugel gegen Gnabry und zog nach seinem Sprint über das halbe Spielfeld vor dem Sechzehner ab, Neuer glitt der Ball durch die Hände.

Das Duell zwischen Heidenheim und dem 1. FC Köln bringt keinen Sieger hervor. Im Schneegestöber auf der Ostalb ist es Keeper Diant Ramaj, der den Punkt für den FCH sichert. 12.01.2026 | 8:12 min

Gnabry trifft sehenswert zum Ausgleich

Gnabry machte seinen Fehler noch vor der Pause wieder gut und sorgte nach einer sehenswerten Einzelaktion für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel dominierte über weite Strecken der Favorit, Köln lauerte auf Konter.

Kim rettete in letzter Not gegen den enteilten Jakub Kaminski (56.). Kompany reagierte, brachte Karl für Gnabry (67.) - und Kim sorgte per Kopf für die Führung. Joker Karl führte schließlich die Entscheidung herbei.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: SID, dpa, ZDF