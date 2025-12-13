Bundesliga: St. Pauli bittet zum Keller-Duell gegen Heidenheim

Die Fußball-Bundesliga bekommt ihr erstes echtes Keller-Duell. Am 14. Spieltag empfängt St. Pauli (17.) den 1. FC Heidenheim (16.). Und beide Teams sind sich der Bedeutung bewusst.

Der FC St. Pauli will vor heimischer Kulisse wieder einen Sieg einfahren. Gegner Heidenheim ist nach zuletzt zwei Siegen aber gut in Form. 12.12.2025 | 0:51 min

Einen fußballerischen Leckerbissen wird wohl kaum ein Fan erwarten, wenn Heidenheim am Samstagnachmittag in Hamburg beim FC St. Pauli gastiert - dafür den ersten echten Keller-Showdown relativ früh in der Saison.

"Ich hab nix von Showdown gesagt", schmunzelte Heidenheim-Trainer Frank Schmidt vor dem Spieltag auf die Frage eines Journalisten. Dennoch gab er direkt danach zu: "Das ist ein wichtiges Spiel, keine Frage."

Zum zweiten Mal in Folge sichert sich der 1. FC Heidenheim den Sieg mit einem Treffer kurz vor dem Ende. Dieses Mal begünstigt durch einen Fehler der Freiburger Defensive. 08.12.2025 | 7:08 min

So dürfte es wohl auch sein Pendant in Hamburg, Alexander Blessin, sehen. Sein Team braucht dringend Punkte, vor allem gegen den direkten Konkurrenten aus Heidenheim. Nach sensationellem Saisonstart mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen kam seitdem nur noch ein einziger hinzu - am vergangenen Wochenende beim glücklichen 1:1 gegen Köln.

Heidenheim kennt St. Paulis Situation

Eine Situation, die Heidenheim-Trainer Frank Schmidt durchaus mitfühlen kann: "Wir kennen das ja aus eigener Erfahrung. St. Pauli hatte einen sehr guten Start, ähnlich wie wir ihn letztes Jahr gehabt haben. Und jetzt haben sie eine sehr schwierige Phase."

Der FCH führte vergangene Saison nach zwei Spieltagen sogar die Tabelle an (und war zugleich der letzte Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, der nicht FC Bayern München hieß), verhinderte am Ende den Abstieg nur knapp. "Momentum, Selbstvertrauen ist ein entscheidender Faktor", erklärte Frank Schmidt auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag.

Der 1. FC Köln gibt einen sicher geglaubten und auch verdienten Sieg noch aus der Hand. St. Pauli trifft kurz vor dem Ende und ergattert sich damit einen schmeichelhaften Punkt. 08.12.2025 | 6:14 min

FCH hat sich gefangen

Dieses Momentum hat der Klub von der Ostalb zurzeit. Nach den desolaten Leistungen gegen Leverkusen (0:6) und Gladbach (0:3), stellten die Verantwortlichen vieles infrage, änderten Training und Startaufstellung - und feierten Erfolge. Gegen Union Berlin und den SC Freiburg drehte das Team zweimal einen 0:1-Rückstand und erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit.

"Diese Haltung, diese Stabilität, dieses Miteinander, wo jeder für den anderen da war, das müssen wir am Samstag auch am Millerntor auf den Platz bekommen", fordert Schmidt von seiner Mannschaft.

St. Pauli will Momentum auf seine Seite ziehen

Auch St. Pauli hofft, dass sich das Momentum nun wieder zu ihren Gunsten dreht. Nach vielen Rückschlägen blieben die Hamburger zuletzt zweimal in Folge ungeschlagen - wohl auch weil Kapitän Jackson Irvine endlich wieder fit ist.

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min

"Er tut ihnen gut. Laufstark, Box-to-Box-Spieler, gefährlich bei Standards. Da werden sich auch viele Spieler von St. Pauli dran orientieren", urteilt auch Frank Schmidt.

Dazu hat die Blessin-Elf ein Heimspiel. Eigentlich ein klarer Vorteil - doch die Atmosphäre am eigentlich so stimmungsvollen Millerntor wurde zuletzt deutlich spürbar von den schwachen Leistungen der "Kiezkicker" getrübt.

Blessin appelliert an St.-Pauli-Fans

"Wir haben Spiele gehabt, wo es mau war - von uns als auch von den Fans. Wir müssen aber den ersten Schritt machen. Wir sind in der Bringschuld", so Blessin, der zugleich dennoch einen Appell ans Publikum richtete: "Ich appelliere an unsere Fans, uns wie sonst auch zu unterstützen. Es geht darum, vielleicht noch mehr durchzuhalten, wenn wir eine schlechte Phase haben."

Viele sehen Lennart Karl, Saïd El Mala und Assan Ouédraogo schon bei der WM. Aber können sie die riesigen Erwartungen erfüllen und welche Gefahren bringt der Hype um Spieler in so jungen Jahren? 04.12.2025 | 16:18 min

Und das aus gutem Grund. Heidenheim hat sich nach zwei Siegen in Folge auf Platz 16 gearbeitet und vor dem Spiel drei Punkte Vorsprung auf St. Pauli. Bei einer Niederlage würden die Hamburger den Relegationsrang vorübergehend aus den Augen verlieren.

"Die Bedeutung des Spiels ist klar", weiß auch Blessin, "wir müssen eine Balance zwischen Spannung und Lockerheit finden. Ohne Lockerheit verkrampfst du und machst eher Fehler." Die zu vermeiden, wird ein Schlüssel zum Erfolg sein, beim ersten echten Keller-Showdown der Bundesliga-Saison.