Israel: Ex-Regierungschefs bilden Wahlbündnis gegen Netanjahu

In Israel hat sich ein Bündnis gegen Ministerpräsident Netanjahu gebildet, unter anderem mit den Ex-Regierungschefs Bennett und Lapid. Sie wollen ihn bei der nächsten Wahl ablösen.

Die zwei früheren Ministerpräsidenten Bennett und Lapid wollen Israels Premier Netanjahu herausfordern und schließen sich zu einem Bündnis zusammen. Ziel ist ein Sieg bei der Wahl im Oktober. 27.04.2026 | 0:45 min

In Israel ist ein Wahlbündnis gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu entstanden - der daran beteiligte frühere Ministerpräsident Naftali Bennett spricht von einer guten Entscheidung. "Wer wagt, gewinnt", schrieb Bennett auf der Plattform X, nachdem er am Sonntag mit Oppositionsführer Jair Lapid angekündigt hatte, gemeinsam bei der kommenden Wahl anzutreten.

Regulär soll am 27. Oktober ein neues israelisches Parlament gewählt werden. Die Opposition hofft, dann die Koalition von Netanjahu abzulösen.

Zerstrittene Opposition - Bündnis soll Machtkämpfe beenden

Er und sein "Freund" Lapid warteten nicht darauf, dass ihnen der Sieg zufalle, sagte Bennett weiter. Beide hätten stattdessen gemeinsam die Initiative ergriffen.

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Ihr Bündnis nennt sich "Zusammen". Es soll von dem aus dem national-religiösen Lager stammenden Bennett angeführt werden, dessen Partei derzeit in Meinungsumfragen deutlich besser abschneidet als Lapids Partei Jesch Atid.

Mit dem Schritt würden interne Machtkämpfe im liberalen Lager beendet, hieß es in einer Stellungnahme der beiden. Die Opposition tut sich wegen interner Konflikte häufig schwer, an einem Strang zu ziehen. Trotz unterschiedlicher Ansichten wollten Lapid und er für das Wohl der israelischen Bevölkerung kämpfen, teilte Bennett mit.

Zentrales Thema für das neue Bündnis soll Bennett zufolge unter anderem auch die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden in Israel sein. Lapid ist in der politischen Mitte angesiedelt. Er hatte sich in der Vergangenheit auch für eine Zweistaatenlösung ausgesprochen.

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Bennett und Lapid früher in einer Regierungskoalition

Eine Anti-Netanjahu-Koalition der beiden hatte 2021 die Wahl gewonnen. Diese wurde damals von acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum getragen - darunter war erstmals auch eine arabische. Bennett und Lapid waren damals jeweils eine Zeit lang Ministerpräsidenten. Das Bündnis zerbrach allerdings nach rund anderthalb Jahren wieder.

Bei der darauffolgenden Wahl setzten sich Netanjahu und seine Koalition durch - die am weitesten rechts stehende Regierung der israelischen Geschichte.

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Netanjahu will erneut als Spitzenkandidat seiner rechten Likud-Partei antreten. Insgesamt war er mit mehreren Unterbrechungen mehr als 18 Jahre lang Regierungschef.

Quelle: dpa, AFP