General Hodges bei "illner": Militärschlag im Iran war voreilig

Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 26. Juni 2025 in voller Länge.

Wie wirksam der amerikanische Angriff auf die iranischen Atomanlagen war, ist unklar. "Wir haben hier militärische Fähigkeiten gesehen, über die nur die USA verfügen", sagt Generalleutnant Alfons Mais, Inspekteur des Heeres der Bundeswehr , in der ZDF-Sendung "maybrit illner" und spricht von einer "Machtdemonstration".

Doch was kam dabei heraus? "Das Problem ist, dass die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse selbst politisiert worden sind", moniert US-General Ben Hodges. Es werde noch ein paar Tage dauern, bis Klarheit herrsche.

Es habe nicht so ausgesehen, dass ein unmittelbarer Angriff des Iran mit einer Atomwaffe auf Israel oder die USA bevor gestanden habe.

Die iranische Führung beschwört nach dem Ende des Kriegs gegen Israel die nationale Einheit. Präsident und Regierung scheinen so fest im Sattel zu sitzen wie eh und je.

Wadephul setzt auf Verhandlungslösung

Da durfte sich Außenminister Johann Wadephul CDU ) bestätigt sehen, hatte er sich doch von vornherein zurückhaltend geäußert. "Ich habe gesagt, die USA treten nicht in einen langfristigen Krieg ein. Und das tun sie ja auch nicht", betont Wadephul.

"Bedauerlich fand ich, dass wir in einer Verhandlungssituation waren, aus der man etwas hätte entwickeln können. Das wollen wir nach wie vor." Der Außenminister hält fest:

Ich bleibe dabei, dass am Ende nur eine Verhandlungslösung zum Ziel führt.

Deutschland stehe, in einem gemeinsamen Vorgehen mit Großbritannien und Frankreich , zu diesem Zweck in Kontakt mit den USA und Iran.

Politikwissenschaftlerin: Iran ging es um mehr als Atomenergie

In den Augen des Linken-Vorsitzenden Jan van Aken hat der Iran nur bis 2003 sein Atomwaffenprogramm forciert. Danach habe das internationale Atom-Abkommen einen weiteren Bomben-Bau verhindert - bis US-Präsident Donald Trump es aufgekündigt habe. "Dadurch, dass die internationalen Kontrolleure vor Ort waren, konnten sie auch das waffenfähige Uran nicht herstellen." Van Aken sagt:

Ob der Militärschlag ein Erfolg war, werde sich am Verhandlungstisch zeigen, sagt die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub. Das Material, das man gesehen hat, lasse schon den Schluss zu, dass es dem Iran um mehr als Atomenergie gegangen ist. Bei Trump-Regierungen sei immer entscheidend, darauf zu gucken, was sie tun, und nicht, was sie sagen.