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Panorama

Bei ZDFNeo: Die "Doppelhaushälfte" startet in die 5. Staffel

Fünfte Staffel bei ZDFneo :In der "Doppelhaushälfte" prallen wieder Welten aufeinander

von Nadia Nasser und Stephanie Paresch

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Das tägliche Drama, Wand an Wand: Die "Doppelhaushälfte" geht in die fünfte Runde und lässt wieder gänzlich unterschiedliche Nachbarn aufeinander los. Na das kann ja heiter werden!

Die Schauspielerinnen und Schauspieler der Serie "Doppelhaushälfte" stehen nebeneinander in Studiodekoration. eine Person hält eine Filmklappe in der Hand: v.l. Milan Peschel als Andi Knuppe, Maryam Zaree als Mari Sawadi, Minh-Khai Phan-Thi als Tracy Knuppe, Benito Bause als Theo Kröger.

Ein Blick hinter die Kulissen von "Doppelhaushälfte" lüftet so manches Geheimnis am Set - zum Beispiel, wer wirklich in einer der Doppelhaushälften wohnt.

14.08.2026 | 29:51 min

2022 startete die "Doppelhaushälfte" bei ZDFneo über die Nachbarn Familie Sawadi-Kröger, eine politisch korrekte Patchworkfamilie, frisch aus Berlin-Neukölln ins Umland gezogen und die alteingesessene etwas ungehobelte Familie Knuppe.

Zwei Welten prallen da aufeinander, Wand an Wand und über den gemeinsamen Gartenzaun hinweg. Das ist das, was die Serie so beliebt macht, denn es geht nicht nur um einen Nachbarschaftskonflikt, sondern um ein Bild unserer gespaltenen Gesellschaft, herrlich überzeichnet, mit schrägen Figuren und Alltagssituationen.

Minh-Khai Phan-Thi schreibt am Drehbuch mit

Nach vielen gemeinsamen Drehtagen und bestandenen Abenteuern sind die Stars der Serie ein eingespieltes Team. "Da ist auch schon ein wirklich großer Zusammenhalt", sagt Maryam Zaree, die seit der ersten Staffel Mari Sawadi spielt.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler der Serie "Doppelhaushälfte" stehen nebeneinander in Studiodekoration. eine Person hält eine Filmklappe in der Hand: v.l. Milan Peschel als Andi Knuppe, Maryam Zaree als Mari Sawadi, Minh-Khai Phan-Thi als Tracy Knuppe, Benito Bause als Theo Kröger.

Die Schauspieler Milan Peschel, Maryam Zaree, Minh-Khai Phan-Thi und Benito Bause bilden das Kernteam in "Doppelhaushälfte".

Quelle: ZDF/Thomas Kierok

Minh-Khai Phan-Thi spielt wieder Tracy Knuppe, die jedem ihre Meinung unverblümt ins Gesicht berlinert und sich auch gerne mal mit den "woken" Nachbarn in der anderen Doppelhaushälfte streitet. Die Schauspielerin schreibt auch an den Drehbüchern mit.

Es geht ja auch um die Blickweise von verschiedenen Menschen auf ein Thema. Wir behandeln vieles mit einem Augenzwinkern.

Minh-Khai Phan-Thi, Schauspielerin

Jetzt startet die fünfte Staffel und es geht wieder rund. Die beiden Familien dürfen einiges erleben und müssen eine Menge durchstehen. Es wird zum Beispiel eine drohende Apokalypse geben: Ein Asteroid rast auf die Bewohner der Doppelhaushälfte zu.

Am Set von der "Doppelhaushälfte"

Zwei Familien unter einem Dach: Bei den Dreharbeiten der Serie "Doppelhaushälfte" ist auch dieses Mal wieder so einiges los. Wir schauen hinter die Kulissen beim Dreh der fünften Staffel.

04.11.2025 | 2:35 min

Milan Peschel darf Sheriff spielen

In einer weiteren Folge geht es in den Wilden Westen und in einer weiteren werden alle singen und tanzen: "Doppelhaushälfte, das Musical", sozusagen. Es passiert also so einiges im Doppelhaushälften-Orbit.

Am meisten hat sich Milan Peschel, der den "Andi Knuppe" spielt, auf die Western-Folge gefreut.

Ich liebe Western.

Milan Peschel

Bela B. Felsenheimer hat eine Gastrolle

Darin darf seine Figur den Sheriff in einem Western-Dorf geben. Und einen besonderen Gegenspieler hat er auch: Bela B Felsenheimer von der Band "Die Ärzte", der den Schurken spielt. Eine zünftige Saloon-Schlägerei darf natürlich nicht fehlen und anspruchsvolle Stunts gibt es auch.

Ich mach ja so ein Schusskunststück, da hab ich noch ein bisschen Respekt vor, ob das alles klappt mit dem Ziehen und Schießen, aber sonst wird das super.

Bela B. Felsenheimer, "Die Ärzte"

Jo Schück

Bela B. ist auch Autor. Ein Buchtipp von Jo Schück.

09.04.2019 | 1:09 min

Schauspieler Jörg Schüttauf ist in dieser besonderen Folge ebenfalls als Gaststar dabei.

Benito Bause singt "Schatzi Hasi Mausi Baby"

Auch die erste Folge der neuen Staffel, "Daily Drama", hat es in sich. Darin wird in der Doppelhaushälfte der Sawadi-Krögers eine Soap gedreht. Für den nervösen Theo, gespielt von Benito Bause, ein Albtraum! Das schöne Parkett droht zu zerkratzen, überall Unordnung.

Aber schließlich gibt es ein wunderbar-chaotisches Finale. Übrigens: Benito Bause ist mit seiner Band "The Royals" auch für den Titelsong "Schatzi Hasi Mausi Baby" verantwortlich, das Erkennungszeichen der Serie.

Wayne Carpendale muss viel aushalten

Zum Ende der Dreharbeiten steht dann noch eine Stuntszene mit dem gesamten Hauptcast an. Mit dabei: Gaststar Wayne Carpendale. Immer wieder muss er für die Szene mit dem Kopf gegen eine Lampe knallen und hinfallen.

Die ersten Gehirnzellen sind schon durch.

Wayne Carpendale, Schauspieler

Und dann ist nach drei Monaten endlich alles abgedreht. Erleichterung, und auch ein bisschen Wehmut beim ganzen Team. "Ich mag die wirklich gerne. Ich hab die alle sehr lieb", sagt Schauspieler Milan Peschel. Und dieser spürbare Zusammenhalt ist bestimmt auch ein Erfolgsgeheimnis der Serie.

ist ab Freitag, 14. August 2026 auf der ZDF Streamingplattform zu sehen.
Ab Dienstag, dem 25. August 2026, werden wöchentlich um 21:45 Uhr Doppelfolgen auf ZDFneo ausgestrahlt.

Doppelhaushälfte: Auch die fünfte Staffel traut sich was

Doppelhaushälfte hat viel Abwechslung zu bieten: Es wird wieder ein bisschen absurd, sehr komisch, und das alles in einer Doppelhaushälfte, in der Wand an Wand alle möglichen gesellschaftlichen Konflikte ausgetragen werden. Schauspieler Benito Bause bringt es auf den Punkt: "Wir haben uns schon immer viel getraut, aber diesmal trauen wir uns noch mehr!"

Nadia Nasser und Stephanie Paresch sind Reporterinnen im ZDF-Landessudtio Berlin.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in "Backstage Doppelhaushälfte - Blick hinter den Gartenzaun" am 14.08.2026 um 08:00 Uhr.

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