Update am Abend:Trumps "kleine Bitte" nach einem "Stück Eis"
von Katia Rathsfeld
wie weit wird Donald Trump für eine Annexion Grönlands gehen? Vor seinem Abflug zum Weltwirtschaftsforum in Davos hatte der US-Präsident auf die Frage eines Reporters lapidar gesagt: "You'll find out" (Das werden Sie sehen). Wieder einmal mussten Journalisten - wie auch Staats- und Regierungschefs - mit der Unberechenbarkeit Trumps leben.
Nach seiner Rede in der Schweiz steht nun fest: Der Präsident hält an seinen Plänen fest. Er wünsche "unverzügliche Verhandlungen" zur Übernahme der größten Insel der Welt, sagte er in Davos und machte damit seine Besitzansprüche deutlich.
Gleichzeitig betonte Trump, dass er keine Gewalt anwenden wolle. Und: Man könne zu dem US-Wunsch "Ja" oder "Nein" sagen. Die USA würden sich an die Antwort erinnern.
Die USA hätten Dänemark im Zweiten Weltkrieg gerettet, nun zeige sich das Land undankbar. Trump betonte, dass ein Kauf durch die USA die Sicherheit der Nato erhöhen würde und keine Bedrohung für das Bündnis sei. Nur die Vereinigten Staaten könnten "dieses riesige Landgebiet, dieses riesige Stück Eis" verteidigen. Ihm gehe es dabei nicht um den Abbau von Rohstoffen wie Seltene Erden.
Grönland sei geografisch ein Teil Nordamerikas. "Das ist unser Territorium", sagte der US-Präsident. Mit wem er verhandeln will, sagte er nicht. Dänemark und andere europäische Staaten haben immer wieder bekräftigt, dass die Insel nicht zum Verkauf steht.
Trump habe nichts von seiner Klarheit und seiner Aggressivität verloren, ordnete ZDF-Korrespondent Ulf Röller die Rede ein.
Heute Abend analysieren Korrespondenten rund um die Welt den Besuch Trumps beim Weltwirtschaftsforum in Davos ab 19.25 Uhr in einem ZDF spezial.
Alle Entwicklungen finden Sie auf unserer Themenseite zu Donald Trump und jederzeit in unserem Liveblog zum Streit um Grönland.
Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin festgenommen: Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin eine mutmaßliche Spionin festnehmen lassen. Die Deutsch-Ukrainerin soll für einen russischen Geheimdienst Informationen zum Ukraine-Krieg beschafft haben.
Zudem wurden in Brandenburg zwei Männer wegen des Verdachts der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung festgenommen. Die beiden sollen die pro-russischen "Volksrepubliken Donezk und Lugansk" in der Ostukraine unterstützt haben. Die Wohnungen der beiden wurden durchsucht.
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.
Was darüber hinaus wichtig ist
EU-Parlament ruft wegen Mercosur-Abkommen den EuGH an: Das Europäische Parlament will das geplante EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten vom Europäischen Gerichtshof prüfen lassen. Eine knappe Mehrheit stimmte dafür, den EuGH um ein Gutachten zu bitten, was den Ratifizierungsprozess verzögern dürfte. Theoretisch könnte das Abkommen dennoch vorläufig angewandt werden, wenn die EU-Kommission dies beschließt.
Europol zerschlägt wichtigen Drogenhändlerring: Die Kriminellen sollen in mehreren Ländern aktiv gewesen sein. Es sei der bislang "größte Einsatz aller Zeiten" gegen synthetische Drogen gewesen, teilte Europol mit. 85 Menschen seien nach jahrelanger Vorbereitung festgenommen worden. Unter den Festgenommenen seien die beiden mutmaßlichen Anführer des Rings.
Der Tag sportlich
Handball-EM
Für die deutschen Handballer geht’s bei der EM in die heiße Phase. In der Hauptrunde trifft das Team von Alfred Gislason zunächst am Donnerstagnachmittag (15:30 Uhr) auf die starken Portugiesen, die mit ihrem jüngsten Überraschungserfolg gegen Gastgeber und Titelfavorit Dänemark für einen Paukenschlag gesorgt haben. Mehr zu den Stärken der Iberer:
Champions League
In der Fußball-Champions-League kämpft Eintracht Frankfurt am Abend in Baku gegen das vorzeitige Aus. Bei Qarabag Agdam soll auch das neuformierte Interims-Trainergespann bestehend aus Dennis Schmitt und Alexander Meier den Hessen Rückenwind verleihen.
Champions League:Eintracht mit "Fußballgott" an Bord nach Baku
Die Zusammenfassung dieser und weiterer ausgesuchter Partien ab 23 Uhr hier:
Sport:Champions League - 2025/26
Grafik des Tages
Wie hat sich die Wirtschaft in Deutschland unter Kanzler Friedrich Merz entwickelt? Meine Kollegen haben wichtige Fakten und Zahlen zu Inflation, Arbeitslosigkeit, Konsum und Wirtschaftswachstum in ihrem Grafik-Artikel zusammengetragen:
ZDFheute Infografik
Weitere Schlagzeilen
- ZDF-Wirtschaftsbarometer: Nur wenige erwarten Aufschwung
- "Mogelpackung des Jahres": Ärger über versteckte Preiserhöhung bei Milka
- Vorwurf illegaler Recherchemethoden: Prinz Harry sagt gegen Boulevardzeitung vor Gericht aus
Ein Lichtblick
Zu Beginn des Jahres verzichten viele Menschen in Deutschland während des "Dryjanuary" auf Alkohol. Aber auch insgesamt geht der Trend hin zu alkoholfrei: Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben im vergangenen Jahr 68 Prozent der Verbraucher alkoholische Getränke konsumiert. 2015 waren es noch 78 Prozent.
Gesagt
Die Überraschung ist gelungen: Die Kaulitz-Brüder beerben Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?". Für die Tokio Hotel-Mitbegründer sei es das erste Mal, dass sie live zur besten Sendezeit durch den Abend führen - ohne Sicherheitsnetz, wie Tom Kaulitz betonte.
Streaming-Tipps für den Feierabend
Bei einem spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen haben die Täter Tausende Schließfächer geöffnet. Die Polizei hofft nun auf neue Hinweise durch Aktenzeichen XY.
Was haben unsere Vorfahren in der NS-Zeit gemacht? Waren sie Täter, Opfer oder Mitläufer? Reporter Thilo Mischke taucht mit Schauspielerin Katja Riemann und Autorin Ronja von Rönne in die eigene Familiengeschichte ein. (Pro Folge 33 Minuten)
Genießen Sie Ihren Abend!
Katia Rathsfeld und das gesamte ZDFheute-Team
