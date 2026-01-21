Update am Abend: Trumps "kleine Bitte" nach einem "Stück Eis"

Guten Abend,

wie weit wird Donald Trump für eine Annexion Grönlands gehen? Vor seinem Abflug zum Weltwirtschaftsforum in Davos hatte der US-Präsident auf die Frage eines Reporters lapidar gesagt: "You'll find out" (Das werden Sie sehen). Wieder einmal mussten Journalisten - wie auch Staats- und Regierungschefs - mit der Unberechenbarkeit Trumps leben.

Nach seiner Rede in der Schweiz steht nun fest: Der Präsident hält an seinen Plänen fest. Er wünsche "unverzügliche Verhandlungen" zur Übernahme der größten Insel der Welt, sagte er in Davos und machte damit seine Besitzansprüche deutlich.

Gleichzeitig betonte Trump, dass er keine Gewalt anwenden wolle. Und: Man könne zu dem US-Wunsch "Ja" oder "Nein" sagen. Die USA würden sich an die Antwort erinnern.

Die USA hätten Dänemark im Zweiten Weltkrieg gerettet, nun zeige sich das Land undankbar. Trump betonte, dass ein Kauf durch die USA die Sicherheit der Nato erhöhen würde und keine Bedrohung für das Bündnis sei. Nur die Vereinigten Staaten könnten "dieses riesige Landgebiet, dieses riesige Stück Eis" verteidigen. Ihm gehe es dabei nicht um den Abbau von Rohstoffen wie Seltene Erden.

Was ich verlange, ist ein Stück Eis, kalt und schlecht gelegen. „ Donald Trump, US-Präsident

Grönland sei geografisch ein Teil Nordamerikas. "Das ist unser Territorium", sagte der US-Präsident. Mit wem er verhandeln will, sagte er nicht. Dänemark und andere europäische Staaten haben immer wieder bekräftigt, dass die Insel nicht zum Verkauf steht.

Trump habe nichts von seiner Klarheit und seiner Aggressivität verloren, ordnete ZDF-Korrespondent Ulf Röller die Rede ein.

Sondern dieser Trump-Tsunami hat Davos voll getroffen. „ Ulf Röller, ZDF-Korrespondent

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin festgenommen: Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin eine mutmaßliche Spionin festnehmen lassen. Die Deutsch-Ukrainerin soll für einen russischen Geheimdienst Informationen zum Ukraine-Krieg beschafft haben.

Zudem wurden in Brandenburg zwei Männer wegen des Verdachts der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung festgenommen. Die beiden sollen die pro-russischen "Volksrepubliken Donezk und Lugansk" in der Ostukraine unterstützt haben. Die Wohnungen der beiden wurden durchsucht.

Was darüber hinaus wichtig ist

EU-Parlament ruft wegen Mercosur-Abkommen den EuGH an: Das Europäische Parlament will das geplante EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten vom Europäischen Gerichtshof prüfen lassen. Eine knappe Mehrheit stimmte dafür, den EuGH um ein Gutachten zu bitten, was den Ratifizierungsprozess verzögern dürfte. Theoretisch könnte das Abkommen dennoch vorläufig angewandt werden, wenn die EU-Kommission dies beschließt.

Europol zerschlägt wichtigen Drogenhändlerring: Die Kriminellen sollen in mehreren Ländern aktiv gewesen sein. Es sei der bislang "größte Einsatz aller Zeiten" gegen synthetische Drogen gewesen, teilte Europol mit. 85 Menschen seien nach jahrelanger Vorbereitung festgenommen worden. Unter den Festgenommenen seien die beiden mutmaßlichen Anführer des Rings.

Der Tag sportlich

Handball-EM

Für die deutschen Handballer geht’s bei der EM in die heiße Phase. In der Hauptrunde trifft das Team von Alfred Gislason zunächst am Donnerstagnachmittag (15:30 Uhr) auf die starken Portugiesen, die mit ihrem jüngsten Überraschungserfolg gegen Gastgeber und Titelfavorit Dänemark für einen Paukenschlag gesorgt haben. Mehr zu den Stärken der Iberer:

Nach Sieg gegen Top-Favorit Dänemark : Portugals "Helden des Meeres" wollen auch DHB-Auswahl ärgern von Erik Eggers mit Video 5:58

Champions League

In der Fußball-Champions-League kämpft Eintracht Frankfurt am Abend in Baku gegen das vorzeitige Aus. Bei Qarabag Agdam soll auch das neuformierte Interims-Trainergespann bestehend aus Dennis Schmitt und Alexander Meier den Hessen Rückenwind verleihen.

Champions League : Eintracht mit "Fußballgott" an Bord nach Baku von Frank Hellmann mit Video 0:18

Die Zusammenfassung dieser und weiterer ausgesuchter Partien ab 23 Uhr hier:

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

Grafik des Tages

Wie hat sich die Wirtschaft in Deutschland unter Kanzler Friedrich Merz entwickelt? Meine Kollegen haben wichtige Fakten und Zahlen zu Inflation, Arbeitslosigkeit, Konsum und Wirtschaftswachstum in ihrem Grafik-Artikel zusammengetragen:

Prognose: Wirtschaftswachstum in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Zu Beginn des Jahres verzichten viele Menschen in Deutschland während des "Dryjanuary" auf Alkohol. Aber auch insgesamt geht der Trend hin zu alkoholfrei: Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben im vergangenen Jahr 68 Prozent der Verbraucher alkoholische Getränke konsumiert. 2015 waren es noch 78 Prozent.

Gesagt

Die Überraschung ist gelungen: Die Kaulitz-Brüder beerben Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?". Für die Tokio Hotel-Mitbegründer sei es das erste Mal, dass sie live zur besten Sendezeit durch den Abend führen - ohne Sicherheitsnetz, wie Tom Kaulitz betonte.

Die erste 'Wetten, dass..?'-Ausgabe lief schon viele Jahre, bevor wir überhaupt geboren wurden. Wir treten also in große Fußstapfen, das ist uns bewusst. „ Tom Kaulitz

Streaming-Tipps für den Feierabend

Bei einem spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen haben die Täter Tausende Schließfächer geöffnet. Die Polizei hofft nun auf neue Hinweise durch Aktenzeichen XY. Ab 20:15 Uhr im ZDF und im Livestream.

21.01.2026

Was haben unsere Vorfahren in der NS-Zeit gemacht? Waren sie Täter, Opfer oder Mitläufer? Reporter Thilo Mischke taucht mit Schauspielerin Katja Riemann und Autorin Ronja von Rönne in die eigene Familiengeschichte ein. (Pro Folge 33 Minuten)

21.01.2026 | 33:16 min

