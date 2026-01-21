  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Politbarometer zur Wirtschaft: Wenige Bürger erwarten Aufschwung

Exklusiv

Zahlen zur Lage in Deutschland:ZDF-Wirtschaftsbarometer: Nur wenige erwarten Aufschwung

von Dennis Berger

|

Die meisten Deutschen finden, dass es ihnen finanziell gut geht. Trotzdem herrscht große Sorge. Viele stellen der Bundesregierung ein eindeutiges Zeugnis aus.

Menschen mit Einkaufstaschen in München

Der Blick der Deutschen auf die wirtschaftliche Situation im Land ist derzeit alles andere als positiv.

Quelle: dpa

Deutschland im Januar 2026. Das Land scheint gespalten. Aber nicht nur politisch. Das aktuelle Politbarometer zeigt: Es gibt einen tiefen Graben zwischen dem eigenen Geldbeutel und der Stimmung im Land. 62 Prozent der Befragten sagen: Meine eigene wirtschaftliche Lage ist gut.

Eigene Wirtschaftslage - von gut bis schlecht

Quelle: ZDF

Doch ihr Blick auf die ganze Wirtschaft ist düster. Nur acht Prozent finden die allgemeine Wirtschaftslage im Land gut. Mehr als ein Drittel der Befragten beschreibt den Zustand als schlecht.

Die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland

Quelle: ZDF

Nur elf Prozent rechnen mit einem Aufschwung

Die Hoffnung auf Besserung ist gering. Nur eine kleine Minderheit ist optimistisch. Lediglich elf Prozent rechnen mit einem Aufschwung in diesem Jahr. Der Glaube an eine schnelle Erholung fehlt.

Partygäste halten am in Berlin Gläser mit Prosecco in den Händen.

Immer mehr Menschen sind auf Hilfe angewiesen, gleichzeitig wächst das Vermögen der Reichsten immer schneller. Soziale Ungleichheit schwäche die Demokratie, warnt die Organisation Oxfam.

19.01.2026 | 2:27 min

Dagegen sieht die Mehrheit große Probleme. 53 Prozent glauben sogar: Es geht weiter abwärts mit der Wirtschaft.

In welche Richtung entwickelt sich die Wirtschaft in Deutschland

Quelle: ZDF

Hohe Erwartungen an die Politik

Die Unzufriedenheit scheint riesig. 71 Prozent der Befragten beklagen, dass die Bundesregierung zu wenig für die Wirtschaft tut. Das sagen Anhänger fast aller Parteien.

Beim Thema Wirtschaft vertrauen die Befragten vor allem einer Partei. Die CDU/CSU dominiert das Feld der Wirtschaftskompetenz deutlich. Ihre Werte haben sich nach einem Tief im Jahr 2021 wieder stark erholt.

Vier Krane stehen auf der Baustelle Alexanderplatz vor dem Hochhaus des Hotels Radisson Park Inn, aufgenommen am 17.03.2025 in Berlin

Die deutsche Wirtschaft könnte in diesem Jahr stärker wachsen als bislang angenommen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet mit einem Plus von 1,1 Prozent.

19.01.2026 | 0:33 min

Die Konkurrenz ist weit abgeschlagen. SPD, Grüne und FDP liegen bei der Wirtschaftskompetenz fast gleichauf am unteren Rand der Skala. Auch die AfD profitiert zuletzt in diesem Bereich nur leicht, liegt dennoch knapp über den Ampel-Parteien. Selbst die FDP kann als klassische Wirtschaftspartei hier nicht mehr punkten.

Die wirtschaftskompetenz der Parteien im Überblick

Quelle: ZDF

EU wichtig für die Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft ist eng mit Europa verflochten. Das erkennen auch die Bürger klar an. Eine große Mehrheit von 81 Prozent hält die EU für sehr wichtig für die heimische Wirtschaft.

Eine leerstehene Wohnung

1,4 Millionen bezahlbare Wohnungen fehlen, sagt der soziale Wohnungsmonitor des Pestel-Instituts. Und: in Deutschland wird immer noch viel zu wenig gebaut.

15.01.2026 | 1:29 min

Zweifel an dieser Bedeutung gibt es kaum: Lediglich vier Prozent messen der EU keine große wirtschaftliche Bedeutung bei.

Sorge vor Trump und Stromausfall

Die schlechte Laune hat nicht nur in der heimischen Wirtschaftspolitik ihre Wurzeln. In den USA regiert Donald Trump, und das verunsichert viele hierzulande. 78 Prozent glauben, seine Politik gefährde die Nato und damit auch die wirtschaftliche Stabilität.

Donald Trump blickt über seine Schulter nach links, dahinter ein eingeblendetes Foto eines Autohauses.

Deutsche Autos sind in den USA nicht mehr wettbewerbsfähig, sagt Automobilexperte Prof. Stefan Reindl. Für die ohnehin angeschlagene Automobilbranche sei das nochmal ein Schlag oben drauf.

19.01.2026 | 10:32 min

Auch im eigenen Land wächst die Unsicherheit. Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz hat Spuren hinterlassen: 30 Prozent fürchten nun einen Stromausfall in der eigenen Wohnung. Diese Stimmung im Land erstickt jede Aufbruchslust.

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 13. bis 15. Januar 2026 bei 1.245 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben. Dabei wurden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von zehn Prozent rund +/-zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU 28 Prozent, AfD 19 Prozent, SPD 18 Prozent, Grüne 15 Prozent, Linke elf Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, den 06. Februar 2026. Informationen zur Methodik der Umfrage sowie zu den genauen Frageformulierungen finden Sie unter www.forschungsgruppe.de.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Langen Nacht der Wirtschaft am 21.01.2026 ab 00:15 Uhr.
Themen
CDUCSUAfDSPDGrüneFDPEU

Mehr zum Thema Wirtschaft in Deutschland

  1. Daniel Stelter, Ökonom
    Interview

    Ökonom Stelter zur Krise der Wirtschaft:"Wir müssen die Notbremse ziehen"

    mit Video1:26
  2. Ein Containerschiff von Hapag Lloyd liegt im Hamburger Hafen.

    Hapag-Lloyd spürt Auswirkungen:Wie politische Krisen den Welthandel verunsichern

    von Matthias Nick und Florian Neuhann
    mit Video3:11
  3. Rauch aus der Werksleitung eines Heizkraftwerks in einer Stadt im Winter.

    Wirtschaft erklärt:Was das deutsche Geschäftsmodell kaputt macht

    von Ferdinand Uth
    mit Video8:50
  4. Jobcenter Arbeitslosigkeit Bürgergeld

    Aus Bürgergeld wird Grundsicherung:Damit müssen Arbeitslose rechnen - Das wird kritisiert

    mit Video69:49