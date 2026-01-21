Zahlen zur Lage in Deutschland:ZDF-Wirtschaftsbarometer: Nur wenige erwarten Aufschwung
von Dennis Berger
Die meisten Deutschen finden, dass es ihnen finanziell gut geht. Trotzdem herrscht große Sorge. Viele stellen der Bundesregierung ein eindeutiges Zeugnis aus.
Deutschland im Januar 2026. Das Land scheint gespalten. Aber nicht nur politisch. Das aktuelle Politbarometer zeigt: Es gibt einen tiefen Graben zwischen dem eigenen Geldbeutel und der Stimmung im Land. 62 Prozent der Befragten sagen: Meine eigene wirtschaftliche Lage ist gut.
Doch ihr Blick auf die ganze Wirtschaft ist düster. Nur acht Prozent finden die allgemeine Wirtschaftslage im Land gut. Mehr als ein Drittel der Befragten beschreibt den Zustand als schlecht.
Nur elf Prozent rechnen mit einem Aufschwung
Die Hoffnung auf Besserung ist gering. Nur eine kleine Minderheit ist optimistisch. Lediglich elf Prozent rechnen mit einem Aufschwung in diesem Jahr. Der Glaube an eine schnelle Erholung fehlt.
Dagegen sieht die Mehrheit große Probleme. 53 Prozent glauben sogar: Es geht weiter abwärts mit der Wirtschaft.
Hohe Erwartungen an die Politik
Die Unzufriedenheit scheint riesig. 71 Prozent der Befragten beklagen, dass die Bundesregierung zu wenig für die Wirtschaft tut. Das sagen Anhänger fast aller Parteien.
Beim Thema Wirtschaft vertrauen die Befragten vor allem einer Partei. Die CDU/CSU dominiert das Feld der Wirtschaftskompetenz deutlich. Ihre Werte haben sich nach einem Tief im Jahr 2021 wieder stark erholt.
Die Konkurrenz ist weit abgeschlagen. SPD, Grüne und FDP liegen bei der Wirtschaftskompetenz fast gleichauf am unteren Rand der Skala. Auch die AfD profitiert zuletzt in diesem Bereich nur leicht, liegt dennoch knapp über den Ampel-Parteien. Selbst die FDP kann als klassische Wirtschaftspartei hier nicht mehr punkten.
EU wichtig für die Wirtschaft
Die deutsche Wirtschaft ist eng mit Europa verflochten. Das erkennen auch die Bürger klar an. Eine große Mehrheit von 81 Prozent hält die EU für sehr wichtig für die heimische Wirtschaft.
Zweifel an dieser Bedeutung gibt es kaum: Lediglich vier Prozent messen der EU keine große wirtschaftliche Bedeutung bei.
Sorge vor Trump und Stromausfall
Die schlechte Laune hat nicht nur in der heimischen Wirtschaftspolitik ihre Wurzeln. In den USA regiert Donald Trump, und das verunsichert viele hierzulande. 78 Prozent glauben, seine Politik gefährde die Nato und damit auch die wirtschaftliche Stabilität.
Auch im eigenen Land wächst die Unsicherheit. Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz hat Spuren hinterlassen: 30 Prozent fürchten nun einen Stromausfall in der eigenen Wohnung. Diese Stimmung im Land erstickt jede Aufbruchslust.
Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 13. bis 15. Januar 2026 bei 1.245 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben. Dabei wurden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von zehn Prozent rund +/-zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU 28 Prozent, AfD 19 Prozent, SPD 18 Prozent, Grüne 15 Prozent, Linke elf Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, den 06. Februar 2026. Informationen zur Methodik der Umfrage sowie zu den genauen Frageformulierungen finden Sie unter www.forschungsgruppe.de.
