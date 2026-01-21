  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Wirtschaft in Deutschland: Welcher Hebel Erholung bringen könnte

Talk in "Langer Nacht der Wirtschaft":Was ein Hebel für wirtschaftliche Erholung sein kann

von Richard Luttke

|

Deutschlands Wirtschaft stockt. In der "Langen Nacht der Wirtschaft" wurde deutlich: Die aktuellen Probleme reichen tief. Aber die Experten sehen einen Hebel.

Talkrunde zur Langen Nacht der Wirtschaft

Von Rentenfragen bis KI: Die Gäste diskutieren die Kosten der Arbeit, den Strukturwandel, die Insolvenzen und kulturelle Blockaden – und suchen nach Wegen aus der Krise.

21.01.2026 | 20:45 min

Zölle - nach eigener Aussage das Lieblingswort von US-Präsident Donald Trump - halten Europas Politik und Wirtschaft seit Monaten in Atem. Neueste Eskalation: Der US-Präsident droht mit einem zusätzlichen Zoll für diejenigen Länder, die sich seinen Grönland-Plänen in den Weg stellen. All das sorgt auch in der deutschen Wirtschaft für zusätzliche Unsicherheit in ohnehin angespannten Zeiten.

In der "Langen Nacht der Wirtschaft" im ZDF machte IG Metall-Chefin Christiane Benner deutlich, dass sich viele Beschäftigte Sorgen um ihre Arbeitsplätze und ihre Zukunft machten. Mit Blick auf Trumps jüngste Drohungen betonte sie:

Es ist wichtig, dass die EU eine geschlossene Antwort findet.

Christiane Benner, Chefin der IG Metall

Dem pflichtete auch Wirtschaftswissenschaftler Prof. Hanno Beck von der Hochschule Pforzheim bei. Wenn die Europäer immer weiter nachgäben, seien die langfristigen Folgen für die Wirtschaft womöglich teurer als die kurzfristigen.

Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall

Wie passt die schlechte Stimmung zur wirtschaftlichen Lage? Gäste aus Gewerkschaft, Wissenschaft und Handwerk diskutieren Arbeitsmarkt, Handel, Inflation und Zukunftsperspektiven.

21.01.2026 | 23:20 min

Veränderungen nicht erst seit Trump nötig

Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, verwies auf strukturelle Schwächen in Deutschland, die weit über die aktuelle Zollpolitik hinausgingen. Investitionen und Wachstum lägen seit Jahren unter dem Niveau anderer Länder. Dittrich konstatiert:

Die Menschen wissen, dass Veränderungen notwendig sind.

Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks

Aus seiner Sicht fehlten jedoch bislang ausreichend wirksame politische Antworten.

Der ZDH-Präsident sprach von einem "stillen Sterben" vieler Handwerksbetriebe, ausgelöst durch Bürokratie und ausbleibende Investitionen. Dazu fehlten Innovationen und klare Rahmenbedingungen.

Container werden umgesetzt

Die lange Nacht der Wirtschaft ordnet die Lage ein. Im Fokus: Die nötige Transformation, Abhängigkeiten und offene Fragen zur Zukunft von Arbeit, Industrie und Wohlstand in Deutschland.

21.01.2026 | 73:44 min

Auch Quentin Gärtner, ehemaliger Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, kritisierte den Fokus der Politik. Investitionen in Bildung und Zukunftsfelder seien entscheidender als kurzfristige sozialpolitische Projekte.

IG-Metall-Chefin Christiane Benner warb trotz der schwierigen Ausgangslage für Optimismus: Sie glaube daran, "dass wir die Weichen noch richtig stellen können". Ziel sei, den industriellen Kern zu halten und "auf dieser Grundlage wieder zu wachsen".

Containerschiff im Hamburger Hafen

Deutschlands größter Seehafen schläft nie: 110 Millionen Güter werden jährlich umgeschlagen. Weit über die Hälfte der Ein- und Ausfuhren geht über den Seeweg, der größte Teil davon über Hamburg.

21.01.2026 | 18:58 min

Bildung und Investitionen als Lösung

Als zentralen Hebel für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung rückte die Runde die Bildungspolitik in den Mittelpunkt. Quentin Gärtner stellte einen direkten Zusammenhang zwischen Bildungsstand und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit her. Wenn langfristig schlechter ausgebildete Menschen in den Arbeitsmarkt kämen, werde auch die Wirtschaft darunter leiden. Entsprechend dringend sei eine höhere Priorisierung von Bildung durch die Politik.

Eine Frau und ein Mann stehen in einem Büroraum. Sie blicken auf einen großen Bildschirm auf dem die Weltkarte gezeigt wird.

Weltweit werden Handelswege riskanter: Klimawandel, politische Konflikte und Angriffe auf See erschweren den Transport. Wie Deutschlands größtes Transportunternehmen Hapag-Lloyd damit umgeht.

20.01.2026 | 3:11 min

Ob Bildung oder Bürokratie - es bleibt vor allem ein Befund: Die wirtschaftlichen Probleme sind erkannt, an Warnungen mangelt es nicht. Einigkeit herrscht darüber, dass weder kurzfristige Programme noch einzelne Reformen ausreichen werden.

Wir müssen investieren, wir müssen innovieren, wir müssen schneller werden.

Christiane Benner, Chefin der IG Metall

Insgesamt brauche es eine Vision für Deutschland und entschlossenes Handeln in Politik und Wirtschaft.

Richard Luttke ist Redakteur beim ZDF-Magazin WISO.

Über das Thema berichtete "WISO: Die lange Nacht der Wirtschaft" am 21.01.2026 ab 00:15 Uhr.
Thema
IG Metall

Mehr zur "Langen Nacht der Wirtschaft"

  1. WISO - Lange Nacht der Wirtschaft - Moderatorin/Moderator - Lange Nacht der Wirtschaft

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Best of: Die lange Nacht der Wirtschaft

    von Andreas Weise
    Video2:16
  2. Neugeborenes wird in den Händen einer Hebamme gehalten

    Verbraucher | WISO:Gesundheit um jeden Preis - Bald unbezahlbar?

    von Petra Otto
    Video21:05
  3. Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall

    Verbraucher | WISO:Deutschland in der Wirtschaftskrise

    Video23:20
  4. Luftbild des energieautarken Dorfs Feldheim im Frühling

    Verbraucher | WISO:Energiewende auf dem Land - Ein Dorf weiß wie

    von Lea Pauls
    Video4:19
  5. Max Enders ist Geschäftsführer von Tytan

    Verbraucher | WISO:Interview mit Rüstungs-Startup

    von Jutta Sonnewald
    Video7:00
  6. Weltwirtschaftsforum - Logo vor Dorfplatz in Davos

    Verbraucher | WISO:Davos - Weltwirtschaftsforum in wilden Zeiten

    von Florian Neuhann
    Video13:09
  7. Containerschiff im Hamburger Hafen

    Verbraucher | WISO:Hamburger Hafen: Drehscheibe des Welthandels

    von Britta Hilpert, Martin Niessen, Sven Rieken
    Video18:58
  8. BMW Autos in einer Reihe

    Verbraucher | WISO:Deutsche Autobranche im Wandel

    von Cornelia Schiemenz, Franziska Wunderlich
    Video20:44
  9. Gießerei: Mann arbeitet in der Stahlindustrie am Hochofen

    Verbraucher | WISO:Metallbetriebe vor Herausforderungen

    von Markus Wolsiffer, Andrea Meuser, Isabel de la Vega
    Video20:48
  10. Abwehr-Drohne des Rüstungs-Startups Tytan-Technologies

    Verbraucher | WISO:Rüstungs-Startup baut Abwehr-Drohnen

    von Jutta Sonnewald
    Video3:54
  11. Chinesische Arbeiterinnen nähen in einer Fabrik

    Verbraucher | WISO:China - Wirtschaftsgigant und Machtfaktor

    von Miriam Steimer
    Video22:44
  12. Brot in den Händen in der Backstube einer Bäckerei

    Verbraucher | WISO:Die Probleme einer Landbäckerei

    von Melanie Haack, Richard Luttke
    Video19:20
  13. Container werden umgesetzt

    Verbraucher | WISO:Die Highlights der langen Wirtschaftsnacht

    von Andreas Weise
    Video73:44
  14. ZDF-Korrespondent Theveßen per Videocall aus Washington.

    Verbraucher | WISO:Trump, Zölle und die Folgen für Europa

    Video20:50
  15. Stefan Leifert bei ZDFheute live

    Verbraucher | WISO:Wirtschaftsbarometer: So ist die Stimmung

    von Stefan Leifert
    Video8:33

Mehr zum Thema Wirtschaft

  1. Menschen mit Einkaufstaschen in München
    Exklusiv

    Zahlen zur Lage in Deutschland:ZDF-Wirtschaftsbarometer: Nur wenige erwarten Aufschwung

    von Dennis Berger
    mit Video2:27
  2. Container

    Zölle beeinflussen deutsche Wirtschaft:Ein Jahr Trump: Exporte in die USA deutlich gesunken

    von Mario Shabaviz
    mit Video4:20
  3. Daniel Stelter, Ökonom
    Interview

    Ökonom Stelter zur Krise der Wirtschaft:"Wir müssen die Notbremse ziehen"

    mit Video1:26
  4. Das Containerschiff Marchen Maersk läuft während des Sonnenaufgangs am 19.03.2018 in den Hamburger Hafen ein.

    Konjunkturprognose:IWF rechnet mit mehr Wachstum für Deutschland

    mit Video0:33