Wirtschaft in Deutschland: Welcher Hebel Erholung bringen könnte

Talk in "Langer Nacht der Wirtschaft":Was ein Hebel für wirtschaftliche Erholung sein kann
von Richard Luttke
Deutschlands Wirtschaft stockt. In der "Langen Nacht der Wirtschaft" wurde deutlich: Die aktuellen Probleme reichen tief. Aber die Experten sehen einen Hebel.
Zölle - nach eigener Aussage das Lieblingswort von US-Präsident Donald Trump - halten Europas Politik und Wirtschaft seit Monaten in Atem. Neueste Eskalation: Der US-Präsident droht mit einem zusätzlichen Zoll für diejenigen Länder, die sich seinen Grönland-Plänen in den Weg stellen. All das sorgt auch in der deutschen Wirtschaft für zusätzliche Unsicherheit in ohnehin angespannten Zeiten.
In der "Langen Nacht der Wirtschaft" im ZDF machte IG Metall-Chefin Christiane Benner deutlich, dass sich viele Beschäftigte Sorgen um ihre Arbeitsplätze und ihre Zukunft machten. Mit Blick auf Trumps jüngste Drohungen betonte sie:
Dem pflichtete auch Wirtschaftswissenschaftler Prof. Hanno Beck von der Hochschule Pforzheim bei. Wenn die Europäer immer weiter nachgäben, seien die langfristigen Folgen für die Wirtschaft womöglich teurer als die kurzfristigen.
Veränderungen nicht erst seit Trump nötig
Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, verwies auf strukturelle Schwächen in Deutschland, die weit über die aktuelle Zollpolitik hinausgingen. Investitionen und Wachstum lägen seit Jahren unter dem Niveau anderer Länder. Dittrich konstatiert:
Aus seiner Sicht fehlten jedoch bislang ausreichend wirksame politische Antworten.
Der ZDH-Präsident sprach von einem "stillen Sterben" vieler Handwerksbetriebe, ausgelöst durch Bürokratie und ausbleibende Investitionen. Dazu fehlten Innovationen und klare Rahmenbedingungen.
Auch Quentin Gärtner, ehemaliger Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, kritisierte den Fokus der Politik. Investitionen in Bildung und Zukunftsfelder seien entscheidender als kurzfristige sozialpolitische Projekte.
IG-Metall-Chefin Christiane Benner warb trotz der schwierigen Ausgangslage für Optimismus: Sie glaube daran, "dass wir die Weichen noch richtig stellen können". Ziel sei, den industriellen Kern zu halten und "auf dieser Grundlage wieder zu wachsen".
Bildung und Investitionen als Lösung
Als zentralen Hebel für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung rückte die Runde die Bildungspolitik in den Mittelpunkt. Quentin Gärtner stellte einen direkten Zusammenhang zwischen Bildungsstand und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit her. Wenn langfristig schlechter ausgebildete Menschen in den Arbeitsmarkt kämen, werde auch die Wirtschaft darunter leiden. Entsprechend dringend sei eine höhere Priorisierung von Bildung durch die Politik.
Ob Bildung oder Bürokratie - es bleibt vor allem ein Befund: Die wirtschaftlichen Probleme sind erkannt, an Warnungen mangelt es nicht. Einigkeit herrscht darüber, dass weder kurzfristige Programme noch einzelne Reformen ausreichen werden.
Insgesamt brauche es eine Vision für Deutschland und entschlossenes Handeln in Politik und Wirtschaft.
Richard Luttke ist Redakteur beim ZDF-Magazin WISO.
