31:29 bei Handball-EM: Portugal feiert Coup gegen Dänen

60′ Fazit:

Die deutsche Handballnationalmannschaft besiegt Spanien mit 34:32 (17:15) und schafft damit den Sprung in die EM-Hauptrunde. Bereits zu Spielbeginn legten die Deutschen ein verändertes Gesicht im Gegensatz zum Serbien-Spiel auf die Platte und zeigten vor allem in der Defensive ein sehr griffiges Zupacken. Doch auch die Wurfausbeute in der Offensive war stark verbessert. Zwar konnten die Iberer aufgrund vieler deutscher Fehler immer wieder ins Spiel zurückgebracht werden, aber selbst die kniffligen Phasen konnten die DHB-Mannen überstehen. Neben Andreas Wolff konnte zudem David Späth für einige wichtige Paraden sorgen. Somit geht es für das deutsche Team in der Hauptrunde weiter und das auch noch mit zwei Punkten. So schnell kann sich eine Situation ändern. Vielen Dank für’s Mitlesen und einen schönen Abend!

60′ Spielende

60′ 2 Minuten für Kauldi Odriozola (Spanien)



60′ Tor für Spanien, 34:32 durch Jan Gurri Aregay

Knorr spielt einen Fehlpass, welchen Gurri im Tempogegenstoß bestraft.

60′ Es sind noch 26 Sekunden auf der Uhr, da trommelt Alfreð Gíslason seine Mannschaft nochmals in einer Timeout zusammen. Ob der folgende letzte Spielzug erfolgreich sein kann?

60′ Tor für Spanien, 34:31 durch Jan Gurri Aregay

Die Aktion vor dem Sprungwurf aus dem Rückraum sieht stark nach einem Schrittfehler aus, welchen die Referees jedoch nicht erkennen.

59′ Tor für Spanien, 34:30 durch Kauldi Odriozola

Von der Rechtsaußenposition kann der Akteur aus Nantes nochmals verkürzen.

59′ 1:44 Minuten vor Spielende drückt Ribera ein letztes Mal auf denTimeout-Buzzer. Der Cheftrainer wirkt ordentlich angefressen und macht den Eindruck, als würde er seinen Spielern gleich ins Gesicht springen.

59′ Tor für Deutschland, 34:29 durch Julian Köster



58′ Rund zwei Minuten vor Spielende überschlagen sich die Ereignisse. Die Bälle werden auf beiden Seiten munter verloren und so werden es chaotische Augenblicke in Herning.

58′ Tor für Deutschland, 33:29 durch Renars Uscins

Der Rückraumspieler tankt sich gegen mehrere Gegenspieler an den Kreis durch und kann den Sprungwurf blitzsauber abschließen. Es ist der achte Treffer für den Hannoveraner.

57′ Was können die Spanier noch entgegensetzen, um die Niederlage abzuwenden? Aktuell deutet nur wenig daraufhin, dass sich die Deutschen den Sieg noch aus der Hand nehmen lassen.

56′ Tor für Deutschland, 32:29 durch Juri Knorr

Immer wieder Knorr! Erneut drückt der Rückraumspieler aus neun Metern den Ball mit viel Drall am Schlussmann vorbei. Die Spanier verzweifeln schon fast mit Knorr.

56′ Tor für Spanien, 31:29 durch Jan Gurri Aregay



55′ Tor für Deutschland, 31:28 durch Julian Köster



55′ Tor für Spanien, 30:28 durch Daniel Dujshebaev

Doch die Iberer lassen nicht locker und bleiben in Schlagdistanz. Es ist der dritte Treffer für den Spanier.

54′ Tor für Deutschland, 30:27 durch Justus Fischer

Knorr hämmert den Ball aus dem Rückraum an den linken Pfosten. Doch Fischer ist aufmerksam und verwandelt den Abpraller.

53′ Alfreð Gíslason vergönnt seinen Mannen nochmals etwas Zeit zum Durchatmen und drückt auf den Timeout-Buzzer. Wieder meldet sich Juri Knorr zu Wort und plant den folgenden Spielzug mit.

53′ Die letzten zehn Minuten in dieser letzten Gruppenpartie sind bereits angebrochen. Kann die deutsche Mannschaft kühlen Kopf bewahren und mit einem Sieg sogar auf Platz eins springen?

52′ Tor für Spanien, 29:27 durch Jan Gurri Aregay



51′ Tor für Deutschland, 29:26 durch Renars Uscins

Ist das stark! Lichtlein findet Mertens auf Linksaußen, der wiederum Uscins mit dem Kempa anspielt. Den Wurf kann Uscins kaltschnäuzig verwandeln.

51′ Tor für Spanien, 28:26 durch Marcos Fis Ballester



51′ Fischer trifft vorne eiskalt und packt in der folgenden Sequenz gegen Fis knallhart zu.

50′ Tor für Deutschland, 28:25 durch Justus Fischer



50′ Tor für Spanien, 27:25 durch Jan Gurri Aregay

Der Rückraumspieler setzt in der Offensive ein weiteres Zeichen und verkürzt.

49′ Tor für Deutschland, 27:24 durch Julian Köster

Da sind es wieder drei Tore Vorsprung!

48′ Was für Momente in der Arena! Fischer liegt traumhaft in der Luft und trifft einen ganz wichtigen Wurf für die Deutschen. Auf der Gegenseite kann Späth den Rückraumwurf gegen Gurri stark parieren. Die Halle bebt und die DHB-Jungs zeigen sich sehr emotional.

48′ Tor für Deutschland, 26:24 durch Justus Fischer



47′ Tor für Spanien, 25:24 durch Daniel Fernández



47′ Tor für Spanien, 25:23 durch Kauldi Odriozola



47′ Tor für Deutschland, 25:22 durch Mathis Häseler



46′ Tor für Spanien, 24:22 durch Aleix Gómez

Gómez bleibt weiter perfekt vom Siebenmeterstrich. Auch Späth kann nichts ausrichten.

45′ Doch nicht immer findet Knorr eine Lösung. Oftmals macht es der Rückraumspieler zwar gut, doch immer wieder verliert Knorr auch den Ball.

44′ Tor für Spanien, 24:21 durch Daniel Fernández

Fernández kontert allerdings umgehend von der Linksaußenposition und bezwingt Späth erstmals.

44′ Tor für Deutschland, 24:20 durch Juri Knorr

Die DHB-Mannen finden kaum eine vernünftige Wurfposition, deswegen drückt Knorr einfach mal wieder aus dem zentralen Rückraum ab. Mit Erfolg!

43′ Wieder Späth! Auch den zweiten Wurf pariert der Löwe gegen Tarrafeta aus sechs Metern mit einem bockstarken Reflex.

42′ In die Partie schleicht sich nach und nach sehr viel Feuer ein. Die Zweikämpfe werden härter geführt und auch die lautstarken rund 9.000 Fans tragen ihren Teil dazu bei.

41′ 2 Minuten für Tom Kiesler (Deutschland)

Kiesler packt gegen seinen Gegenspieler am Kreis ordentlich zu und wird für diese etwas harsche Szene für zwei Minuten aus dem Spiel genommen.

41′ Tor für Deutschland, 23:20 durch Lukas Mertens

Knorr hat das Auge für Mertens, der sich perfekt an den Kreis bewegen und eiskalt einnetzen kann.

41′ Gíslason bringt nun David Späth für Andreas Wolff auf die Platte und der bedankt sich beim Trainer auch direkt mit einer Parade gegen Fis. Auch Wolff feiert diese starke Tat von außen lautstark ab.

40′ Tor für Deutschland, 22:20 durch Lukas Mertens

Der Treffer von Linksaußen ist so wichtig! In einer Phase, in welcher für die DHB-Mannen nur wenig gelingen mag.

40′ Tor für Spanien, 21:20 durch Jan Gurri Aregay



39′ Den Deutschen gehen die Pässe aus, wodurch Kösters Wurf aus dem Rückraum von Biosca trotz hoher Geschwindigkeit sicher gefangen werden kann.

38′ Ignacio Biosca bärenstark! Auf Rechtsaußen wird Zerbe völlig frei angespielt und dennoch scheitert der Kieler am ausgefahrenen Bein des Schlussmanns.

37′ Tor für Spanien, 21:19 durch Marcos Fis Ballester



36′ Tor für Deutschland, 21:18 durch Julian Köster



36′ Tor für Spanien, 20:18 durch Abel Serdio

Serdio kann sich am Kreis ziemlich einfach durchsetzen und Wolff von dort mühelos bezwingen.

35′ Tor für Deutschland, 20:17 durch Juri Knorr

Knorr übernimmt derzeit die Verantwortung und kann die Führung der Deutschen wieder auf drei Tore stellen.

34′ Tor für Spanien, 19:17 durch Marcos Fis Ballester

Wolff verzweifelt nach dem wuchtigen Linkswurf des 18-Jährigen, welcher links unten einschlägt

34′ Tor für Deutschland, 19:16 durch Renars Uscins

Der Ball läuft gekonnt durch den Rückraum, ehe Uscins den Wurf nimmt und zum sechsten Mal am Abend einnetzen kann.

33′ Tor für Spanien, 18:16 durch Jan Gurri Aregay

Auch die Iberer treffen zum ersten Mal in der zweiten Halbzeit.

32′ Tor für Deutschland, 18:15 durch Juri Knorr

Über den löchrigen Doppelblock trifft Knorr aus dem Rückraum.

31′ Weiter geht es mit dem zweiten Durchgang! Kann die deutsche Mannschaft die Führung behaupten?

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Die deutsche Mannschaft geht mit einer 17:15-Führung gegen Spanien in die Halbzeitpause. Die DHB-Mannen kamen sehr griffig und aggressiv in der Abwehr in die Partie und konnten dadurch auch früh die Offensive ans Laufen bekommen. Zwischenzeitlich führten die Jungs von Alfreð Gíslason mit vier Treffern. Doch immer wieder brachten einfache Fehler die Spanier zurück ins Spiel, was diese mit ihrer Qualität eiskalt ausnutzen konnten. Hier und da konnte auch Andreas Wolff bereits seine Klasse zeigen, doch von den Paraden wird es im zweiten Abschnitt noch einige mehr benötigen. Renars Uscins wusste bis dato mit fünf Treffern aus sechs Versuchen zu gefallen. Insgesamt kann die deutsche Mannschaft auf diese Leistung im zweiten Abschnitt aufbauen!

30′ Ende 1. Halbzeit

29′ Tor für Deutschland, 17:15 durch Lukas Zerbe



29′ Tor für Spanien, 16:15 durch Ian Tarrafeta

Wenige Augenblicke vor der Pause verkürzen die Iberer auf einen Treffer. Tarrafeta zeigt sich aus dem Rückraum erfolgreich.

28′ Tor für Spanien, 16:14 durch Marcos Fis Ballester

Köster bekommt den 18-Jährigen am Kreis nicht zu packen, was der eiskalt mit seinem Sprungwurf rechts oben bestraft.

27′ Tor für Spanien, 16:13 durch Daniel Dujshebaev



27′ Tor für Deutschland, 16:12 durch Renars Uscins

Fünf von fünf! Wieder kann der Rückraumspieler aus rund neuneinhalb Metern einnetzen.

26′ Kurz vor der Halbzeitpause bittet auch Alfreð Gíslason zu seiner ersten Timeout. Der Isländer hat zunächst einige Worte für Juri Knorr, der anschließend übernimmt und das nächste Play ansagt.

26′ Tor für Spanien, 15:12 durch Ian Tarrafeta



25′ Tor für Deutschland, 15:11 durch Renars Uscins

Wieder Uscins per Schlagwurf. Der läuft aktuell heiß!

25′ Tor für Spanien, 14:11 durch Daniel Fernández

Der ehemalige Stuttgarter bezwingt Wolff von der Linksaußenposition per Sprungwurf.

24′ Tor für Deutschland, 14:10 durch Renars Uscins

Der Mann aus Hannover trifft den Schlagwurf aus acht Metern halbhoch rechts. Deutschland führt erstmals mit vier Toren.

23′ Tor für Deutschland, 13:10 durch Julian Köster



22′ Das tut weh! Aufgrund der Unterzahl spielen die Deutschen ohne Keeper, um mit einem Mann mehr in der Offensive zu sein, was beim Ballverlust von Knorr fast in die Hose geht. Doch Garciandia kann von der Mittellinie nicht ins leere Tor treffen.

22′ Tor für Spanien, 12:10 durch Daniel Dujshebaev

Aus dem Rückraum drückt der eine der Dujshebaev-Brüder mit 118 km/h über die Torlinie.

22′ 2 Minuten für Justus Fischer (Deutschland)

Fischer trifft Daniel Dujshebaev bei dessen Antritt leicht mit der Hand im Gesicht. Dafür muss Fischer für 120 Sekunden vom Feld.

21′ Spaniens Trainer Jordi Ribera sieht sich gezwungen, die erste Timeout des Abends zu nehmen. In dieser merkt Gíslason bei seiner Mannschaft an, dass die Spanier große Probleme im Rückzug haben.

21′ Tor für Deutschland, 12:9 durch Justus Fischer

Tarrafeta vertändelt am deutschen Kreis den Ball und daraufhin schalten die DHB-Mannen flott um. Den Tempogegenstoß nutzt Fischer erneut aus.

20′ Tor für Deutschland, 11:9 durch Justus Fischer

Köster findet Fischer halbrechts aus sechs Metern, von wo der Hannoveraner perfekt an Hernández vorbeiwerfen kann.

19′ 7-Meter verworfen von Marko Grgic (Deutschland) Der Flensburger täuscht einmal an und wirft dann beim zweiten Versuch an Hernández' linken Arm.

18′ Tor für Spanien, 10:9 durch Alex Dujshebaev



17′ Matthes Langhoff zieht mit viel Mut an den Kreis, bekommt dort jedoch das Offensivfoul von den Unparteiischen angehangen. Glück für die Spanier, denn bei der Aktion steht ein Iberer klar im Kreis.

16′ Tor für Deutschland, 10:8 durch Lukas Zerbe

Ein sehr hohes Anspiel auf die Rechtsaußenposition kann der Kieler dennoch verwerten und zu seinem zweiten Treffer vollenden.

16′ Tor für Spanien, 9:8 durch Aleix Gómez

Wieder bleibt der Spieler des FC Barcelona der Sieger im Duell gegen Wolff. Den Siebenmeter netzt er nun rechts unten ein.

15′ 2 Minuten für Antonio Serradilla (Spanien)

Serradilla packt Köster beim Absprung noch hinterher und muss dafür ebenso von der Platte. Somit sind die Spanier mit zwei Mann weniger auf dem Feld.

15′ Tor für Deutschland, 9:7 durch Julian Köster



15′ 2 Minuten für Abel Serdio (Spanien)

Mit den zwei Minuten ist der Kreisläufer gut bedient.

15′ Die bosnischen Referees gehen an den TV-Bildschirm, um ein Foul von Abel Serdio gegen Knorr zu überprüfen. Beim Sprung des Deutschen geht die Hand des Spaniers klar an den Hals des Rückraumspielers.

14′ Die DHB-Mannen verlieren aktuell viel zu häufig die Bälle oder kommen nur ungefährlich zum Abschluss. Doch hinten läuft mit Andreas Wolff nun der Mann zwischen den Pfosten heiß.

13′ Tor für Spanien, 8:7 durch Antonio Serradilla

Die Spanier bleiben dran und bestrafen die vermehrten deutschen Fehler. Der Linksaußen trifft gegen Wolff per Sprungwurf rechts oben.

12′ Tor für Deutschland, 8:6 durch Johannes Golla

Den Treffer der Iberer kontern die Deutschen blitzschnell. Wolff bedient Golla, der von der Mittellinie trocken abschließt auf 8:6 stellen kann.

11′ Tor für Spanien, 7:6 durch Ian Tarrafeta



11′ Tor für Deutschland, 7:5 durch Lukas Mertens

Wieder ist es Mertens, der gegen seinen Teamkollegen aus Magdeburg von Linksaußen treffen kann.

10′ Nach rund zehn Minuten scheitert der Knorr erstmals an Biosca. Es ist die erste Parade eines Keepers in dieser Partie.

9′ Tor für Spanien, 6:5 durch Abel Serdio



9′ Tor für Deutschland, 6:4 durch Lukas Mertens

Linksaußen wird der Magdeburger gefunden und kann von dort mit seinem knapp 110 km/h schnellen Wurf seinen ersten Treffer erzielen.

9′ Tor für Spanien, 5:4 durch Ian Tarrafeta



8′ Tor für Deutschland, 5:3 durch Renars Uscins



8′ Tor für Spanien, 4:3 durch Aleix Gómez

Wieder ist Wolff aus sieben Metern gegen den Spanier chancenlos. Nun sitzt der Aufsetzer.

8′ 2 Minuten für Julian Köster (Deutschland)

Die erste Zeitstrafe geht an Köster, der für sein zu heftiges Trikotreißen erstmals von der Platte muss.

6′ Tor für Deutschland, 4:2 durch Lukas Zerbe

Der beste Deutsche aus sieben Metern bleibt gegen Biosca kaltschnäuzig und stellt auf 4:2.

6′ Die DHB-Mannen agieren zu Beginn sehr griffig und zeigen eine deutliche Antwort auf die Niederlage gegen Serbien. Das sieht bisher gut aus.

5′ Tor für Deutschland, 3:2 durch Juri Knorr

Knorr drückt knallhart auf dem Lauf ab und kann Biosca mit viel Glück überwinden. Pech für den Keeper, denn den Ball kann er fast parieren.

4′ Tor für Deutschland, 2:2 durch Renars Uscins



3′ Tor für Spanien, 1:2 durch Aleix Gómez

Den ersten Siebenmeter des Abend trifft Gómez mit viel Drall direkt über Wolffs Kopf. Der blickt dem Spanier anschließend böse hinterher.

2′ Tor für Deutschland, 1:1 durch Johannes Golla

Die Deutschen kontern aber direkt und gleichen durch Golla am Kreis aus.

2′ Tor für Spanien, 0:1 durch Agustín Casado

Sehr wuchtig trifft der linke Rückraumspieler aus neun Metern zur Führung.

2′ Die deutsche Mannschaft beginnt in der Defensive sehr aggressiv und schafft es mit den vielen Fans im Rücken direkt, die Spanier vor Probleme zu stellen.

1′ Auf geht es in dieses Gruppen-Finale für das deutsche Team! Kann den Deutschen noch der Sprung in die Hauptrunde gelingen?

1′ Spielbeginn

Für das deutsche Team startet zwischen den Pfosten Andreas Wolff. Vor ihm bilden Juri Knorr, Julian Köster und Renars Uscins den Rückraum. Kapitän Johannes Golla beginnt als Kreisläufer, Lukas Mertens als Linksaußen und Lukas Zerbe auf der rechten Außenposition. Dahmke und Semper stehen derweil nicht im Kader. Stattdessen gibt Lichtlein sein EM-Debüt. Außerdem rückt Langhoff wieder in die Mannschaft.

Geleitet wird diese Begegnung von den beiden bosnischen Brüdern Amar und Dino Konjicanin. Bevor die Referees jedoch die Harzkugel übergeben, wird es noch eine Schweigeminute in der Halle geben. Mit dieser soll den Opfern des schweren Zugunglücks in der spanischen Provinz Córdoba gedacht werden.

Ein flotter Blick zum Gegner. Seit dem enttäuschenden 13. Rang bei der EM 2024 setzen die Spanier vermehrt auf junge Spieler. Das diese Änderung eine sinnvolle Maßnahme war, zeigte sich bereits zu Beginn des diesjährigen Turniers, als die Serben (29:27) und Österreicher (30:25) je besiegt werden konnten. Außerdem steht bei den Iberern der aktuell wohl beste Torhüter der deutschen Bundesliga zwischen den Pfosten. Sergey Hernández konnte bislang rund 29 Prozent der Würfe parieren. Der Europameister von 2018 und 2020 zählt mit diesem Kader zu einem der Mitfavoriten auf den Titelgewinn.

Doch durch den österreichischen 26:25-Sieg vor wenigen Minuten gegen Serbien ist die Ausgangslage für Deutschland etwas entspannter: denn es reicht ein Remis für das Weiterkommen. Dann wären die DHB-Mannen bei drei Punkten und würden auf Rang zwei springen. In die Hauptrunde würde das Team von Alfreð Gíslason dann mit einem Punkt einziehen. Mit einem Sieg würden die Deutschen sogar auf Rang eins der Gruppe A springen. Bei einer Niederlage wäre das Turnieraus fix. Doch so weit ist es noch lange nicht.

Es war ein Samstagabend zum Vergessen für die DHB-Mannschaft. Nicht ausschließlich die 27:30-Niederlage gegen Serbien an sich war das Problem, sondern eher das Zustandekommen. Trotz einer vier-Tore-Führung zur Pause ließen sich die Deutschen noch die Punkte abluchsen. Bitter dabei waren auch Fehlentscheidungen rund um Trainer Alfreð Gíslason. Nicht nur ein unglückliches Timing bei einer Auszeit, wodurch den Deutschen ein sicherer Treffer zu Recht aberkannt wurde, sondern auch eine sehr offensive Deckung am Ende, wodurch die Serben nochmals treffen konnten, führten am Ende zur bitteren Niederlage. Tore, die den DHB-Jungs in der Endabrechnung fehlen können, um weiterzukommen.

Zum Abschluss der Gruppenphase der Handball-Europameisterschaft muss das deutsche Team gegen Spanien zwingend einen Punkt holen, um in die Hauptrunde einziehen zu können. Los geht es im dänischen Herning um 20:30 Uhr. Einen schönen guten Abend zu dieser Begegnung!

60′ Spielende

60′ Tor für Serbien, 26:25 durch Uros Kojadinovic

60′ Nikola Bilyk (Österreich) verwirft einen Siebenmeter

59′ Tor für Serbien, 26:24 durch Stefan Dodić

58′ Tor für Österreich, 26:23 durch Tobias Wagner

58′ Tor für Serbien, 25:23 durch Dragan Pechmalbec

57′ Tor für Österreich, 25:22 durch Jakob Nigg

57′ Tor für Serbien, 24:22 durch Dragan Pechmalbec

57′ Tor für Österreich, 24:21 durch Lukas Herburger

56′ Tor für Serbien, 23:21 durch Darko Ðukić

52′ Tor für Österreich, 23:20 durch Eric Damböck

52′ 2-Minuten-Strafe für Uros Kojadinovic (Serbien)

52′ 2-Minuten-Strafe für Uroš Borzaš (Serbien)

50′ 2-Minuten-Strafe für Sebastian Frimmel (Österreich)

50′ Tor für Österreich, 22:20 durch Lukas Hutecek

49′ Tor für Österreich, 21:20. Siebenmeter verwandelt von Nikola Bilyk

49′ Sebastian Frimmel (Österreich) verwirft einen Siebenmeter

48′ Tor für Serbien, 20:20 durch Darko Ðukić

46′ Tor für Österreich, 20:19 durch Tobias Wagner

46′ Tor für Serbien, 19:19 durch Uroš Mitrović

45′ Tor für Österreich, 19:18 durch Tobias Wagner

43′ Tor für Österreich, 18:18 durch Sebastian Frimmel

43′ Tor für Serbien, 17:18 durch Uros Kojadinovic

40′ Tor für Serbien, 17:17 durch Lazar Kukić

40′ Tor für Österreich, 17:16 durch Lukas Herburger

38′ Tor für Österreich, 16:16 durch Nikola Bilyk

38′ Tor für Serbien, 15:16 durch Aljoša Damjanović

38′ Tor für Österreich, 15:15 durch Markus Mahr

37′ Tor für Serbien, 14:15 durch Lazar Kukić

36′ Tor für Österreich, 14:14 durch Elias Kofler

33′ Tor für Serbien, 13:14 durch Mijajlo Marsenić

33′ Tor für Österreich, 13:13 durch Sebastian Frimmel

31′ Anpfiff 2. Halbzeit

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Nemanja Ilić (Serbien) verwirft einen Siebenmeter

30′ Tor für Österreich, 12:13 durch Lukas Hutecek

29′ Tor für Serbien, 11:13 durch Nemanja Ilić

28′ Tor für Serbien, 11:12 durch Dragan Pechmalbec

27′ Tor für Serbien, 11:11 durch Stefan Dodić

25′ Tor für Österreich, 11:10. Siebenmeter verwandelt von Sebastian Frimmel

25′ Tor für Serbien, 10:10 durch Stefan Dodić

24′ 2-Minuten-Strafe für Mijajlo Marsenić (Serbien)

24′ Tor für Serbien, 10:9 durch Nemanja Ilić

23′ Tor für Österreich, 10:8 durch Elias Kofler

22′ 2-Minuten-Strafe für Stefan Dodić (Serbien)

22′ Tor für Serbien, 9:8 durch Stefan Dodić

21′ Tor für Österreich, 9:7 durch Markus Mahr

21′ Tor für Österreich, 8:7 durch Tobias Wagner

20′ Tor für Serbien, 7:7. Siebenmeter verwandelt von Nemanja Ilić

19′ Tor für Österreich, 7:6 durch Tobias Wagner

18′ Tor für Österreich, 6:6 durch Eric Damböck

17′ Tor für Serbien, 5:6. Siebenmeter verwandelt von Nemanja Ilić

16′ Tor für Österreich, 5:5 durch Nikola Bilyk

15′ Tor für Österreich, 4:5 durch Jakob Nigg

13′ Tor für Serbien, 3:5 durch Darko Ðukić

12′ Tor für Serbien, 3:4 durch Nemanja Ilić

11′ 2-Minuten-Strafe für Lukas Herburger (Österreich)

10′ Tor für Serbien, 3:3. Siebenmeter verwandelt von Nemanja Ilić

9′ Tor für Österreich, 3:2 durch Lukas Herburger

9′ Tor für Serbien, 2:2 durch Uros Kojadinovic

6′ Tor für Serbien, 2:1 durch Uroš Borzaš

5′ Tor für Österreich, 2:0 durch Tobias Wagner

3′ Tor für Österreich, 1:0 durch Elias Kofler

1′ Spielbeginn

60′ Fazit:

Deutschland verliert das zweite Spiel der Handball-EM gegen Serbien überraschend, aber verdient mit 27:30. Nach einem ausgeglichenen Start war das DHB-Team in Halbzeit eins etwas stärker als die Serben, profitierte dabei etwa von einem starken Späth und ging verdient mit einer 17:13-Führung in die Pause. In Halbzeit zwei gelang der DHB-Auswahl dann nur noch wenig, insbesondere im Angriff agierten die deutschen Spieler hektisch und teils kopflos. Die Serben waren häufig einen Schritt schneller und spielten sich in einen Rausch. In Minute 48 brachte Kukić die Außenseiter erstmals seit Minute vier wieder in Führung. In der Schlussphase patzte dann auch noch der Bundestrainer: Beim Stand von 26:25 für Serbien drückte Gíslason den Buzzer für die letzte Auszeit, während Knorr gerade den Ausgleich zum 26:26 erzielte. Das Tor zählte nicht und Deutschland konnte die Auszeit nicht gewinnbringend nutzen. In den letzten Minuten erhöhte Serbien noch, gewann die zweite Halbzeit mit 17:10. Im letzten Spiel gegen Spanien muss die DHB-Auswahl das frühe Vorrundenaus vermeiden.

60′ Spielende

60′ Tor für Serbien, 30:27 durch Darko Ðukić

Und so kommt Ðukić nach Zuspiel am Kreis noch zum Wurf und überwindet Wolff mit einem Aufsetzer.

60′ Serbien kann noch die letzte Auszeit nehmen. Nicht unwichtig, denn in einem potenziellen Vergleich mit Serbien und Spanien kann es auch noch um die Tordifferenz gehen.

60′ Tor für Deutschland, 29:27 durch Julian Köster



60′ Tor für Serbien, 29:26 durch Uros Kojadinovic



60′ Tor für Deutschland, 28:26 durch Miro Schluroff



60′ Tor für Serbien, 28:25 durch Dragan Pechmalbec

Ilić scheitert noch an Wolff, den Abpraller bekommt aber Pechmalbec - und der macht es besser.

59′ 7-Meter verworfen von Lukas Zerbe (Deutschland)

Zerbe verwirft den Siebenmeter.

59′ 2 Minuten für Nemanja Ilić (Serbien)

Nemanja Ilić foult Golla nochmal. Deutschland wird also die letzten anderthalb Minuten in Überzahl zu Ende spielen.

59′ Tor für Serbien, 27:25 durch Uros Kojadinovic



58′ Schluroff macht den technischen Fehler, Serbien also mit der Chance auf einer Zwei-Tore-Führung.

58′ Die Schiedsrichter schauen sich die Szene im Videobeweis an. Der Ball hat die Linie minimal noch nicht überschritten, als der Buzzer ertönt. Kein Tor also, stattdessen die letzte Auszeit von Gíslason.

58′ Kuriose Situation! Knorr wird am Kreis angespielt, setzt sich dort durch und trifft. Gíslason hat die Situation offenbar nicht perfekt im Blick und drückt den Buzzer quasi mit dem Treffer. Zählt das Tor oder nicht?

57′ Tor für Serbien, 26:25 durch Mijajlo Marsenić

Marsenić überwindet auf der anderen Seite Wolff und bringt die Serben wieder in Führung.

57′ Bitterer Pfiff für die Deutschen. Die Serben verteidigen gegen Knorr im Kreis, letztlich gibt es aber nur einen Freiwurf. Danach scheitert Uscins an Milosavljev.

56′ Tor für Serbien, 25:25 durch Nemanja Ilić

Nemanja Ilić verwandelt den Siebenmeter hoch rechts im Tor.

56′ 2 Minuten für Julian Köster (Deutschland)

Nach einem deutschen Ballverlust kommt Köster beim Gegenstoß zwar noch hinter den Ball. Sein Vorgehen gegen Kojadinovic bestrafen die Unparteiischen dennoch mit einer Zwei-Minuten-Strafe - und dazu dem Siebenmeter für Serbien.

55′ Die deutsche Deckung blockt einen Wurf der Serben bereits, hat den Ball im Nachfassen aber nicht. Kukić darf es aus dem Rückraum also nochmal probieren. Seinen harten Versuch pariert Wolff aber stark!

54′ Tor für Deutschland, 24:25 durch Lukas Zerbe

Zerbe trifft mit einem platzierten Wurf ins obere rechte Eck. 24:24 für das deutsche Team!

54′ Golla scheitert aus machbarer Position am rechten Fuß von Milosavljev. Weil ein serbischer Verteidiger bei der Aktion im Kreis liegt, bekommt die DHB-Auswahl aber noch den Siebenmeter zugesprochen.

54′ Tor für Serbien, 24:24 durch Uros Kojadinovic

Kojadinovic donnert den Ball mit viel Wucht an Wolff vorbei ins Tor.

53′ Tor für Deutschland, 23:24 durch Renars Uscins

Köster macht mit einem guten Lauf Platz frei für Uscins, der sich mit einem hohen Wurf ins linke Eck bedankt. Deutschland ist durch einen 3:0-Lauf wieder in Führung.

52′ Kukić prallt im Angriff wuchtig mit Zerbes Schulter zusammen, beide Spieler können weiterspielen. Wegen passiven Spiels muss Nemanja Ilić sich schließlich einen Sprungwurf aus enorm spitzem Winkel nehmen und scheitert am Pfosten.

51′ Tor für Deutschland, 23:23 durch Miro Schluroff

Schluroff gleicht aus! Die Serben verlieren wegen passiven Spiels schließlich den Ball, das DHB-Team darf angreifen. Schluroff traut sich wieder den Wurf aus dem Rückraum zu - und das zu Recht.

50′ Tor für Deutschland, 23:22 durch Lukas Zerbe

Milosavljev ist mit seinen Fingerspitzen dran, hinter ihm fällt Zerbes Siebenmeter dennoch in die Maschen.

50′ 2 Minuten für Nemanja Ilić (Serbien)

Nemanja Ilić greift Köster in den Arm, verursacht damit einen Siebenmeter und zusätzlich noch eine zweiminütige Unterzahl für sein Team.

49′ Tor für Serbien, 23:21 durch Nemanja Ilić

Nemanja Ilić kreuzt nach innen und findet im kurzen Eck ganz knapp die Lücke zwischen Wolff und Pfosten.

49′ Neben dem Tor von Andreas Wolff löst sich in der Ecke des Spielfelds der Boden ein wenig. Daher gibt es eine kleine materialbedingte Pause.

49′ Uscins wird bei einem Wurf in halbrechter Position entscheidend von Tasic gestört, die Schiedsrichter pfeifen das zu seinem Unmut aber nicht ab.

48′ Tor für Serbien, 22:21 durch Lazar Kukić

Kukić trifft zur ersten serbischen Führung seit dem 3:2 in der vierten Spielminute.

48′ Auf der anderen Seite verliert Köster den Ball im Angriff zu einfach. Das DHB-Team spielt aktuell im Angriff zu fehleranfällig.

48′ Tor für Serbien, 21:21 durch Stefan Dodić

Dodić kann aus mittiger Position nun Wolff unten links überwinden.

47′ Auf der anderen Seite nimmt Grgic sich den Wurf aus dem halbrechten Rückraum. Der wuchtige Wurf prallt an den linken Pfosten.

46′ 7-Meter verworfen von Vanja Ilić (Serbien)

Andi Wolff pariert! Erst bietet er das aus Stürmer-Sicht linke Eck an und lässt es sehr offen, dann wischt er mit seiner rechten Hand noch genau dorthin und hält so Ilić' Wurf.

46′ Schon eine knappe Viertelstunde vor Spielende ist das ein enorm spannendes Spiel, um jeden Ball wird aktuell gekämpft. Pechmalbec holt einen Siebenmeter heraus.

45′ Uscins spielt zu Grgic, der einen Zweikampf gegen Ilić und Kojadinovic als Offensivfoul abgepfiffen bekommt.

45′ Beide Deckungen machen aktuell einen guten Job. Bei nahezu jedem Angriff wird aktuell Zeitspiel angezeigt.

44′ Tor für Deutschland, 20:21 durch Renars Uscins

Uscins kreuzt von rechts ach links, hat dabei aber keine Anspielstation. So geht er schließlich selbst auf den Wurf aus seitlicher Bewegung und pfeffert den Ball ins rechte Eck - starke Aktion.

43′ Ein Bodenpass kann ein serbischer Spieler am Kreis nicht kontrollieren, so ist das deutsche Team wieder in Ballbesitz.

43′ Es folgt direkt die nächste Auszeit, nun die zweite der Serben. Raúl González greift da taktisch ein, bei 20:20 hat sein Team wegen passiven Spiels nur noch vier Pässe.

42′ Als Reaktion auf diesen Ausgleich nimmt Alfreð Gíslason seine zweite Auszeit! Beim DHB-Team kommt Andreas Wolff für den in der ersten Halbzeit so starken Späth herein. Die erste Parade geht aber auf das Konto von Milosavljev, der den Wurf von Knorr pariert.

42′ Tor für Serbien, 20:20 durch Vukašin Vorkapić

Vorkapić erzielt sein bereits sechstes Tor in diesem Spiel - und sorgt damit für den Ausgleich der Serben!

41′ Wurfquote in Halbzeit zwei: Serbien liegt bei 100%, Deutschland bei gerade mal 38%. Nun hat aber Kojadinovic den ersten Fehlwurf der Serben.

41′ Der bisher so starke Schluroff nimmt sich aus dem Rückraum einen sehr schwierigen Wurf. Der Ball setzt am linken Pfosten auf, dort ist Milosavljev mit seinem Fuß zur Stelle. Serbien kann nun wieder ausgleichen.

40′ Tor für Serbien, 19:20 durch Dragan Pechmalbec



39′ Tor für Deutschland, 18:20 durch Renars Uscins

Gute Reaktion der DHB-Auswahl auf den Anschlusstreffer! Gíslasons Mannschaft spielt die Schnelle Mitte, Uscins kann gegen noch unsortierte Serben vorstoßen.

39′ Tor für Serbien, 18:19 durch Uros Kojadinovic

Wegen passiven Spiels muss Uscins es schließlich aus ungünstiger Position probieren, sein Wurf wird geblockt. Kojadinovic hat es beim Gegenstoß recht leicht und bleibt alleine vor Späth cool.

38′ Tor für Serbien, 17:19 durch Stefan Dodić



38′ Serbien tut sich nun wieder etwas schwerer gegen die deutsche Deckung, die etwas sortierter erscheint als in den ersten Minuten.

37′ Tor für Deutschland, 16:19 durch Juri Knorr

Ein Wurf ins kurze Eck von Knorr wird durch ein Foul der Serben etwas zu spät noch abgepfiffen, es wäre aber wohl auch ein Schrittfehler gewesen. Nach dem Freiwurf kommt Knorr sofort wieder an den Ball und jagt ihn nun ins rechte Eck.

35′ Tor für Serbien, 16:18 durch Vukašin Vorkapić

Dodić behält die Übersicht und findet auf der anderen Seite den recht freien Vorkapić. Der erzielt sein nächstes Tor. 4:1 für Serbien in Halbzeit zwei.

35′ Tor für Deutschland, 15:18 durch Renars Uscins

Schluroff und Uscins kreuzen. Der Linkshänder erblickt Milosavljevs leichte Bewegung ins aus Stürmer-Sicht linke Eck und jagt den Ball ins rechte Eck.

34′ Tor für Serbien, 15:17 durch Vanja Ilić

Ilić verwandelt den fälligen Siebenmeter.

34′ 2 Minuten für Julian Köster (Deutschland)

Köster ist mit der Hand am Gesicht seines Gegespielers.

34′ Dahmke wird links außen angespielt, kann aus nicht ganz einfacher Position gegen Milosavljev aber nicht den entscheidenden Winkel finden.

33′ Hinter Späth zappelt der Ball im Tor, doch am Kreis haben die Serben sich mit einem Offensivfoul den entscheidenden Vorteil verschaffen.

32′ Tor für Serbien, 14:17 durch Uros Kojadinovic

Für die Serben verkürzt Kojadinovic. Auf der anderen Seite scheitert Köster mit einem harten Wurf an der Latte.

31′ Weiter geht's mit Halbzeit zwei. Das deutsche Team startet mit einem Fehlwurf von Uscins in die zweiten 30 Minuten.

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Deutschland führt nach einer intensiven ersten Halbzeit mit 17:13 gegen Serbien. Die DHB-Auswahl und die Serben duellierten sich zunächst auf Augenhöhe, in einer temporeichen Partie ging es hin und her. Nach einer Viertelstunde stand es 8:8, ehe die DHB-Auswahl durch einen 3:0-Lauf erstmals davon zog. Serbien blieb dem deutschen Team auf den Fersen, doch die letzten zwei Minuten vor der Pause liefen aus deutscher Sicht nahezu perfekt, sodass eine Vier-Tore-Führung zu Buche steht. Im Angriff waren die deutschen Spieler ab und an etwas zu hektisch und verwarfen ein paar Bälle unnötig. Beide Keeper konnten schon einige Paraden bejubeln.

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Tor für Deutschland, 13:17 durch Miro Schluroff

Perfekt gelaufen! Schluroff kommt mit Tempo aus dem Rückraum und erhöht mit dem nächsten wuchtigen Wurf ins rechte Eck auf eine Vier-Tore-Führung.

30′ Zunächst scheitert Pechmalbec aber vom Kreis aus an Späth, der mit einem hohen Bein diesen Wurf stark pariert.

30′ Nun nimmt auch der spanische Trainer Serbiens Raúl González seine erste Auszeit. 38 Sekunden stehen nochmal auf der Uhr. Gíslason geht in seiner Ansprache davon aus, dass das DHB-Team nach dem serbischen Ballbesitz nochmal zum Wurf kommt.

29′ Tor für Deutschland, 13:16 durch Miro Schluroff

Schluroff jagt aus dem Rückraum einen Schlagwurf um die Hüfte seines Gegenspielers. Auf 134 km/h kann er den Ball beschleunigen. Drei Versuche, drei Treffer - Schluroff steht aktuell bei einer 100%-Quote.

29′ Lange hat es gedauert bis zur ersten Auszeit in Durchgang eins. Knapp anderthalb Minuten vor der Halbzeitpause nimmt Alfreð Gíslason die erste Auszeit des deutschen Teams und bespricht die letzten Spielzüge.

28′ Tor für Serbien, 13:15 durch Stefan Dodić



28′ Uscins wird halbrechts freigespielt, scheitert nun aber an Milosavljev.

27′ Tor für Deutschland, 12:15 durch Miro Schluroff

Schluroff steigt aus dem Rückraum hoch und jagt den Ball hoch ins rechte Eck.

27′ Marsenić greift Köster recht hart in den Arm und kann froh sein, dass er da ohne persönliche Strafe davonkommt.

26′ Tor für Deutschland, 12:14 durch Renars Uscins

Uscins sorgt mit einem harten Wurf dafür, dass Milosavljev nicht die nächste Parade bejubeln kann.

25′ Späth lässt wieder erfolgreich seinen Fuß stehen und kann einen Wurf so gegen die Latte abfälschen. Beide Keeper spielen eine gute Partie und stehen aktuell bei sieben Paraden.

24′ Tor für Serbien, 12:13 durch Dragan Pechmalbec

Pechmalbec ringt sich am Kreis stark durch die deutsche Deckung und kann wieder verkürzen.

23′ Tor für Deutschland, 11:13 durch Miro Schluroff

Schluroff wuchtet den Ball aus dem Rückraum hart ins Tor.

23′ Tor für Serbien, 11:12 durch Vukašin Vorkapić



22′ Tor für Deutschland, 10:12 durch Johannes Golla

Knorr spielt nach durch die Beine zu Golla, der hinter seinem Rücken am Kreis steht - ein starkes Zuspiel. Kapitän Golla bedankt sich mit dem Wurf ins rechte Eck.

21′ Tor für Serbien, 10:11 durch Vanja Ilić

Ilić überwindet beim Siebenmeter Späth im rechten Eck.

20′ Tor für Serbien, 9:11 durch Vukašin Vorkapić



19′ Starke Parade von Späth! Kukić steckt den Ball zum Kreis durch, dort kann Pechmalbec sich durchsetzen. Doch er findet oben links nicht den Weg vorbei an Späth.

18′ Tor für Deutschland, 8:11 durch Franz Semper

3:0-Lauf für das DHB-Team! Im Gegenstoß spielt Schluroff rechts zu Semper heraus. Der verschafft sich mit einer schnellen Finte genug Platz und versenkt innerhalb von wenigen Sekunden den zweiten Ball im Tor.

18′ Tor für Deutschland, 8:10 durch Franz Semper



17′ Nun mal eine Sequenz, in der beide Deckungen besser stehen und wenig Lücken zulassen.

16′ 7-Meter verworfen von Lukas Zerbe (Deutschland)

15′ Tor für Deutschland, 8:9 durch Juri Knorr

Knorr bricht in einer Einzelaktion stark durch die Mitte durch.

15′ 2 Minuten für Dragan Pechmalbec (Serbien)

Pechmalbec greift ins Gesicht von Schluroff und muss daher für zwei Minuten zuschauen.

15′ Tor für Serbien, 8:8 durch Vanja Ilić

Nun die Serben mal über links außen, Ilić überwindet Späth.

14′ Tor für Deutschland, 7:8 durch Lukas Zerbe

Zerbe springt von rechts außen in den Kreis, hat wegen serbischer Abwehr im Kreis den Siebenmeter quasi schon sicher. Stark beeinträchtigt bringt er trotzdem dem Dreher durch Milosavljevs Beine ins Tor.

13′ Tor für Serbien, 7:7 durch Dragan Pechmalbec

Nach dem 6:7 spielen die Deutschen Schnelle Mitte, verlieren etwas zu hektisch den Ball aber, sodass Pechmalbec den Ausgleich erzielen kann.

13′ Tor für Serbien, 6:7 durch Stefan Dodić



13′ Tor für Deutschland, 5:7 durch Franz Semper

Nun pariert Späth einen Sprungwurf vom aktiven Rechtsaußen Vorkapić aus spitzem Winkel. In der zweiten Welle ist Semper frei und kann auf 7:5 stellen.

12′ Tor für Deutschland, 5:6 durch Julian Köster



12′ Tor für Serbien, 5:5 durch Dragan Pechmalbec



11′ Semper jagt einen harten Wurf aus der Bewegung knapp rechts am Tor vorbei. Das deutsche Team geht im Angriff recht schnell auf den Versuch, hat daher aber auch eine nicht so starke Wurfquote.

10′ Tor für Deutschland, 4:5 durch Juri Knorr

Späth kann bei einem Kempa-Trick der Serben den nächsten Wurf parieren. Beim Gegenstoß nimmt Knorr das Heft des Handelns selbst in der Hand, passt nicht mehr zu seinen Teamkollegen und stößt in der Mitte selbst vor - erfolgreich.

9′ Nun eine längere Sequenz ohne Tor auf beiden Seiten. Erst gelingt ein No-Look-Pass von Knorr auf Golla nicht, die Serben verlieren auf der anderen Seite einfach den Ball. Dann können sich beide Keeper mit starken Paraden auszeichnen, Späth und Milosavljev können beide jubeln.

7′ Tor für Serbien, 4:4 durch Vukašin Vorkapić

Über eine schnelle Kombination von Kukić und Kojadinovic gelangt der Ball zu Rechtsaußen Vorkapić. Der trifft zum zweiten Mal von außen.

7′ Tor für Deutschland, 3:4 durch Juri Knorr

Kukić verliert im Angriff den Ball. Knorr hat im Gegenstoß alle Zeit der Welt und lässt sich das 4:3 nicht nehmen.

6′ Die Serben spielen bei passivem Spiel einen Pass zu viel. Auf der anderen Seite möchte Uscins es im Gegenteil etwas zu schnell machen und scheitert an Milosavljev.

5′ Tor für Deutschland, 3:3 durch Renars Uscins

Nun kommt das deutsche Team mal ins Tempospiel und setzt beim Tempogegenstoß Uscins in Szene. Der bleibt aus kurzer Distanz cool.

4′ Tor für Serbien, 3:2 durch Uros Kojadinovic



3′ Tor für Deutschland, 2:2 durch Juri Knorr



3′ Tor für Serbien, 2:1 durch Vukašin Vorkapić

Ein Wurf aus dem Rückraum prallt vom rechten Pfosten genau zu Rechtsaußen Vorkapić, der aus spitzem Winkel Späth überwindet.

2′ Wegen passiven Spiels muss Juri Knorr sich einen Schlagwurf aus dem Rückraum nehmen, der nicht gelingt.

2′ Tor für Serbien, 1:1 durch Lazar Kukić

Kukić findet halblinks eine Lücke und gleicht für die serbische Mannschaft aus.

1′ Tor für Deutschland, 0:1 durch Lukas Zerbe

Guter Start: Späth kann seine erste Parade verzeichnen, der Gegenstoß erfolgt sofort. Geburtstagskind Lukas Zerbe springt von rechts herein und trifft zur Führung.

1′ Bei den Serben spielen die beiden Füchse-Spieler Milosavljev im Tor und Marsenić am Kreis.

1′ Los geht's! Die Serben eröffnen das Spiel in roten Trikot, Deutschland agiert in Weiß.

1′ Spielbeginn

Für das deutsche Team startet im Tor David Späth. Vor ihm bilden Juri Knorr, Julian Köster und Renars Uscins den Rückraum. Kapitän Johannes Golla beginnt als Kreisläufer, Rune Dahmke als Linksaußen und Lukas Zerbe auf der rechten Außenposition.

Die Nationalhymnen beider Länder laufen in Herning, in wenigen Momenten kann das zweite Gruppenspiel der DHB-Auswahl beginnen.

Alfreð Gíslason nimmt für den Spieltagskader einen Wechsel vor: Der zunächst angeschlagene Rune Dahmke ist wieder vertreten, Matthes Langhoff muss dafür heute neben Nils Lichtlein pausieren.

Von den Serben wird eine harte Gangart mit harten Zweikämpfen erwartet. Mit dem starken Torhüter Dejan Milosavljev und dem Kreisläufer Mijajlo Marsenić sind zwei Positionen von Füchse-Spielern besetzt.

Die serbische Nationalmannschaft konnte 2012 beim Heimturnier mal für einen Überraschungslauf sorgen und ins Finale einziehen, welches sie gegen Dänemark verloren. Die EM-Silbermedaille war bis heute der größte Erfolg der Serben. Seitdem gewannen die Serben nur drei Spiele bei Europameisterschaften.

Denn nach dem Sieg gegen Serbien war Spanien auch heute gegen Österreich mit 30:25 erfolgreich. Damit schoben sich die Spanier vorübergehend an Deutschland vorbei auf Platz eins von Gruppe A. Die Mannschaft von Alfreð Gíslason möchte sich die Tabellenführung zurückerobern, um dann am Montag im direkten Duell mit Spanien den Gruppensieger zu ermitteln.

Deutschland gewann am Donnerstag mit 30:27 gegen Österreich. In der ersten Halbzeit ließ die deutsche Deckung nur acht Gegentore zu (12:8), im zweiten Durchgang waren beide Offensivreihen etwas stärker - unterm Strich war der deutsche Auftaktsieg verdient. Nun wartet Serbien, ehe im dritten Spiel das Duell mit den zweifach siegreichen Spaniern ansteht.

Die Serben haben im ersten Spiel mit 27:29 gegen Spanien verloren. Den Start haben sie etwas verschlafen, in der zweiten Halbzeit konnte das Team von Raúl González das Spiel noch enger gestalten, kam aber nicht mehr entscheidend heran.

Einen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten deutschen Spiel bei der Handball-EM! Das DHB-Team trifft nach dem 30:27-Auftaktsieg gegen Österreich nun auf Serbien. Um 20:30 Uhr geht's in der Jyske Bank Boxen in Herning los.

60′ Spielende

60′ Tor für Spanien, 25:30 durch Alex Dujshebaev

57′ 2-Minuten-Strafe für Jan Gurri Aregay (Spanien)

57′ Tor für Österreich, 25:29 durch Jakob Nigg

56′ Tor für Spanien, 24:29 durch Jan Gurri Aregay

55′ Tor für Österreich, 24:28. Siebenmeter verwandelt von Sebastian Frimmel

54′ Tor für Spanien, 23:28 durch Sergey Hernández

53′ Tor für Österreich, 23:27 durch Sebastian Frimmel

50′ Tor für Spanien, 22:27 durch Agustín Casado

50′ Tor für Österreich, 22:26 durch Nikola Bilyk

49′ Tor für Spanien, 21:26 durch Alex Dujshebaev

48′ Tor für Österreich, 21:25 durch Sebastian Frimmel

46′ Tor für Spanien, 20:25 durch Imanol Garciandia

44′ Tor für Österreich, 20:24 durch Tobias Wagner

44′ 2-Minuten-Strafe für Sebastian Frimmel (Österreich)

43′ Tor für Österreich, 19:24 durch Sebastian Frimmel

42′ Tor für Österreich, 18:24 durch Lukas Hutecek

42′ 2-Minuten-Strafe für Javier Rodríguez Moreno (Spanien)

40′ Sebastian Frimmel (Österreich) verwirft einen Siebenmeter

40′ Tor für Spanien, 17:24 durch Kauldi Odriozola

39′ Tor für Spanien, 17:23 durch Agustín Casado

38′ Tor für Österreich, 17:22 durch Nikola Bilyk

37′ Tor für Spanien, 16:22 durch Kauldi Odriozola

36′ Tor für Österreich, 16:21 durch Tobias Wagner

35′ Tor für Spanien, 15:21 durch Alex Dujshebaev

35′ Tor für Österreich, 15:20 durch Nikola Bilyk

34′ Tor für Österreich, 14:20 durch Lukas Hutecek

33′ Tor für Spanien, 13:20 durch Ian Barrufet Torrebejano

31′ Tor für Österreich, 13:19 durch Tobias Wagner

31′ Anpfiff 2. Halbzeit

30′ Ende 1. Halbzeit

28′ Tor für Spanien, 12:19 durch Ian Barrufet Torrebejano

28′ Tor für Österreich, 12:18 durch Jakob Nigg

27′ Tor für Spanien, 11:18 durch Abel Serdio

27′ Tor für Österreich, 11:17 durch Jakob Nigg

27′ Tor für Spanien, 10:17 durch Sergey Hernández

25′ Tor für Spanien, 10:16 durch Aleix Gómez

25′ Tor für Spanien, 10:15 durch Marcos Fis Ballester

22′ Tor für Spanien, 10:14 durch Imanol Garciandia

21′ Eric Damböck (Österreich) verwirft einen Siebenmeter

19′ Tor für Spanien, 10:13 durch Agustín Casado

19′ 2-Minuten-Strafe für Daniel Dujshebaev (Spanien)

19′ Tor für Österreich, 10:12 durch Markus Mahr

18′ Tor für Spanien, 9:12. Siebenmeter verwandelt von Aleix Gómez

18′ 2-Minuten-Strafe für Elias Kofler (Österreich)

17′ Tor für Österreich, 9:11 durch Elias Kofler

17′ Tor für Spanien, 8:11 durch Daniel Fernández

16′ Tor für Österreich, 8:10 durch Lukas Hutecek

16′ 2-Minuten-Strafe für Imanol Garciandia (Spanien)

14′ Tor für Spanien, 7:10 durch Abel Serdio

14′ Tor für Österreich, 7:9 durch Tobias Wagner

13′ Tor für Spanien, 6:9 durch Jan Gurri Aregay

12′ 2-Minuten-Strafe für Antonio Serradilla (Spanien)

12′ Tor für Österreich, 6:8 durch Lukas Hutecek

12′ Tor für Spanien, 5:8 durch Ian Tarrafeta

10′ Tor für Österreich, 5:7 durch Tobias Wagner

10′ Tor für Spanien, 4:7 durch Imanol Garciandia

9′ Tor für Spanien, 4:6 durch Jan Gurri Aregay

8′ Tor für Spanien, 4:5 durch Aleix Gómez

8′ Aleix Gómez (Spanien) verwirft einen Siebenmeter

8′ 2-Minuten-Strafe für Elias Kofler (Österreich)

8′ Tor für Österreich, 4:4 durch Lukas Hutecek

7′ 2-Minuten-Strafe für Sebastian Frimmel (Österreich)

7′ Tor für Österreich, 3:4 durch Tobias Wagner

6′ Tor für Spanien, 2:4 durch Ian Tarrafeta

5′ Gelbe Karte für Abel Serdio (Spanien)

4′ Tor für Spanien, 2:3 durch Aleix Gómez

4′ Tor für Österreich, 2:2 durch Nikola Bilyk

3′ Tor für Spanien, 1:2 durch Abel Serdio

2′ Tor für Österreich, 1:1 durch Nikola Bilyk

1′ Tor für Spanien, 0:1 durch Imanol Garciandia

1′ Spielbeginn

60′ Fazit:

Deutschland gewinnt mit 30:27 gegen Österreich und sichert sich damit zwei Punkte im Kampf um den Einzug in die Hauptrunde. Nachdem man zur Halbzeit lediglich acht Treffer zugelassen hatte, kamen die Österreicher im zweiten Spielabschnitt deutlich besser in die Partie und konnten 19 weitere Tore erzielen. Dementsprechend dürfte Alfreð Gíslason alles andere als zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft sein. Österreich hingegen machte es in den zweiten 30 Minuten gut und fand immer wieder die Außenspieler, die zum Torerfolg kamen. Alles in allem geht das Ergebnis vollkommen in Ordnung, da das DHB-Team über weite Strecken spielbestimmend war. Für die Mannen um Kapitän Johannes Golla geht es am Samstag gegen Serbien, während das ÖHB-Team auf Spanien trifft.

60′ Spielende

60′ Tor für Österreich, 30:27 durch Sebastian Frimmel

Mit seinem neunten Treffer beendet Sebastian Frimmel die Begegnung!

60′ Tor für Deutschland, 30:26 durch Julian Köster

Halblinks steigt Julian Köster hoch, nachdem Deutschland viel Zeit von der Uhr genommen hat, und zimmert das Leder per Aufsetzer ins lange Eck.

59′ Tor für Österreich, 29:26 durch Sebastian Frimmel

Nicht einmal 60 Sekunden nach seinem vergebenen 7-Meter darf Sebastian Frimmel einen weiteren Versuch anbringen. Dieses Mal macht er es besser und versenkt problemlos.

59′ Tor für Deutschland, 29:25 durch Renars Uscins

Erst vergibt Sebastian Frimmel aus sieben Metern, ehe sich Renars Uscins ein Herz aus dem Rückraum fasst und wohl die Vorentscheidung herbeiführt.

58′ 7-Meter verworfen von Sebastian Frimmel (Österreich)

58′ 2 Minuten für Tom Kiesler (Deutschland)



57′ Tor für Deutschland, 28:25 durch Lukas Zerbe



57′ Renars Uscins trifft aus der Distanz den linken Pfosten, ehe Justus Fischer den Abpraller sichert und einen 7-Meter herausholt.

56′ Tor für Österreich, 27:25 durch Lukas Hutecek

Auf einen Treffer von Julian Köster reagieren die Österreicher eiskalt und kommen durch Lukas Hutecek zum Abschluss, den er auch verwandelt.

56′ Tor für Deutschland, 27:24 durch Julian Köster



55′ Tor für Österreich, 26:24 durch Jakob Nigg

Nach einem weiteren Fehlwurf von Johannes Golla, der kurz darauf auch noch eine zweiminütige Strafe kassiert, kann Jakob Nigg aus dem rechten Eck weiter verkürzen.

55′ 2 Minuten für Johannes Golla (Deutschland)



54′ Tor für Österreich, 26:23 durch Lukas Hutecek

Am Kreis wird Lukas Hutecek bedient, der von halblinks das kurze Eck anvisiert und auf drei Zähler verkürzt.

55′ Lukas Zerbe wird rechts außen bedient und sucht den Weg nach innen. Bevor er den Ball aus der Hand bekommt, berührt er bereits den Boden, und so zählt der Treffer nicht.

54′ Rund sechs Minuten vor dem Ende nimmt Alfreð Gíslason eine Auszeit.

53′ Johannes Golla möchte das Empty Goal mit dem Anwurf wieder ausnutzen, doch sein Versuch fliegt gegen den linken Pfosten!

52′ Tor für Österreich, 26:22 durch Lukas Hutecek

Österreich spielt wieder mit einem Empty Goal und kann dadurch Lukas Hutacek am Kreis bedienen, der Andreas Wolff keine Chance lässt.

51′ 7-Meter verworfen von Marko Grgic (Deutschland)Im Duell zwischen Marko Grgic und Leon Bergmann kann sich der Österreicher durchsetzen. Grgic visiert den rechten oberen Winkel an, doch der Torhüter berührt den Ball noch mit seinem linken Arm, sodass die Kugel am Tor vorbei fliegt.

51′ 2 Minuten für Jakob Nigg (Österreich)



51′ Lukas Mertens wird links außen bedient und fliegt in Richtung Leon Bergmann. Bei seinem Absprung steigt er auf den Fuß von Jakob Nigg und bleibt infolgedessen auf der Platte liegen.

50′ Die Partie geht langsam, aber sicher in die wichtige Phase. Dafür steht Andreas Wolff erneut zwischen den Pfosten, nachdem die Phase von David Späth eher unglücklich verlief.

50′ Tor für Deutschland, 26:21 durch Johannes Golla



50′ Tor für Österreich, 25:21 durch Elias Kofler



49′ Tor für Deutschland, 25:20 durch Johannes Golla

Nachdem Sebastian Frimmel von links außen treffen darf, kann sich Johannes Golla am Kreis durchsetzen und versenkt problemlos.

49′ Tor für Österreich, 24:20 durch Sebastian Frimmel



47′ Tor für Deutschland, 24:19 durch Renars Uscins

Renars Uscins zieht an den Kreis und lässt aus kurzer Distanz Leon Bergmann keine Chance.

47′ Tor für Österreich, 23:19 durch Sebastian Frimmel



47′ 2 Minuten für Miro Schluroff (Deutschland)

Beim Abschluss greift Miro Schluroff in den Arm und steht dabei sogar noch in der verbotenen Zone. Dafür gibt es zwei Minuten und einen 7-Meter.

46′ Die Partie nimmt nun richtig an Fahrt auf. Beide Seiten suchen aktuell deutlich zügiger den Abschluss und so fallen innerhalb von vier Minuten gleich acht Treffer!

46′ Tor für Deutschland, 23:18 durch Lukas Mertens



45′ Tor für Österreich, 22:18 durch Jakob Nigg



45′ Tor für Deutschland, 22:17 durch Juri Knorr



45′ Tor für Deutschland, 21:17 durch Lukas Zerbe



44′ Tor für Österreich, 20:17 durch Sebastian Frimmel



44′ Tor für Österreich, 20:16 durch Sebastian Frimmel



43′ Tor für Deutschland, 20:15 durch Renars Uscins

Jetzt wird es schön! Juri Knorr bedient links außen Lukas Mertens, der den Sprung nach innen macht. Statt selbst abzuschließen, legt er in die Mitte per Kempa und legt so für Renars Uscins auf, der problemlos verwandelt.

43′ Tor für Österreich, 19:15 durch Lukas Hutecek



42′ Andreas Wolff verlässt das Parkett und lässt nun David Späth den Vortritt.

41′ 2 Minuten für Sebastian Frimmel (Österreich)

Beim Abschluss von links außen trifft Sebastian Frimmel Andreas Wolff am Kopf, sodass er für dieses Vergehen für zwei Minuten vom Feld muss.

41′ Tor für Deutschland, 19:14 durch Juri Knorr



40′ Tor für Österreich, 18:14 durch Jakob Nigg

Rechts außen wird Jakob Nigg bedient, der ins kurze Eck zimmert und auf vier Tore verkürzt.

40′ Tor für Deutschland, 18:13 durch Johannes Golla

Auf der Gegenseite macht es Johannes Golla ebenfalls sehr stark und nimmt zentral den Ball entgegen, ehe er die linke Seite anvisiert.

40′ Tor für Österreich, 17:13 durch Tobias Wagner

Am Kreis wird Tobias Wagner bedient, der sich gekonnt um den Gegenspieler herumdreht und eiskalt ins lange Eck abschließt.

39′ Tor für Deutschland, 17:12 durch Miro Schluroff

Ein Tempogegenstoß vollendet Miro Schluroff problemlos zum 17:12.

39′ Tor für Deutschland, 16:12 durch Lukas Zerbe

Die Partie nimmt ein wenig Fahrt auf. Deutschland sucht schnelle Abschlüsse und kommt über rechts außen in Person von Lukas Zerbe zum nächsten Treffer!

38′ Tor für Deutschland, 15:12 durch Lukas Mertens

Links außen wird Lukas Mertens bedient, der leicht nach innen zieht und den Ball sicher verwandelt.

37′ Tor für Österreich, 14:12 durch Jakob Nigg



36′ 2 Minuten für Lukas Herburger (Österreich)

Beim Tor von Miro Schluroff greift Lukas Herburger ins Gesicht, sodass er für 120 Sekunden die Platte verlassen muss.

36′ Tor für Deutschland, 14:11 durch Miro Schluroff



36′ Tor für Österreich, 13:11 durch Jakob Nigg



36′ Tor für Österreich, 13:10 durch Lukas Hutecek



35′ 7-Meter verworfen von Lukas Zerbe (Deutschland)Nachdem Constantin Möstl bei den ersten beiden 7-Metern den Ball berührt hatte, möchte es Lukas Zerbe nun zu genau machen, sodass er die Latte trifft!

35′ Der Beginn ist erneut sehr schleppend. Boris Zivkovic vergibt aus dem rechten Rückraum, ehe Deutschland einen 7-Meter rausholen kann.

34′ Österreich nimmt wieder viel Zeit von der Uhr und so läuft die Strafe erneut zügig hinunter, sodass Elias Kofler zurück auf die Platte darf.

33′ Ohne einen Abschlussversuch geben die Mannen von Alfreð Gíslason das Leder wieder ab.

32′ 2 Minuten für Elias Kofler (Österreich)

Die zweite Strafe gegen Elias Kofler erfolgt, nachdem er seinen Gegenspieler mit der rechten Hand im Gesicht getroffen hat. Demzufolge gibt es eine Überzahl für Deutschland für die kommenden 120 Sekunden.

32′ Tor für Deutschland, 13:9 durch Renars Uscins

Auch Renars Uscins zieht aus dem Rückraum in Richtung Kreis und versenkt aus halbrechter Position unten links zum 13:9.

31′ Tor für Österreich, 12:9 durch Nikola Bilyk

33 Sekunden benötigen die Österreicher, ehe Nikola Bilyk sich am Kreis durchsetzen kann und durch die Beine von Andreas Wolff vollendet.

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Deutschland geht mit einem 12:8 gegen Österreich in die Halbzeitpause. Nach 30 gespielten Minuten ist vor allem zu erkennen, dass die Defensive des DHB-Teams nahezu überragend agierte. Einzig bei der forcierten Überzahl des Gegners gab es leichte Probleme, sodass Jakob Nigg mehrfach treffen konnte. Ansonsten agierten die Mannen von Alfreð Gíslason sehr bedacht und warteten auf ihre Chancen. Alles in allem ist die Führung absolut verdient, da der Favorit in nahezu allen Belangen souveräner auftritt. Einzig am gegnerischen Kreis fehlt noch die Effizienz, da Constantin Möstl gleich mehrfach aus kurzer Distanz parieren konnte.

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Juri Knorr vergibt mit der Sirene einen Wurf, sodass es beim 12:8 bleibt!

29′ Tor für Deutschland, 12:8 durch Miro Schluroff

Miro Schluroff packt den Hammer aus! Halbrechts hat er ein wenig Platz und steigt hoch. Dabei visiert er den rechten Winkel an und zimmert das Leder gnadenlos ins Glück.

29′ Tor für Österreich, 11:8 durch Sebastian Frimmel

Nachdem Sebastian Frimmel den ersten 7-Meter über Andreas Wolff hinweghob, geht er nun auf den nächsten frechen Versuch. Er schiebt das Leder durch die Beine von seinem Gegenüber.

28′ Auch die Mannen von Alfreð Gíslason lassen sich beim Angriff viel Zeit. Juri Knorr dreht sich um Elias Kofler herum und trifft lediglich den linken Außenpfosten.

26′ Rund fünf Minuten vor der Halbzeit nimmt Iker Romero eine erste Auszeit. In der Folge finden die Österreicher jedoch keine Lücke, sodass es einen Verzweiflungswurf von Lukas Hutecek gibt, den Andreas Wolff problemlos pariert.

25′ Tor für Deutschland, 11:7 durch Lukas Zerbe

Juri Knorr legt gekonnt auf Lukas Zerbe raus, der im rechten Eck viel Platz hat. Mit einem weiten Sprung nach innen sind die Winkel sehr angenehm und so legt er die Kugel innen an Constantin Möstl vorbei und erhöht.

24′ Tor für Deutschland, 10:7 durch Juri Knorr

Juri Knorr erkennt eine Lücke und zimmert das Leder aus dem Rückraum ins obere rechte Eck und so zieht Deutschland wieder auf drei Tore weg.

23′ Franz Semper vergibt aus dem halblinken Rückraum und sofort möchte Constantin Möstl das Spiel schnell machen. Sein weiter Abwurf kann Elias Kofler jedoch nicht unter Kontrolle bringen, sodass der Ballbesitz wieder wechselt.

22′ Gelbe Karte für Johannes Golla (Deutschland)



21′ Tor für Deutschland, 9:7 durch Miro Schluroff

Aus dem Rückraum fasst sich Miro Schluroff ein Herz und versenkt die Harzkugel eiskalt im linken Knick.

21′ Tor für Österreich, 8:7 durch Tobias Wagner

Am Kreis wird Tobias Wagner bedient, der Andreas Wolff keine Chance lässt.

21′ Wieder gibt es eine Parade von Andreas Wolff und erneut versucht er es, das leere Tor zu treffen. Doch erneut ist sein Wurf zu hoch angesetzt, sodass er den Kasten von Constantin Möstl verfehlt.

20′ Tor für Deutschland, 8:6 durch Johannes Golla

Einen Ballverlust von Nemanja Belos nutzt Johannes Golla, um ins leere Tor zu versenken.

19′ Tor für Deutschland, 7:6 durch Johannes Golla

Halblinks setzt sich Johannes Golla gegen einen Gegenspieler durch und kann bis an den Kreis vordringen. Aus kurzer Distanz sucht er den linken Pfosten und verwandelt zum 7:6!

18′ Tor für Österreich, 6:6 durch Sebastian Frimmel

Auf einen Treffer von Jakob Nigg folgt ein Ballgewinn der Österreicher, den Sebastian Frimmel per Tempogegenstoß gnadenlos zum Ausgleich nutzt.

18′ Tor für Österreich, 6:5 durch Jakob Nigg



17′ Tor für Deutschland, 6:4 durch Johannes Golla

Auch die Mannen von Alfreð Gíslason lassen sich viel Zeit beim Angriff, doch nach einem Steckpass auf Johannes Golla gibt es das 6:4!

16′ Tor für Österreich, 5:4 durch Jakob Nigg

Das ÖHB-Team arbeitet weiterhin mit einem leeren Tor, sodass die Zuordnung der Deutschen nicht mehr ganz passt. So gibt es rechts außen eine Lücke für Jakob Nigg, der gnadenlos ins kurze Eck verwandelt.

15′ Marko Grgic hält aus dem linken Rückraum einfach mal drauf, doch Constantin Möstl ist auf der Höhe des Geschehens und pariert den strammen Schlagwurf.

14′ Die Partie ist bislang sehr zerfahren. Österreich verschleppt weiterhin das Tempo und agiert im Angriff mit einem leeren Tor. Nach einem Ballverlust probiert es Andreas Wolff, doch sein Wurf trifft lediglich die Latte!

13′ Tor für Österreich, 5:3 durch Lukas Hutecek

Halblinks bricht Lukas Hotecek durch und lässt Andreas Wolff aus rund fünf Metern überhaupt keine Chance auf eine Parade.

13′ Tor für Deutschland, 5:2 durch Marko Grgic

Aus dem rechten Rückraum nimmt sich Marko Grgic den Ball und zimmert ins kurze Eck zum 5:2 ab.

11′ Tor für Österreich, 4:2 durch Sebastian Frimmel

Auf der Gegenseite darf auch Sebastian Frimmel an die Linie. Gekonnt legt er das Leder über Andreas Wolff hinweg.

10′ Tor für Deutschland, 4:1 durch Lukas Zerbe

Erneut hat Lukas Zerbe viel Glück bei seinem 7-Meter-Versuch. Er entscheidet sich halbhoch in Richtung des linken Pfostens und wieder ist Constantin Möstl dran. Doch erneut fällt die Harzkugel ins Netz.

10′ Gelbe Karte für Lukas Herburger (Österreich)



9′ Das ÖHB-Team lässt sich beim eigenen Angriff viel Zeit und können die komplette Strafe gegen Elias Kofler herunterlaufen lassen, sodass man wieder vollzählig ist.

8′ Tor für Deutschland, 3:1 durch Julian Köster

Österreich agiert mit einer 5:0-Verteidigung, sodass die Abstände ein wenig größer sind als üblich. Julian Köster erkennt eine Lücke und kann aus sieben Metern das Leder an Constantin Möstl vorbeilegen und baut den Abstand auf zwei Tore aus.

7′ 2 Minuten für Elias Kofler (Österreich)

Nach einem Griff ins Gesicht gibt es für Elias Kofler erst einmal eine zweiminütige Pause.

7′ Andreas Wolff kommt überaus stark in die Begegnung hinein. Rechts außen setzt sich Jakob Nigg durch und sucht die kurze Ecke. Wolff ist noch dran und lenkt das Leder an die Latte, ehe er die Harzkugel unter Kontrolle bringt.

6′ Tor für Deutschland, 2:1 durch Johannes Golla

Nachdem erst Janko Božović Andreas Wolff verlädt, macht es ihm Johannes Golla auf der Gegenseite gleich und so bleibt die DHB-Auswahl in Führung.

5′ Tor für Österreich, 1:1 durch Janko Božović



5′ Es ist ein sehr zerfahrener Beginn. Sowohl Janko Božović als auch Renars Uscins können aus der Distanz nicht treffen, sodass nach rund viereinhalb Minuten nur ein Treffer gefallen ist.

4′ Sowohl Österreich als auch Deutschland agieren recht schleppend. Beide Seiten lassen sich viel Zeit, ehe der Arm des Schiedsrichters hochgeht. Dann ist es Marko Grgic, der verwirft.

3′ Lukas Hutecek steigt aus der zweiten Reihe hoch. Er legt das Leder jedoch rund einen halben Meter am Tor von Andreas Wolff vorbei, sodass der erste Angriff des ÖHB-Teams ohne Treffer verstreicht.

2′ Tor für Deutschland, 1:0 durch Lukas Zerbe

Gleich zu Beginn gibt es einen 7-Meter, den Lukas Zerbe nimmt. Mit etwas Glück kommt er an Constantin Möstl vorbei und bringt Deutschland in Führung.

1′ Dann geht es also auch für Deutschland und Österreich bei der Europameisterschaft 2026 los! Die DHB-Auswahl beginnt mit Ballbesitz und läuft in Weiß auf. Österreich agiert in Rot.

1′ Spielbeginn

In den letzten 24 Monaten gab es das Duell zwischen Deutschland und Österreich gleich viermal. Dabei spricht die Bilanz eindeutig für die Deutschen, die zwei Siege einfahren konnten Dazu kommen noch zwei Unentschieden, da man sich im März des Vorjahres als auch bei der Europameisterschaft im Jahr 2024 punktgleich trennte. Demzufolge liegt die Favoritenrolle zwar bei der DHB-Auswahl, doch der ÖHB wird sich in keinem Fall einfach geschlagen geben. Darüber hinaus sind neun Österreicher auch in der Bundesliga aktiv, sodass man sich untereinander kennt.

Auf Seiten der Österreicher muss Iker Romero auf Michael Miskovez verzichten. Der Rückraumspieler hatte sich am Sonntag im Spiel gegen Slowenien eine Verletzung zugezogen, die beim Abschlusstraining wieder verstärkt auftrat. Der 45-Jährige reagierte sofort und berief Emanuel Petrusic nach. Rund 24 Stunden später steht der Innsbrucker auch direkt auf dem Spielberichtsbogen, sodass er gleich ins Spielgeschehen eingreifen darf.

Bundestrainer Alfreð Gíslason hat 18 Spieler mit nach Herning gebracht. Demzufolge muss er zwei Akteure vom Spielberichtsbogen streichen, sodass diese heute nicht zum Einsatz kommen werden. Im Duell mit Österreich trifft es Nils Lichtlein, der aktuell leicht am Fuß verletzt ist, sowie Rune Dahmke. Bereits vor der EM hatte der Isländer für zwei Überraschungen gesorgt, als er Timo Kastening und Tim Freihöfer nicht für die Europameisterschaft nominiert hatte.

In der Gruppe A hatte im frühen Spiel Spanien mit 29:27 gegen Serbien gewonnen. Nun gibt es also das zweite Duell zwischen Deutschland und Österreich. Das Team von Alfreð Gíslason gehört zum Favoritenkreis auf den EM-Titel und so sollte die Vorrunde kein Problem sein. Allerdings ist die Konkurrenz groß. Österreich hat in den letzten Aufeinandertreffen immer wieder zeigen können, dass man den großen Nachbarn ärgern kann. Auch Spanien ist zuzutrauen, dass es um den Titel mitspielen kann. Serbien ist oftmals ein unangenehmer Gegner und besonders heiß darauf, der DHB-Auswahl ein Bein zu stellen. Dennoch gelten Deutschland und Spanien als Favoriten in Gruppe A.

Hallo und herzlich willkommen zur Handball-Europameisterschaft 2026. Für Deutschland geht es zum EM-Auftakt in der Jyske Bank Boxen von Herning gegen Österreich. Anwurf in Dänemark ist um 20:30 Uhr!

60′ Fazit:

Spanien geht den EM-Auftakt gegen Serbien am Ende knapp mit 29:27. Nachdem die Südeuropäer zur Pause noch mit 19:15 führten, kamen die Serben in der zweiten Halbzeit noch einmal auf zwei Tore heran. In der Crunchtime war dann aber immer wieder der Magdeburger Hernández da und verhinderte den Anschlusstreffer der Serben und so brachten die "Hispaños" den Sieg über die Zeit. Durch den Sieg steht das Team von Cheftrainer Raúl González mit zwei Punkten erst einmal an der Spitze der Gruppe A, jedoch spielen gleich noch Deutschland und Österreich (20.30 Uhr) gegeneinander. Serbien ist mit null Punkten auf Platz vier der Tabelle. Am Samstag um 18 Uhr trifft dann Spanien auf Österreicher. Serbien spielt am gleichen Tag sein zweites Gruppenspiel gegen das DHB-Team.

60′ Spielende

60′ Doch Milosavljev ist gegen Garciandia da und verhindert die Vorentscheidung. Serbien braucht aber zu lange für den Abschluss und Borzaš scheitert am Magdeburger Hernández.

60′ Spanien nimmt 53 Sekunden vor dem Ende noch einmal eine Auszeit und schwört sein Team für die letzten Sekunden noch einmal ein. Geht noch was für Serbien? Spanien ist erst mal im Angriff.

59′ Tor für Serbien, 29:27 durch Lazar Kukić

Der Ball war knapp hinter der Linie und so geben die Schiedsrichter den Treffer gut.

59′ Kukić wird beim Wurf leicht behindert. Der Ball springt aber an die Latte und von dort auf die Linie. Die Schiedsrichter schauen sich die Situation noch einmal an und schauen, ob der Ball nicht doch über der Linie war.

58′ Milosavljev ist anschließend mit einer Parade gegen Serdio am Kreis da. Serbien kontert, doch Spanien eilt schnell zurück und unterbindet erst einmal den Tempogegenstoß.

57′ Tor für Serbien, 29:26 durch Uros Kojadinovic

Nah am Stürmerfoul, aber die isländischen Schiedsrichter lassen es durchlaufen und so trifft Kojadinovic zum 26:29.

57′ Tor für Spanien, 29:25 durch Alex Dujshebaev

Alex Dujshebaev tankt sich auf halblinks durch und bringt den Ball dann auch noch im Tor unter.

56′ Tor für Serbien, 28:25 durch Uros Kojadinovic

Kojadinovic tankt sich zentral am Kreis durch und hämmert den Ball ins Netz.

56′ Tor für Spanien, 28:24 durch Ian Tarrafeta

Nach einem tollen Zuspiel setzt Tarrafeta den Ball zum 28:24 ins Tor.

55′ Weiter ist das Spiel der Serben zu statisch. Viel geht über die Siebenmeter oder über die linke Seite von Kojadinovic . Nun ist Hernández gegen Borzaš aus halblinker Position da.

54′ Tor für Spanien, 27:24 durch Alex Dujshebaev

Mit einer tollen Einzelaktion netzt Dujshebaev aus halbrechter Position zum 27:24 ein.

54′ Nach einem Stürmerfoul der Spanier haben die Serben die Chance auf zwei Tore zu verkürzen, doch Dodić scheitert mit seinem Wurf an Hernández.

52′ Tor für Serbien, 26:24 durch Vanja Ilić

Auch Vanja Ilić lässt dem Magdeburger Hernández keine Chance.

52′ Und es gibt den mittlerweile zehnten Siebenmeter für Serbien.

52′ Nun nehmen die Serben noch einmal eine Auszeit.

51′ Milosavljev bleibt nach einem Kontakt mit Kreisläufer Serdio liegen und muss kurz behandelt werden. Doch der Spieler aus der Bundesliga kann weitermachen.

50′ Tor für Serbien, 26:23 durch Vanja Ilić

Vanja Ilić lässt Biosca beim nächsten Siebenmeter keine Chance und verkürzt auf drei Tore.

50′ Tor für Spanien, 26:22 durch Ian Tarrafeta

Aus halblinker Position überwindet Terrafeta, Milosavljev im Tor.

50′ Spanien nimmt die Auszeit um den Lauf der Serben zu unterbrechen.

49′ Tor für Serbien, 25:22 durch Uroš Borzaš

Aus dem zentralen Rückraum verkürzt Borzaš noch einmal. Kommen die Serben noch einmal heran?

49′ Spanien droht das Zeitspiel und Tarrafeta scheitert mit seinem Wurfversuch aus dem Zentrum an Cupara.

48′ Tor für Serbien, 25:21 durch Darko Ðukić

Per Kempatrick nach Pass von Nemanja Ilić setzt Ðukić den Ball von Rechts außen ins Netz.

47′ Tor für Spanien, 25:20 durch Abel Serdio

Vom Kreis stellt Serdio auf 25:20.

47′ Anschließend scheitert Ilić an Biosca und Spanien kann auf fünf Tore wieder davonziehen.

46′ Tor für Spanien, 24:20 durch Daniel Fernández

Fernández bleibt sicher von der Siebenmeterlinie und lässt Cupara keine Chance.

45′ Tor für Serbien, 23:20 durch Stefan Dodić

Von Links außen setzt Dodić den Ball zum 20:23 ins Tor.

45′ Doch Milosavljev ist dann gegen Dujshebaev da und pariert den Wurf aus dem zentralen Rückraum.

44′ Nach einem Schrittfehler von Dodić sind die Spanier wieder im Angriff.

42′ Tor für Spanien, 23:19 durch Alex Dujshebaev

Alex Dujshebaev zieht von Rechts nach innen an den Kreis und setzt den Ball oben links zum 23:19 ins Tor.

42′ Tor für Serbien, 22:19 durch Darko Ðukić

Ðukić setzt den Ball von Rechts außen zum 19:22 ins Tor.

41′ Tor für Spanien, 22:18 durch Ian Tarrafeta

Terrafeta trifft per Schlagwurf.

41′ Tor für Serbien, 21:18 durch Uroš Borzaš

Doch auch die Spanier verlieren vorne den Ball und Borzaš netzt per Tempogegenstoß ins leere Tor ein.

40′ Die Serben können die Überzahl aber nicht nutzen und verlieren den Ball. Spanien kann auf fünf Tore davonziehen.

40′ 2 Minuten für Javier Rodríguez Moreno (Spanien)

Rodríguez Moreno muss nach einem Foulspiel für zwei Minuten runter.

39′ Tor für Spanien, 21:17 durch Agustín Casado

Erst Biosca gegen Kojadinovic da und Spanien schaltet schnell um Casado trifft aus der eigenen Hälfte zum 21:17.

39′ Bei den Spaniern ist der Ball bereits links im Aus und Serbien ist wieder im Angriff.

38′ Anschließend tankt sich Dujshebaev auf halbrechts durch, doch wegen eines technischen Fehlers zählt der Treffer nicht. Auch bei den Serben wird ein technischer Fehler zurückgepfiffen.

37′ 2 Minuten für Vladimir Cupara (Serbien)

Cupara beschwert sich lautstark und muss für zwei Minuten runter. Damit kommt Milosavljev wieder aufs Feld.

37′ Tor für Serbien, 20:17 durch Vanja Ilić

Vanja Ilić bleibt erneut cool und lässt auch Biosca keine Chance beim Siebenmeter.

37′ Es gibt den nächsten Siebenmeter nach einem Foulspiel an Ðukić.

35′ Gómez scheitert beim Siebenmeter anschließend am rechten Fuß von Cupara.

35′ 7-Meter verworfen von Aleix Gómez (Spanien)

35′ 2 Minuten für Uroš Borzaš (Serbien)

Borzaš hat Glück und sieht nur die Zwei-Minuten-Strafe. Er hätte für seinen Griff an den Hals von Dujshebaev auch die Rote Karte hätte sehen können.

35′ Auch Spanien holt nun einen Siebenmeter heraus. Gibt es auch noch eine Strafe gegen die Serben? Die Schiedsrichter schauen sich die Situation noch einmal auf dem Bildschirm an.

35′ Tor für Serbien, 20:16 durch Uroš Borzaš

Mit einem Hüftwurf aus dem zentralen Rückraum überwindet Borzaš, Biosca im Tor.

34′ Danach verlieren die Spanier nach ienem Stürmerfoul den Ball und die Serben sind wieder im Angriff. Erneut versuchen sie es über den Kreis. Spanien verteidigt das aber stark. Das Zeitspiel droht.

32′ Ðukić will den Ball nun rechts am Keeper vorbeiwerfen, doch der Torhüter macht sich breit und verhindert mit dem linken Knie das Tor.

32′ 7-Meter verworfen von Darko Ðukić (Serbien)

32′ Erneut droht bei den 14. der Weltrangliste das Zeitspiel. Dodić geht am Kreis zu Boden und es gibt den nächsten Siebenmeter für Serbien.

31′ Tor für Spanien, 20:15 durch Agustín Casado

Aus dem zentralen Rückraum netzt Casado ein.

31′ Weiter geht's! Unter anderem ist jetzt Alex Dujshebaev mit dabei. Bei den Spaniern startet nun Biosca für Hernández im Tor.

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Spanien führt zur Pause souverän mit 19:15 gegen Serbien. Bisher kommen beide Teams immer wieder zu Abschlüssen. Doch nach einigen technischen Fehlern zu Beginn und mehreren Zeitstrafen gegen die Serben zogen die Europameister von 2020 bis auf vier Tore davon und hielten diesen Abstand auch nach 30 Minuten. Kommen die Serben um Marsenić noch einmal heran oder feiern die Spanier den perfekten EM-Auftakt?

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Es gibt noch einmal einen direkten Freiwurf. Die Zeit ist schon abgelaufen. Garciandia wird den Ball werfen. Er scheitert aber am Block.

30′ Tor für Serbien, 19:15 durch Vanja Ilić

Ilić fängt einen Ball ab und netzt den Ball zum 15:19 ins Tor.

30′ Tor für Spanien, 19:14 durch Kauldi Odriozola



29′ Tor für Serbien, 18:14 durch Uros Kojadinovic

Kojadinovic verkürzt noch einmal vom Kreis.

29′ Tor für Spanien, 18:13 durch Ian Barrufet Torrebejano

Barrufet Torrebejano schlenzt den Ball von Rechts außen zum 13:18 ins Tor.

29′ Tor für Serbien, 17:13 durch Dragan Pechmalbec

Im Nachfassen setzt Pechmalbec den Ball ins Netz.

28′ Tor für Spanien, 17:12 durch Ian Tarrafeta

Terrafeta lässt de serbischen Schlussmann aus dem zentralen Rückraum keine Chancen.

27′ 2 Minuten für Darko Ðukić (Serbien)

Nächste Strafe gegen die Serben.

27′ Tor für Serbien, 16:12 durch Darko Ðukić

Ðukić trifft von Rechts außen und verkürzt auf 12:16.

27′ Spanien nimmt noch einmal eine Auszeit.

27′ Anschließend setzt Vanja Ilić den Ball von Links außen klar rechts am Kasten vorbei.

26′ Tor für Spanien, 16:11 durch Marcos Fis Ballester

Aus dem Rückraum trifft Fis Ballester zum 16:11.

25′ Tor für Spanien, 15:11 durch Abel Serdio

Serdio trifft ebenfalls vom Kreis.

24′ Tor für Serbien, 14:11 durch Dragan Pechmalbec

Auch Pechmalbec trägt sich in die Torschützenliste nach seinem Treffer vom Kreis ein.

24′ Tor für Spanien, 14:10 durch Agustín Casado

Casado baut den Vorsprung auf vier Tore aus.

23′ Tor für Serbien, 13:10 durch Uros Kojadinovic

Kojadinovic zieht erneut von Rechts außen nach innen und verkürzt auf 10:13.

23′ Tor für Spanien, 13:9 durch Marcos Fis Ballester

Nach einem Schrittfehler der 14. der Weltrangliste macht Fis Ballester den Treffer zum 13:9.

21′ Tor für Spanien, 12:9 durch Marcos Fis Ballester

Fis Ballester macht seinen ersten Treffer zum 12:9.

21′ Tor für Serbien, 11:9 durch Darko Ðukić

Ðukić kommt nun wieder an die Siebenmeterlinie und lsst Hernandez keine Chance.

20′ Tor für Spanien, 11:8 durch Abel Serdio

Aus dem Zentrum stellt Serdio auf 11:8.

19′ Tor für Serbien, 10:8 durch Vanja Ilić

Vanja Ilić setzt den Ball nun durch die Hosenbeine von Hernández.

19′ Nächster Siebenmeter für die Serben.

18′ Tor für Spanien, 10:7 durch Ian Tarrafeta

Tarrafeta baut den Vorsprung weiter aus.

17′ Anschließend können sich beide Torhüter mal auszeichnen. Spanien ist wieder im Angriff.

16′ Tor für Serbien, 9:7 durch Uroš Borzaš

Borzaš hämmert den Ball aus dem zentralen Rückraum ins Netz.

15′ Tor für Spanien, 9:6 durch Aleix Gómez

Gómez steht am Kreis komplett frei und lässt Milosavljev im Tor keine Chance.

15′ Tor für Serbien, 8:6 durch Uros Kojadinovic

Kojadinovic setzt sich auf halbrechts durch und setzt den Ball links ins Eck.

15′ Danach ist Milosavljev gegen Fernández mit dem linken Arm da und lenkt den Ball links am Tor vorbei.

14′ Tor für Serbien, 8:5 durch Mijajlo Marsenić

Nach einem starken Zuspiel an den Kreis steht Marsenic komplett frei und der Füchse-Spieler trifft zum 5:8.

13′ Tor für Spanien, 8:4 durch Jan Gurri Aregay

Gurri Aregay zieht von links nach innen und netzt unten links zum 8:4 ein.

12′ Tor für Serbien, 7:4 durch Darko Ðukić

Ðukić kommt nun an die Siebenmeterlinie und macht es besser als Nemanja Ilić und tunnelt den spanischen Torhüter.

11′ Die Serben nehmen daraufhin die Auszeit.

11′ Tor für Spanien, 7:3 durch Abel Serdio

Serdio tankt sich am Kreis durch und stellt auf 7:3.

11′ Erneut geht Ilić an die Siebenmeterlinie. Doch er wirft den Ball links am Tor vorbei. Es bleibt beim 6:3 für Spanien.

11′ 7-Meter verworfen von Nemanja Ilić (Serbien)

10′ Tor für Spanien, 6:3 durch Jan Gurri Aregay

Gurri Aregay trifft aus dem zentralen Rückraum zum 6:3.

9′ Tor für Serbien, 5:3 durch Uros Kojadinovic

Kojadinovic verkürzt per Tempogegenstoß über die rechte Seite zum 3:5.

9′ Tor für Spanien, 5:2 durch Ian Tarrafeta

Tarrafeta baut die Führung aus.

8′ Diesmal ist Biosca da und ist mit dem rechten Arm gegen Nemanja Ilić beim Siebenmeter da.

8′ 7-Meter verworfen von Nemanja Ilić (Serbien)

8′ 2 Minuten für Antonio Serradilla (Spanien)

Auch die Spanier müssen nun in Unterzahl ran. Serradilla muss für 120 Sekunden auf die Bank.

7′ Tor für Spanien, 4:2 durch Antonio Serradilla

Spanien schaltet nach dme Ballgewinn schnell um und Serradilla trifft ins leere Tor.

6′ Anschließend verlieren die Spanier in Überzahl den Ball und die Serben nehmen viel Zeit von der Uhr. Das Zeitspiel droht und der Pass an den Kreis bleibt hängen.

6′ 2 Minuten für Mijajlo Marsenić (Serbien)

Marsenić läuft den Angriffskreis und sieht die nächste Zwei-Minuten-Strafe.

6′ Tor für Serbien, 3:2 durch Mijajlo Marsenić

Der Füchse-Spieler verkürzt auf 2:3.

5′ Tor für Spanien, 3:1 durch Aleix Gómez

Und es gibt den nächsten Siebenmeter für Spanien. Gómez bleibt cool und trifft gegen Milosavljev.

5′ 2 Minuten für Uroš Borzaš (Serbien)

Erste Strafe gegen die Serben für Uroš Borzaš.

5′ Tor für Serbien, 2:1 durch Nemanja Ilić



5′ Es gibt einen Siebenmeter für den Serben nach einem Foulspiel an Dodić.

3′ Tor für Spanien, 2:0 durch Aleix Gómez

Und ein erneuter technischer Fehler der Serben. Gómez trifft zum 2:0.

3′ Tor für Spanien, 1:0 durch Daniel Fernández

Nach einem Stürmerfoul gegen die Serbern, kontern die Spanier schnell und Fernández trifft zur 1:0-Führung.

1′ Hernández ist gleich mal im Tor da und leitet dann einen schnellen Konter über die rechte Seite ein. Gómez Wurf geht aber links am Tor vorbei.

1′ Los geht's! Serbien mit dem Anwurf.

1′ Spielbeginn

Beide Teams sind auf der Platte. Die Nationalhymnen beider Teams erklingen und in wenigen Minuten geht es los.

Bilanz spricht für Spanien. Erst fünfmal trafen die beiden Teams bisher aufeinander. Davon konnten die Spanier drei Spiele gewinnen und Serbien eins. Einmal gab es ein Unentschieden. Jedoch gab es erst im März einen knappen 27:25-Erfolg in der EM-Qualifikation für die Serben.

Serbien ist in der Gruppe A ehr Außenseiter, doch auch das Team von Head Coach Raul Gonzalez hat zwei bekannte Namen aus der Bundesliga dabei. Neben Dejan Milosavljev ist auch Kreisläufer Mijajlo Marsenic von den Füchsen Berlin im Kader der Serben vertreten. Jedoch konnten die Serben international bisher kaum für Aufsehen sorgen. Nur 2012 gab es bei der EM etwas überraschend den zweiten Platz. Seit dem können die 14. der Weltrangliste nicht mehr wirklich für Furore sorgen. Die letzte EM endete mit Rang 19. Für die letzte Weltmeisterschaft konnten sich die Serben nicht mal qualifizieren.

Spanien zählt bei der Handball-Europameisterschaft neben Dänemark, Frankreich zu den Mitfavoriten auf den EM-Titel. Die Spanier wurden 2018 und 2020 Europameister. Nur zwei Spieler aus dem jetzigen EM-Kader spielen in der Bundesliga. Neben Torhüter Sergey Hernandez Ferrer vom SC Magdeburg spielt auch Antonio Serradilla Cuenca in der Bundesliga beim TVB Stuttgart. Sonst ist der Kader "wie immer ein Kader, der erfahrene Spieler mit jüngeren Spielern und sogar einigen, für die dies die erste Teilnahme an einem solchen Wettbewerb sein könnte, vereint.", erklärt Cheftrainer Jordi Ribera seine Kaderzusammenstellung. Bei der letzten WM enttäuschten die Südeuropäer und schieden schon in der Hauptrunde als Fünfter der Gruppe III aus.