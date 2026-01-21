Europäische Polizeibehörden haben einen Drogenhändlerring in mehreren Ländern zerschlagen. Er soll für die Herstellung und Verbreitung synthetischer Drogen verantwortlich sein.

Beim größten Einsatz gegen synthetische Drogen hat Europol in mehreren Ländern 24 Drogenlabore ausgehoben. 21.01.2026 | 0:27 min

Beim bislang "größten Einsatz aller Zeiten" gegen synthetische Drogen hat Europol nach eigenen Angaben einen der wichtigsten Drogenhändlerringe zerschlagen. Die jahrelang vorbereitete Aktion unter Beteiligung der Polizeibehörden aus Deutschland und fünf weiteren EU-Ländern habe zur Festnahme von 85 Verdächtigen geführt, teilte die internationale Polizeibehörde mit. Unter den Festgenommenen seien die beiden mutmaßlichen Anführer des Rings.

Synthetische Drogen: Illegal hergestellt und ohne natürlichen Ausgangsstoff

Bei synthetischen Drogen handelt es sich um Substanzen, die keinen natürlichen Ausgangsstoff haben. Sie werden illegal in Laboren hergestellt.

Europol zufolge lösten die Behörden bei ihrem Einsatz 24 Drogenlabore von "industriellem Maßstab" auf und beschlagnahmten rund tausend Tonnen an Chemikalien, die zur Herstellung von Drogen wie MDMA, Amphetaminen und Methamphetamin verwendet worden seien.

85 Festnahmen und 24 Labore - Europol meldet Rekordeinsatz

Bei den mutmaßlichen Anführern des Drogenrings handelt es sich demnach um zwei polnische Staatsbürger, ihnen dürfte ein Gerichtsverfahren in Polen wegen Drogenhandels bevorstehen, das in einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren münden könnte. Auch ein Großteil der weiteren Festgenommenen seien Polen, erklärte Europol weiter.

Der Leiter des für besonders schwere Straftaten zuständigen Europol-Zentrums (ESOCC), Andy Kraag, sagte:

Ich bin schon eine Weile im Geschäft. Das ist mit Abstand die größte Operation, die wir je gegen die Herstellung und den Vertrieb synthetischer Drogen durchgeführt haben. „ Andy Kraag, Leiter Europol-Zentrum für besonders schwere Straftaten

Der Einsatz sei ein "wirklich schwerer Schlag für Gruppen der organisierten Kriminalität, die im Drogenhandel tätig sind, insbesondere im Handel mit synthetischen Drogen".

Synthetische Drogen bedrohen Gesundheit und Umwelt

Kraag zufolge verfolgt Europol mit seinen Einsätzen gegen Großlabore eine "Lieferkettenstrategie", um das Übel "an der Wurzel" zu packen. "Die kriminellen Gruppen verlieren dadurch ihre Nachschubquellen."

Er betonte zugleich, dass es beim Kampf gegen synthetische Drogen nicht nur um die Gesundheit potenzieller Konsumenten gehe. Auch massive Gewalt, Korruption und Geldwäsche im kriminellen Milieu sollten bekämpft werden.

Die Herstellung synthetischer Drogen habe zudem verheerende Auswirkungen auf die Umwelt, sagte Kraag. Die Behörden hätten bei der Aktion auch mehr als 120.000 Liter giftiger chemischer Abfälle beschlagnahmt, die Kriminelle üblicherweise auf dem Land oder in Bächen entsorgen.

Der ESOCC-Chef kündigte zudem an, dass weitere derartige Aktionen geplant und weitere kriminelle Banden im Visier von Europol seien:

Dies ist einer der größten Vertreiber. Aber nicht der einzige. Wir suchen weiter. „ Andy Kraag

Belgien: Mehr Kokain im Hafen beschlagnahmt

Unabhängig von der Europol-Aktion meldete zudem der belgische Zoll, dass 2025 nach einem Rückgang im Vorjahr wieder mehr Kokain im Hafen von Antwerpen beschlagnahmt worden sei. Der Hafen von Antwerpen gilt seit Jahren als das größte Einfallstor für illegale Drogen in Europa.

Insgesamt wurden dort den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 54,9 Tonnen Kokain abgefangen. Das sind 24 Prozent mehr als im Jahr 2024, allerdings deutlich weniger als im Rekordjahr 2023, als allein in Antwerpen 116 Tonnen Kokain beschlagnahmt wurden.

Quelle: AFP