Drogentote 2024: Mehrheit ist laut aktuellem Bericht männlich

In den meisten Fällen war es demnach eine Kombination mehrerer Rauschgifte, die zum Tod führte - oft eine Mischung aus Kokain/Crack, Heroin und Cannabis . Aber auch Alkohol, psychoaktive Medikamente und Opiat-Substitute spielten eine erhebliche Rolle. Die Zahl der gefundenen Substanzen bei den Gestorbenen sei so hoch wie nie zuvor, so der Bericht weiter. Auch gebe es vermehrt Fälle, in denen synthetische Opioide gefunden wurden.