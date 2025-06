Tablettensucht: Versagen Behörden bei Medikamenten-Kontrollen?

Für das Projekt "World of Pain" recherchierte das ZDF gemeinsam mit SPIEGEL, der auf Gesundheitsthemen spezialisierten Rechercheplattform The Examination und internationalen Medien zum globalen Geschäft mit dem Schmerz. Der erste Teil des Projekts erschien im September 2024. Damals untersuchten ZDF, "Spiegel", die "Washington Post" und andere, wie die US-Familie Sackler mit dem Schmerzmittel Oxycodon in Deutschland und Europa Millionen verdient, während ihre Firma Purdue Pharma als Mitverursacher der Opioid-Krise in den USA gilt.