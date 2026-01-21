Nach Sieg gegen Dänemark: Portugal will auch DHB-Auswahl ärgern

Portugals Handballer schocken mit viel Tempo in der Offensive und harter Defensive den Gastgeber Dänemark. Am Donnerstag sind sie erster deutscher Gegner in der EM-Hauptrunde.

Portugal erwischt den großen Favoriten Dänemark eiskalt. Mit dem 31:29 zieht der WM-Vierte von 2025 als Gruppensieger in die Hauptrunde ein und wird erster Gegner der Deutschen. 20.01.2026 | 5:58 min

Paulo Pereira war bewusst, dass sein Gedanke "etwas verrückt" klang. Aber tatsächlich hatte der Trainer, wie er nach der Sensation berichtete, seinen Spielern vor der Partie gegen Olympiasieger und Weltmeister Dänemark in der Vorbesprechung dies gesagt: "Dänemark muss irgendwann verlieren. Warum also nicht gegen Portugal?"

Aber natürlich war Pereira selbst geschockt, als sein Team am Dienstagabend in Herning tatsächlich den Gastgeber und dessen zweimaligen Welthandballer Mathias Gidsel mit 31:29-Toren bezwungen hatte. "Dänemark!", rief er im Gespräch mit den portugiesischen Reportern. "In einer Halle mit 15.000 Zuschauern! In einem Land, in dem Handball fast schon eine Religion ist!"

Offene Rechnung

Und so starten die deutschen Handballer am Donnerstag (15.30 Uhr/ARD) nun doch nicht gegen den absoluten Topfavoriten in die Hauptrunde der 17. EURO. Sondern gegen Portugal - jene Mannschaft, an der das Team von Bundestrainer Alfred Gislason im WM-Viertelfinale 2025 in Oslo dramatisch scheiterte. Weshalb die DHB-Auswahl, die ebenfalls 2:0-Punkte in die Hauptrunde mitnimmt, noch eine Rechnung offen hat.

Sollte Portugal auf einem ähnlich hohen Niveau wie gegen Dänemark agieren, wartet auf Kapitän Johannes Golla & Co. eine Herkulesaufgabe. Insbesondere die beiden Brüder auf den Halbpositionen, der Linkshänder Francisco "Kiko" Costa und der Rechtshänder Martim Costa, hatten die Dänen mit ihrem Offensivwirbel "platt gemacht", wie es Torhüter Kevin Möller konsterniert feststellte.

Costa-Brüder überrollen Dänemark

Das Brüderpaar von Sporting Lissabon, das mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, hatte die deutsche Abwehr mit seinem atemberaubenden Tempo schon vor einem Jahr in große Nöte gestürzt. Obwohl Martim Costa, 23, gegen Dänemark schwer in die Partie kam, erzielte er am Ende doch noch neun Treffer - wie auch sein Bruder "Kiko", 20, der mit 29 Treffern die Torschützenliste anführt.

Deutschland hat bei der Handball-EM doch noch die Hauptrunde erreicht. Die Auswahl gewann das abschließende Vorrundenspiel gegen Spanien mit 34:32 und ist damit Gruppenerster. 19.01.2026 | 7:30 min

Der sensationelle Triumph von Herning kam auch deshalb überraschend, weil Portugal sich zum Auftakt gegen Nordmazedonien nur zu einem Remis gequält hatte. Auf der anderen Seite hat dieses Team spätestens seit der EURO 2020, als es den damaligen Weltmeister Frankreich aus dem Turnier warf, auch gegen große Gegner das nötige Selbstbewusstsein.

Charismatischer Pereira

Vater des Erfolges ist eindeutig der Trainer. Der charismatische Pereira, 60, hatte seine Laufbahn in Spanien begonnen und sammelte weitere Erfahrungen als Trainer Angolas und Kuwaits. Als er 2016 die portugiesische Auswahl übernahm, forderte er seine Spieler mit großem Pathos auf, größer zu denken. "Seid bereit, die Helden des Meeres zu sein", sagte er in Anspielung auf die große Tradition der portugiesischen Seefahrt. Nun aber warnt Pereira davor, der Einzug ins Halbfinale sei nur noch Formsache.

Nach dem 34:32-Sieg gegen Spanien zeigt sich Johannes Golla zufrieden. Der Handball-Nationalspieler sieht aber noch Luft nach oben. 20.01.2026 | 3:17 min

Wer glaube, dass sein Team nun zu einer leichten Siegesserie in dieser stark besetzten Hauptrunde mit Frankreich und Deutschland ansetze, der verstehe nichts vom Leistungshandball.

Das werden Spiele mit sehr hoher Intensität und großen Anforderungen. Aber jeder weiß: Wenn wir unsere Leistung bringen, ist alles möglich. „ Portugal-Coach Paulo Pereira

Harte Defensive

Zu den großen Stärken des Teams gehört indes auch eine harte Defensive. Gegen Dänemark zerstörten die beiden bulligen Mittelblocker Salvador Salvador und Victor Iturriza den gegnerischen Rückraum, und zwar mit Mitteln, die an der Grenze des Erlaubten waren.

Die Stimmen der deutschen Spieler nach dem Sieg gegen Spanien bei der Europameisterschaft 2026. Unter anderem mit Renars Uscins, Johannes Golla und Andreas Wolff. 19.01.2026 | 10:38 min

"Defensiv war es perfekt, wie wir Dänemark gestoppt haben", freute sich Kreisläufer Luis Frade (FC Barcelona), der ebenfalls im Mittelblock half und zu den Stars des Teams zählt. Die Helden des Meeres jedenfalls glauben nun fest daran, den Handball zu erobern.

