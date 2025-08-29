2. Bundesliga: Hertha BSC enttäuscht auch gegen Elversberg

Der Fehlstart von Hertha BSC in die Saison der 2. Bundesliga ist perfekt. Nach der Niederlage gegen Elversberg verharren die Hauptstädter auf dem 17. Tabellenplatz.

Erneut enttäuscht nach einem Spiel: Fabian Reese von Hertha BSC. Quelle: Imago

Pfiffe und viel Frust: Hertha BSC steckt nach einer bitteren Heimpleite im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga fest. Die Berliner unterlagen vor 60.000 Fans im Olympiastadion der SV Elversberg verdient mit 0:2 (0:1) und verharren ohne Sieg auf einem Abstiegsplatz.

Ebnoutalib der Spielentscheider

Startelf-Debütant Younes Ebnoutalib (5./59.) sorgte mit seinen Treffern für den dritten Saisonsieg der Gäste. Hertha blieb dagegen zum dritten Mal in Folge ohne Tor und liegt nach zwei Punkten aus vier Spielen weit hinter den Erwartungen zurück. Zu allem Überfluss sah Linus Gechter noch die Gelb-Rote Karte (77.).

"Uns fehlt die halbe Stammelf, das gilt es zu kompensieren. Es gilt, das Spiel zu gewinnen, scheißegal wie", hatte Stefan Leitl vor dem Spiel gesagt. Der Hertha-Trainer, der im März in seinem zweiten Spiel auf der Berliner Bank 0:4 in Elversberg verloren hatte, sah jedoch einen Fehlstart seiner Elf: Ebnoutalib überlistete Keeper Tjark Ernst aus spitzem Winkel.

Pfiffe für Hertha-Elf zur Halbzeit

Elversberg blieb auch in der Folge die bessere Mannschaft. Maximilian Rohr versuchte es frech von der Mittellinie (24.), Lasse Günther traf mit einem satten Schuss den Pfosten (32.) - zur Pause gab es erste Pfiffe.

Nach der Pause belebte der eingewechselte Sebastian Grönning nur kurzzeitig das Berliner Offensivspiel, die klaren Chancen erspielten sich die Gäste. Günthers Versuch konnte Ernst zunächst noch parieren, bei Ebnoutalibs Schuss aus kurzer Distanz war er chancenlos.

