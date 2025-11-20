Fußball-WM - Playoffs: Italien muss gegen Nordirland ran

Qualifikation zur Fußball-WM 2026:Playoffs: Italien muss gegen Nordirland ran
Nordirland ist die erste Herausforderung für die italienische Nationalmannschaft, um sich doch noch für die Fußball-WM 2026 zu qualifizieren. Das ergab die Auslosung der FIFA.
Italien muss auf dem Weg zur Fußball-WM 2026 zunächst Nordirland aus dem Weg räumen. Das ergab die Auslosung des Weltverbandes FIFA für die europäischen Playoff-Gruppen. Insgesamt 16 Teams bewerben sich dabei um die letzten vier freien Plätze.
Wales und Bosnien mögliche Gegner Italiens
Sollten sich die Italiener gegen die Nordiren durchsetzen, würden sie im Playoff-Finale auf den Sieger der Begegnung Wales gegen Bosnien-Herzegowina treffen. Die übrigen Paarungen der Halbfinals am 26. März 2026:
- Ukraine - Schweden
- Türkei - Rumänien
- Dänemark - Nordmazedonien
- Wales - Bosnien-Herzegowina
- Polen - Albanien
- Slowakei - Kosovo
- Tschechien - Irland
Die vergangenen beiden WM-Turniere in Russland und Katar hatte Italien jeweils in den Play-offs verpasst. 2018 schied die Squadra Azzurra gegen Schweden (0:1/0:0) aus, vier Jahre später musste sich der Europameister von 2021 Nordmazedonien (0:1) geschlagen geben. Nordirland hatte in der deutschen Quali-Gruppe nach zwei Niederlagen gegen die DFB-Auswahl (1:3/0:1) Platz drei belegt.
Für die vier Playoff-Finals, die für den 31. März 2026 angesetzt sind, hat die Auslosung folgende Paarungen ergeben:
- Sieger Wales/Bosnien-Herzegowina - Sieger Italien/Nordirland
- Sieger Ukraine/Schweden - Sieger Polen/Albanien
- Sieger Slowakei/Kosovo - Sieger Türkei/Rumänien
- Sieger Tschechien/Irland - Sieger Dänemark/Nordmazedonien
Auch Jamaika und Neukaledonien haben noch Chancen
Neben den Europäern haben noch sechs weitere Nationen die Chance, sich bei einem interkontinentalen Turnier in Guadalajara und Monterrey/Mexiko vom 23. bis 31. März 2026 ein WM-Ticket zu sichern. Im Halbfinale messen sich Neukaledonien und Jamaika sowie Bolivien und Suriname.
Die Sieger dieser Paarungen treffen dann auf die Demokratische Republik DR Kongo (Neukaledonien/Jamaika) und den Irak (Bolivien/Suriname).
Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko
Afrika (9): Ägypten, Algerien, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Ghana, Marokko, Tunesien, Senegal, Südafrika, Kap Verde
Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
Europa (12): Deutschland, Portugal, Kroatien, England, Frankreich, Norwegen, Niederlande, Österreich, Schottland, Spanien, Belgien, Schweiz
Ozeanien (1): Neuseeland
Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
Nord-, Mittelamerika und Karibik (3): Panama, Curacao, Haiti
Als Gruppenzweite oder über die Nations League für die europäischen Play-offs qualifiziert:
Gruppenzweite (12): Albanien, Italien, Irland, Tschechien, Ukraine, Polen, Slowakei, Türkei, Dänemark, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Wales
Gruppensieger in der Nations League (4): Rumänien, Schweden, Nordirland, Nordmazedonien
Stand 19.11. 2025
