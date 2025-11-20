  3. Merkliste
Fußball-WM - Playoffs: Italien muss gegen Nordirland ran

|

Nordirland ist die erste Herausforderung für die italienische Nationalmannschaft, um sich doch noch für die Fußball-WM 2026 zu qualifizieren. Das ergab die Auslosung der FIFA.

Fußball: Die italienischen Nationalspieler Pio Esposito und Mateo Retegui.

Läuft es in den Playoffs besser? Die italienischen Nationalspieler Pio Esposito und Mateo Retegui.

Quelle: Witters

Italien muss auf dem Weg zur Fußball-WM 2026 zunächst Nordirland aus dem Weg räumen. Das ergab die Auslosung des Weltverbandes FIFA für die europäischen Playoff-Gruppen. Insgesamt 16 Teams bewerben sich dabei um die letzten vier freien Plätze.

Wales und Bosnien mögliche Gegner Italiens

Sollten sich die Italiener gegen die Nordiren durchsetzen, würden sie im Playoff-Finale auf den Sieger der Begegnung Wales gegen Bosnien-Herzegowina treffen. Die übrigen Paarungen der Halbfinals am 26. März 2026:

  • Ukraine - Schweden
  • Türkei - Rumänien
  • Dänemark - Nordmazedonien
  • Wales - Bosnien-Herzegowina
  • Polen - Albanien
  • Slowakei - Kosovo
  • Tschechien - Irland

Der norwegische Nationalspieler Erling Haaland gewinnt den Luftzweikampf gegen den italienischen Kontrahenten Manuel Locatelli

Italien hält gegen Norwegen eine Halbzeit mit, dann bricht Erling Haaland über die Squadra Azzurra herein. Mit dem 4:1 holt sich Norwegen das WM-Ticket, Italien muss aufs Playoff hoffen.

17.11.2025 | 2:59 min

Die vergangenen beiden WM-Turniere in Russland und Katar hatte Italien jeweils in den Play-offs verpasst. 2018 schied die Squadra Azzurra gegen Schweden (0:1/0:0) aus, vier Jahre später musste sich der Europameister von 2021 Nordmazedonien (0:1) geschlagen geben. Nordirland hatte in der deutschen Quali-Gruppe nach zwei Niederlagen gegen die DFB-Auswahl (1:3/0:1) Platz drei belegt.

Nordirland ist eine körperlich starke Mannschaft, eine Mannschaft, die niemals aufgibt. Wir müssen unser Bestes geben.

Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso

Für die vier Playoff-Finals, die für den 31. März 2026 angesetzt sind, hat die Auslosung folgende Paarungen ergeben:

  • Sieger Wales/Bosnien-Herzegowina - Sieger Italien/Nordirland
  • Sieger Ukraine/Schweden - Sieger Polen/Albanien
  • Sieger Slowakei/Kosovo - Sieger Türkei/Rumänien
  • Sieger Tschechien/Irland - Sieger Dänemark/Nordmazedonien

Auch Jamaika und Neukaledonien haben noch Chancen

Neben den Europäern haben noch sechs weitere Nationen die Chance, sich bei einem interkontinentalen Turnier in Guadalajara und Monterrey/Mexiko vom 23. bis 31. März 2026 ein WM-Ticket zu sichern. Im Halbfinale messen sich Neukaledonien und Jamaika sowie Bolivien und Suriname.

Die Sieger dieser Paarungen treffen dann auf die Demokratische Republik DR Kongo (Neukaledonien/Jamaika) und den Irak (Bolivien/Suriname).

Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko

Afrika (9): Ägypten, Algerien, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Ghana, Marokko, Tunesien, Senegal, Südafrika, Kap Verde

Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Europa (12): Deutschland, Portugal, Kroatien, England, Frankreich, Norwegen, Niederlande, Österreich, Schottland, Spanien, Belgien, Schweiz

Ozeanien (1): Neuseeland

Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay

Nord-, Mittelamerika und Karibik (3): Panama, Curacao, Haiti

Als Gruppenzweite oder über die Nations League für die europäischen Play-offs qualifiziert: 
Gruppenzweite (12): Albanien, Italien, Irland, Tschechien, Ukraine, Polen, Slowakei, Türkei, Dänemark, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Wales
Gruppensieger in der Nations League (4): Rumänien, Schweden, Nordirland, Nordmazedonien 

Stand 19.11. 2025

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Quelle: ZDF, SID
