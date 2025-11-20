Fußball-WM - Playoffs: Italien muss gegen Nordirland ran

Nordirland ist die erste Herausforderung für die italienische Nationalmannschaft, um sich doch noch für die Fußball-WM 2026 zu qualifizieren. Das ergab die Auslosung der FIFA.

Läuft es in den Playoffs besser? Die italienischen Nationalspieler Pio Esposito und Mateo Retegui. Quelle: Witters

Italien muss auf dem Weg zur Fußball-WM 2026 zunächst Nordirland aus dem Weg räumen. Das ergab die Auslosung des Weltverbandes FIFA für die europäischen Playoff-Gruppen. Insgesamt 16 Teams bewerben sich dabei um die letzten vier freien Plätze.

Wales und Bosnien mögliche Gegner Italiens

Sollten sich die Italiener gegen die Nordiren durchsetzen, würden sie im Playoff-Finale auf den Sieger der Begegnung Wales gegen Bosnien-Herzegowina treffen. Die übrigen Paarungen der Halbfinals am 26. März 2026:

Ukraine - Schweden

Türkei - Rumänien

Dänemark - Nordmazedonien

Wales - Bosnien-Herzegowina

Polen - Albanien

Slowakei - Kosovo

Tschechien - Irland

Italien hält gegen Norwegen eine Halbzeit mit, dann bricht Erling Haaland über die Squadra Azzurra herein. Mit dem 4:1 holt sich Norwegen das WM-Ticket, Italien muss aufs Playoff hoffen. 17.11.2025 | 2:59 min

Die vergangenen beiden WM-Turniere in Russland und Katar hatte Italien jeweils in den Play-offs verpasst. 2018 schied die Squadra Azzurra gegen Schweden (0:1/0:0) aus, vier Jahre später musste sich der Europameister von 2021 Nordmazedonien (0:1) geschlagen geben. Nordirland hatte in der deutschen Quali-Gruppe nach zwei Niederlagen gegen die DFB-Auswahl (1:3/0:1) Platz drei belegt.

Nordirland ist eine körperlich starke Mannschaft, eine Mannschaft, die niemals aufgibt. Wir müssen unser Bestes geben. „ Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso

Für die vier Playoff-Finals, die für den 31. März 2026 angesetzt sind, hat die Auslosung folgende Paarungen ergeben:

Sieger Wales/Bosnien-Herzegowina - Sieger Italien/Nordirland

Sieger Ukraine/Schweden - Sieger Polen/Albanien

Sieger Slowakei/Kosovo - Sieger Türkei/Rumänien

Sieger Tschechien/Irland - Sieger Dänemark/Nordmazedonien

Auch Jamaika und Neukaledonien haben noch Chancen

Neben den Europäern haben noch sechs weitere Nationen die Chance, sich bei einem interkontinentalen Turnier in Guadalajara und Monterrey/Mexiko vom 23. bis 31. März 2026 ein WM-Ticket zu sichern. Im Halbfinale messen sich Neukaledonien und Jamaika sowie Bolivien und Suriname.

Die Sieger dieser Paarungen treffen dann auf die Demokratische Republik DR Kongo (Neukaledonien/Jamaika) und den Irak (Bolivien/Suriname).

Feststehende Teilnehmer der WM 2026 Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko



Afrika (9): Ägypten, Algerien, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Ghana, Marokko, Tunesien, Senegal, Südafrika, Kap Verde



Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan



Europa (12): Deutschland, Portugal, Kroatien, England, Frankreich, Norwegen, Niederlande, Österreich, Schottland, Spanien, Belgien, Schweiz



Ozeanien (1): Neuseeland



Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay



Nord-, Mittelamerika und Karibik (3): Panama, Curacao, Haiti



Als Gruppenzweite oder über die Nations League für die europäischen Play-offs qualifiziert:

Gruppenzweite (12): Albanien, Italien, Irland, Tschechien, Ukraine, Polen, Slowakei, Türkei, Dänemark, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Wales

Gruppensieger in der Nations League (4): Rumänien, Schweden, Nordirland, Nordmazedonien



Stand 19.11. 2025

