Frauenfußball: Union bindet 15-Jährige mit Profivertrag

Frauenfußball-Bundesliga:Union bindet 15-Jährige mit Profivertrag
Die 15-jährige Mariann Noack erhält ihren ersten Profivertrag bei Union Berlin. Die Innenverteidigerin gab bereits ihr Bundesliga-Debüt und gilt als außergewöhnliches Talent.
Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die erst 15 Jahre alte Innenverteidigerin Mariann Noack mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Noack absolvierte zuletzt beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln bereits ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga und zählt damit zu den jüngsten Spielerinnen der Ligageschichte.
"Ich bin sehr stolz, dass ich meinen ersten Profivertrag unterzeichnet habe und ich vom Verein das Vertrauen erhalte", sagte Noack.
Zietz sieht in Noack außergewöhnliches Talent
Union-Geschäftsführerin Jennifer Zietz sieht in Noack ein außergewöhnliches Talent: "Mariann gehört zu den talentiertesten Spielerinnen ihres Jahrgangs".
Noack für deutsche U17 nominiert
Noack wechselte 2022 in den Union-Nachwuchs, spielte vergangene Saison eine Schlüsselrolle bei den U17-Juniorinnen und sammelte in dieser Spielzeit erste Erfahrungen bei den U23- und Bundesligafrauen.
Die 15-Jährige bestritt bereits 18 Länderspiele für deutsche Jugend-Nationalmannschaften und wurde im September erstmals für die U17 nominiert.
