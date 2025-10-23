  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Frauenfußball: Union bindet 15-Jährige mit Profivertrag

Frauenfußball-Bundesliga:Union bindet 15-Jährige mit Profivertrag

|

Die 15-jährige Mariann Noack erhält ihren ersten Profivertrag bei Union Berlin. Die Innenverteidigerin gab bereits ihr Bundesliga-Debüt und gilt als außergewöhnliches Talent.

Mariann Noack

Mariann Noack: Mit ihrem Alter von 15 Jahren zählt sie zu den jüngsten Spielerinnen der Ligageschichte.

Quelle: Imago

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die erst 15 Jahre alte Innenverteidigerin Mariann Noack mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Noack absolvierte zuletzt beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln bereits ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga und zählt damit zu den jüngsten Spielerinnen der Ligageschichte.

"Ich bin sehr stolz, dass ich meinen ersten Profivertrag unterzeichnet habe und ich vom Verein das Vertrauen erhalte", sagte Noack.

Zietz sieht in Noack außergewöhnliches Talent

Union-Geschäftsführerin Jennifer Zietz sieht in Noack ein außergewöhnliches Talent: "Mariann gehört zu den talentiertesten Spielerinnen ihres Jahrgangs".

Mit ihren 15 Jahren ist sie bereits sehr weit, wir wollen ihr aber auch genug Zeit geben, dass sie sich in Ruhe entwickeln kann.

Union-Geschäftsführerin Jennifer Zietz

Kathrin Lehmann im Gespräch mit Florian Zschiedrich

Kathrin Lehmann spricht vor dem Saisonstart über die Entwicklung der Frauenfußball-Bundesliga.

05.09.2025 | 2:39 min

Noack für deutsche U17 nominiert

Noack wechselte 2022 in den Union-Nachwuchs, spielte vergangene Saison eine Schlüsselrolle bei den U17-Juniorinnen und sammelte in dieser Spielzeit erste Erfahrungen bei den U23- und Bundesligafrauen.

Die 15-Jährige bestritt bereits 18 Länderspiele für deutsche Jugend-Nationalmannschaften und wurde im September erstmals für die U17 nominiert.

Nia Künzer (r), Sportdirektorin Frauenfußball des DFB, schaut zu Bernd Neuendorf, DFB-Präsident.

Die Konkurrenz enteilt der Frauenfußball-Bundesliga immer weiter. Um dem entgegenzuwirken muss das deutsche Fußball-Oberhaus professioneller werden.

09.07.2025 | 2:07 min

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: sid
Themen
SportFußball

Frauenfußball-Bundesliga

  1. Elversbergs Offensivspieler Conté setzt sich im Zweikampf gegen Fürths Dietz durch und behauptet den Ball

    2. Bundesliga im Liveticker:Der 9. Spieltag zum Nachlesen

  2. Magdalena Eriksson (FC Bayern München, 05) jubelt.

    Frauen-Bundesliga:Bayern schlägt Köln, Oberdorf verletzt

    von Martin Gräfe
    7:52 min
  3. Lineth Beerensteyn (VfL Wolfsburg) jubelt.

    Zweimal Rot im Verfolgerduell:Wölfinnen ohne Mühe gegen dezimierte Werkself

    von Daniel Gahn
    5:54 min
  4. Der Adidas Spielball der Frauen Bundesliga.

    Frauen-Bundesliga im Ticker:Klare Siege für Wolfsburg und Bayern

Bundesliga 7. Spieltag

2. Bundesliga - Highlights

Always Hamburg - Doku-Serie

Tim Walter

Sport | Always Hamburg :Hoffnung

30:23 min
Schonlau

Sport | Always Hamburg :Schmerz

36:32 min
HSV-Team

Sport | Always Hamburg :Euphorie

30:02 min

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights