Schwedisches Fußball-Wunder: Mjällby AIF holt den Meistertitel

In Schwedens Fußball-Liga hat sich ein mittelgroßes Fußball-Wunder zugetragen. Der kleine Klub Mjällby AIF gewinnt in einer sensationellen Saison vorzeitig die Meisterschaft.

Kaum zu glauben, aber wahr: Mjällby AIF gewinnt die schwedische Meisterschaft. Quelle: imago

Das Überraschungsteam Mjällby AIF ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schwedischer Fußball-Meister. Das Team aus einem kleinen Fischerdorf in der südschwedischen Provinz Blekinge siegte am Abend mit 2:0 (2:0) bei IFK Göteborg und ist damit bereits drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze der schwedischen Topliga Allsvenskan zu verdrängen.

"So etwas hätte ich nie gedacht", sagte Torschütze Jacob Bergström, der das 1:0 (21. Minute) erzielt hatte, laut Nachrichtenagentur AP.

Ich bin unglaublich dankbar, Teil dieser Gruppe zu sein. Wir zeigen, dass man als Kollektiv unglaublich weit kommen kann. „ Jacob Bergström, Stürmer bei Mjällby AIF

Mjällby AIF dominiert die Liga

MAIF hat die diesjährige Saison dominiert wie in den Vorjahren teilweise nur Rekordmeister Malmö FF, der in acht der letzten zwölf Spielrunden am Ende den Titel geholt hatte.

Conference-League-Viertelfinale, Europa-League-Halbfinale, Champions League: Der norwegische Klub FK Bodø/Glimt schreibt ein modernes Fußballmärchen. Wie hat der Verein das gemacht? 02.10.2025 | 15:25 min

Die Mannschaft von Cheftrainer Anders Torstensson setzt nicht auf größere Stars und hat keine wohlhabenden Investoren im Rücken. Mannschaftliche Geschlossenheit, kluges Scouting und besonnenes Wirtschaften sind die Erfolgsfaktoren.

Der Kaderwert ist nur Mittelmaß

Das zahlt sich nun aus: Nach einer einmaligen Saison mit bislang nur einer Niederlage beträgt der Vorsprung auf den Stockholmer Verfolger Hammarby auf Rang zwei nun satte elf Punkte, der auf Vorjahresmeister Malmö auf Rang vier sogar 21 - und das, obwohl Mjällby nach Angaben von "transfermarkt.de" aktuell nur den neunthöchsten Marktwert aller 16 Allsvenskan-Teams hat.

Für Mjällby AIF ist es der erste nationale Meistertitel der 86-jährigen Vereinsgeschichte. Benannt ist der Verein nach dem 1.400-Seelen-Örtchen Mjällby, seine Heimspiele trägt er aber in der ähnlich kleinen Nachbargemeinde Hällevik aus.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.