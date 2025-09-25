Rudi Völler wird "Legende des Sports": Auszeichnung im November

Ehrung für DFB-Sportdirektor:Rudi Völler wird "Legende des Sports"
Seit 2007 wird beim Sportpresseball in Frankfurt eine Persönlichkeit in den Status einer Legende erhoben. In diesem Jahr kommt der Geehrte aus dem Fußball.
Deutschlands Fußball-Liebling Rudi Völler wird zur "Legende des Sports". Der frühere Weltmeister und Bundestrainer erhält die Auszeichnung beim 43. Sportpresseball am 8. November in Frankfurt am Main.
Völler zeichne sich durch "Menschlichkeit, Authentizität, Glaubwürdigkeit und Haltung" aus und habe diesen Preis "längst verdient", begründete Ball-Organisator Jörg Müller die Wahl.
Seit 2023 DFB-Sportdirektor
Der 65 Jahre alte Völler gewann als Spieler 1990 mit der DFB-Auswahl den WM-Titel. Als Teamchef führte er die Nationalmannschaft bei der WM 2002 auf Rang zwei.
Seit 2005 arbeitete der frühere Top-Stürmer fast 19 Jahre in leitender Funktion für den Bundesligisten Bayer Leverkusen, ehe er im Februar 2023 beim DFB das Amt des Sportdirektors der Nationalmannschaft übernahm. Völler rückt in illustren Kreis.
Auszeichnung wird seit 2007 verliehen
Vor Völler erhielten unter anderem Franz Beckenbauer, Boris Becker, Michael Schumacher, Katharina Witt, Lothar Matthäus, Heiner Brand, Uwe Seeler, Isabell Werth und Gerd Müller die seit 2007 verliehene Auszeichnung.
