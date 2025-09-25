  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Rudi Völler wird "Legende des Sports": Auszeichnung im November

Ehrung für DFB-Sportdirektor:Rudi Völler wird "Legende des Sports"

|

Seit 2007 wird beim Sportpresseball in Frankfurt eine Persönlichkeit in den Status einer Legende erhoben. In diesem Jahr kommt der Geehrte aus dem Fußball.

Rudi Völler

Der frühere Top-Stürmer Rudi Völler wird ausgezeichnet.

Quelle: dpa

Deutschlands Fußball-Liebling Rudi Völler wird zur "Legende des Sports". Der frühere Weltmeister und Bundestrainer erhält die Auszeichnung beim 43. Sportpresseball am 8. November in Frankfurt am Main.

Völler zeichne sich durch "Menschlichkeit, Authentizität, Glaubwürdigkeit und Haltung" aus und habe diesen Preis "längst verdient", begründete Ball-Organisator Jörg Müller die Wahl.

Seit 2023 DFB-Sportdirektor

Der 65 Jahre alte Völler gewann als Spieler 1990 mit der DFB-Auswahl den WM-Titel. Als Teamchef führte er die Nationalmannschaft bei der WM 2002 auf Rang zwei.

Moderator Jochen Breyer und sportstudio-Gast Rudi Völler in der Sendung am 30.4.2022

Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer über seine Popularität, seine wichtigsten Spiele und über das Nachfolge-Angebot von Uli Hoeneß 2008 beim FC Bayern

30.04.2022 | 29:50 min

Seit 2005 arbeitete der frühere Top-Stürmer fast 19 Jahre in leitender Funktion für den Bundesligisten Bayer Leverkusen, ehe er im Februar 2023 beim DFB das Amt des Sportdirektors der Nationalmannschaft übernahm. Völler rückt in illustren Kreis.

Legende wird man nicht nur durch Titel und Triumphe. Wann immer Rudi Völler im Sport und in der Gesellschaft gebraucht wurde, war und ist er da. Mit seiner Herzlichkeit inspiriert er die Menschen.

Ball-Organisator Jörg Müller

Rudi Völler

Neulich "am Tiefpunkt": Am 6. November 2003 setzt der damalige DFB-Teamchef Rudi Völler im Interview bei Waldemar Hartmann zu seiner legendären Wutrede an.

14.04.2021 | 0:55 min

Auszeichnung wird seit 2007 verliehen

Vor Völler erhielten unter anderem Franz Beckenbauer, Boris Becker, Michael Schumacher, Katharina Witt, Lothar Matthäus, Heiner Brand, Uwe Seeler, Isabell Werth und Gerd Müller die seit 2007 verliehene Auszeichnung.

Rudi Völler 1985 im Sportstudio

Rudi Völler zählt zu den sichersten Schützen an der Torwand des aktuellen sportstudios. 1985 traf er gar fünf Mal.

12.04.2020 | 1:13 min

Doku-Serie
:Always Hamburg

Der Hamburger SV erlebt Drama und Triumph auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Eine emotionale Reise mit ungeschminkten Einblicken in die Welt des Fußballs.
"Always Hamburg": Ein Torwart in gelbem Trikot jubelt in ener Menschenmenge in einem Fußballstadion auf den Schultern von Anhängern des Hamburger Sportvereins mit HSV-Fahnen

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa
Themen
SportFußball

Bundesliga

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Always Hamburg - Doku-Serie

Tim Walter

Sport | Always Hamburg :Hoffnung

30:23 min
Schonlau

Sport | Always Hamburg :Schmerz

36:32 min
HSV-Team

Sport | Always Hamburg :Euphorie

30:02 min

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights