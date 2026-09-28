Pressestimmen zur DFB-Niederlade:"Jürgen Klopp, verneige dich"
Deutschland verliert erstmals in seiner Historie ein Länderspiel gegen Griechenland. Gerade die Presse der Südosteuropäer freut es.
Jürgen Klopp kassiert im zweiten Spiel seine erste Niederlage als Bundestrainer. Die internationale Presse spricht nach dem 0:1 gegen Griechenland in Augsburg von "Unruhe" und einem "unrühmlichen Start" für den 59-Jährigen. Griechenlands Presse jubelt. Die internationalen Pressestimmen im Überblick:
Griechenland
Gazzetta: "Das Team in Blau hat Geschichte geschrieben und steht an der Spitze der Nations League. Was hast du da wieder gemacht, Hellas? Nach dem Sieg gegen England in Wembley (2024, Anm. d. Red.) hat Griechenland nun einen weiteren Giganten bezwungen."
Sport24: "Jürgen Klopp, verneige dich: Das blau-weiße Team besiegte Klopps Mannschaft - dank des goldenen Torschützen Kourbelis und eines herausragenden Tzolakis. Hellas, du hast als Mannschaft Geschichte geschrieben."
England
The Guardian: "Ein großer Sieg für Griechenland, ein äußerst enttäuschender Abend für die Deutschen. Jürgen Klopp hat in zwei Spielen als Trainer einen Punkt geholt."
Frankreich
L'Equipe: "Ein perfekter Coup. Mit einer soliden Abwehr und einer zielstrebigen Offensive hat Griechenland am Sonntag in Augsburg Deutschland und Jürgen Klopp überrascht."
Le Figaro: "Fehlstart. Beim Heimdebüt von Jürgen Klopp auf der Trainerbank der deutschen Nationalmannschaft unterlag die Mannschaft am Sonntagabend in Augsburg mit 0:1 gegen Griechenland - eine Niederlage am 2. Spieltag der Nations League, die für Unruhe sorgt."
Schweiz
Blick: "Deutschland verliert erstmals in der Geschichte gegen Griechenland. Damit hat Jürgen Klopp einen unrühmlichen Start als Bundestrainer hingelegt. Klopp "gelingt" etwas, was es in Deutschland seit über 60 Jahren nicht mehr gab: Klopp ist der erste Trainer seit Helmut Schön, der aus den ersten zwei Spielen keinen Sieg holt."
Spanien
AS: "Griechische Tragödie für Klopp. Harte Niederlage für Klopps Deutschland, das einfach nicht richtig in Gang kommt. Ein Punkt aus zwei Spielen. Kourbelis sorgte für das Drama."
Marca: "Auch Klopp bringt Deutschland nicht in Fahrt. Deutschland hatte Jürgen Klopp die Nationalmannschaft anvertraut, damit er nach einem weiteren enttäuschenden WM-Turnier eine komplette Revolution einleitet. Doch wie schon zuvor Flick und Nagelsmann fällt auch ihm der Start schwer."