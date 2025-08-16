DFB-Pokal:Freiburg knackt Beton der Sportfreunde Lotte

Trotz teils fast 90 Prozent Ballbesitz fand Freiburg kaum Lücken. Lotte verteidigte nahezu mit der gesamten Mannschaft, blieb dadurch aber offensiv komplett ungefährlich. Beim Sport-Club sorgte erst Eren Dinkci wieder für Gefahr, als er eine Flanke von Johan Manzambi an die Latte köpfte (35.). Acht Minuten später traf Dinkci dann per Volley zum Führungstor, nachdem Denis Milic den Ball nicht konsequent klären konnte.
Nach der Pause setzte sich das Bild fort: Freiburg dominierte den Ballbesitz, Lotte verteidigte kompakt. Nach einer Ecke bescherte Kamer Krasniqi den Hausherren den ersten und einzigen Abschluss des Spiels (52.).
Die Gäste agierten derweil ein wenig ungenau, ehe Höler schließlich eine Freistoßflanke von Christian Günter aus kurzer Distanz versenkte. Weil Lotte trotz etwas mehr Ballbesitz offensiv weiter viel zu harmlos blieb, brachte Freiburg den Sieg kontrolliert ins Ziel.
Die Aufstellungen
Lotte: Meyer - Milic, Uzelac, Rüth - Kehl, Klefisch (78. Santos), Krasniqi (72. Heider), Kerkemeyer, Addai (46. Stublla), Horn (64. Holzweiler) - Demaj (78. Ciccarelli)
- Trainer: Fabian Lübbers
Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter (78. Makengo) - M. Eggestein, Osterhage (62. Suzuki), Dinkci (78. Beste), Manzambi (85. Röhl), Grifo (62. Scherhant) – Höler - Trainer: Julian Schuster
Schiedsrichter: Florian Lechner (Insel Poel)
Kommentator: Holger Pfandt