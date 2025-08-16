DFB-Pokal:Freiburg knackt Beton der Sportfreunde Lotte

Da war nur schwer Durchkommen für den SC Freiburg. Regionalligist SF Lotte rührt den Beton an, aber die Klasse des Bundesligisten setzt sich dann doch durch - 2:0.

Trotz teils fast 90 Prozent Ballbesitz fand Freiburg kaum Lücken. Lotte verteidigte nahezu mit der gesamten Mannschaft, blieb dadurch aber offensiv komplett ungefährlich. Beim Sport-Club sorgte erst Eren Dinkci wieder für Gefahr, als er eine Flanke von Johan Manzambi an die Latte köpfte (35.). Acht Minuten später traf Dinkci dann per Volley zum Führungstor, nachdem Denis Milic den Ball nicht konsequent klären konnte.

Nach der Pause setzte sich das Bild fort: Freiburg dominierte den Ballbesitz, Lotte verteidigte kompakt. Nach einer Ecke bescherte Kamer Krasniqi den Hausherren den ersten und einzigen Abschluss des Spiels (52.).

Die Gäste agierten derweil ein wenig ungenau, ehe Höler schließlich eine Freistoßflanke von Christian Günter aus kurzer Distanz versenkte. Weil Lotte trotz etwas mehr Ballbesitz offensiv weiter viel zu harmlos blieb, brachte Freiburg den Sieg kontrolliert ins Ziel.

Die Aufstellungen

Lotte: Meyer - Milic, Uzelac, Rüth - Kehl, Klefisch (78. Santos), Krasniqi (72. Heider), Kerkemeyer, Addai (46. Stublla), Horn (64. Holzweiler) - Demaj (78. Ciccarelli)

- Trainer: Fabian Lübbers

Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter (78. Makengo) - M. Eggestein, Osterhage (62. Suzuki), Dinkci (78. Beste), Manzambi (85. Röhl), Grifo (62. Scherhant) – Höler - Trainer: Julian Schuster

Schiedsrichter: Florian Lechner (Insel Poel)