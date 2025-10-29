Gute Kunde für die Fans des 1. FC Magdeburg: Ihr Verein blamiert sich nicht bei Regionalligist FV Illertissen und zieht souverän ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

Keine Mühe für den Favoriten: Der zu Saisonbeginn kriselnde 1. FC Magdeburg hat auch im DFB-Pokal seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Drei Tage nach dem befreienden 2:0-Sieg gegen Preußen Münster schlug der Tabellenletzte der 2. Bundesliga den bayerischen Regionalligisten FV Illertissen nach einer konzentrierten Leistung mit 3:0 (2:0) und buchte sein Ticket für das Achtelfinale.

FCM von Beginn an überlegen

Maximilian Breunig (11.), der auch einen Foulelfmeter vergab (31.), Marcus Mathisen (31.) und Noah Pesch (84.) trafen für den von Beginn an überlegenen FCM, der erst zum dritten Mal nach den Spielzeiten 2000/01 und 2023/24 die zweite Runde überstand.

Illertissen hingegen konnte nicht an die Energieleistung beim Erstrundencoup gegen den 1. FC Nürnberg anknüpfen.

Die Aufstellungen:

FV Illertissen: Zok - Gölz, Zeller, Neuberger, Heckmann (77. Fofanah) - Kopf, M. Hingerl, Cocic (77. Enbaye), Milic (63. Milic), Pfaumann (46. Hausmann) – Glessing (86. Ekinci)

Trainer: Holger Bachthaler

1.FC Magdeburg: Reimann - Heber, Mathisen, Tob. Müller – Nollenberger (66. Hercher), F. Michel, Krempicki (71. Ulrich), L. Musonda (71. Geschwill) – Ghrieb (86. Diawara), M. Breunig, Atik (46. Pesch)

Trainer: Petrik Sander