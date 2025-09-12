DFB-Pokal: ZDF überträgt weiter live

DFP-Pokalspiele werden auch in den Jahren 2026 bis 2030 live im ZDF zu sehen sein. ARD und ZDF erhielten den Zuschlag für die Austrahlung von insgesamt 15 ausgewählten Partien.

Das ZDF zeigt bis 2030 ausgewählte Partien des DFB-Pokal live. Quelle: dpa

Live-Spiele im DFB-Pokal der Männer werden auch in den Jahren 2026 bis 2030 live im ZDF zu sehen sein. ARD und ZDF haben den Zuschlag für Live-Übertragungsrechte an insgesamt 15 Spielen erhalten. Zuvor hatte sich das ZDF bereits umfassende Nachverwertungsrechte am DFB-Pokal der Männer sowie Live- und Highlight-Rechte am DFB-Pokal der Frauen bis 2030 gesichert.

Wir freuen uns, dass wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern über die bereits erworbenen Highlight-Rechte hinaus nun auch weiterhin Live-Spiele im DFB-Pokal der Männer zeigen können. „ ZDF-Sportchef Yorck Polus

Die Übertragungsrechte ergänzen "im TV und online unser vielfältiges Sportangebot auch künftig um spannende Pokal-Fights bei Männern wie Frauen", so ZDF-Sportchef Yorck Polus.

Sport : DFB-Pokal - 2025/26 Hier gibt's Highlights und Zusammenfassungen rund um den DFB-Pokal in der Saison 2025/26.

Eintracht Frankfurt - Dortmund im Oktober live im ZDF

Neben den Live-Übertragungen stehen Zusammenfassungen der Pokalpartien nach Abpfiff im ZDF-Streaming-Portal auf sportstudio.de und auf ZDFheute zum Abruf bereit.

Das nächste Live-Spiel im DFB-Pokal der Männer ist am Dienstag, 28. Oktober, ab 18 Uhr, bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen: Im Topspiel der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal treffen dann die beiden Champions League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinander.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.