DFB-Pokal: ZDF überträgt weiter live

Rechte bis 2030 gesichert:DFB-Pokal bleibt weiterhin live im ZDF
DFP-Pokalspiele werden auch in den Jahren 2026 bis 2030 live im ZDF zu sehen sein. ARD und ZDF erhielten den Zuschlag für die Austrahlung von insgesamt 15 ausgewählten Partien.
Live-Spiele im DFB-Pokal der Männer werden auch in den Jahren 2026 bis 2030 live im ZDF zu sehen sein. ARD und ZDF haben den Zuschlag für Live-Übertragungsrechte an insgesamt 15 Spielen erhalten. Zuvor hatte sich das ZDF bereits umfassende Nachverwertungsrechte am DFB-Pokal der Männer sowie Live- und Highlight-Rechte am DFB-Pokal der Frauen bis 2030 gesichert.
Die Übertragungsrechte ergänzen "im TV und online unser vielfältiges Sportangebot auch künftig um spannende Pokal-Fights bei Männern wie Frauen", so ZDF-Sportchef Yorck Polus.
Eintracht Frankfurt - Dortmund im Oktober live im ZDF
Neben den Live-Übertragungen stehen Zusammenfassungen der Pokalpartien nach Abpfiff im ZDF-Streaming-Portal auf sportstudio.de und auf ZDFheute zum Abruf bereit.
Das nächste Live-Spiel im DFB-Pokal der Männer ist am Dienstag, 28. Oktober, ab 18 Uhr, bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen: Im Topspiel der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal treffen dann die beiden Champions League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinander.
