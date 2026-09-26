Viktoria Berlin hat große Ziele im Frauenfußball. Der Zweitligist verfolgt ein besonderes Konzept, das von Investoren getragen wird - und über den Fußball hinaus gehen soll.

Viktoria Berlin: Der etwas andere Klub will die Überraschung

Die Spielerinnen von Viktoria Berlin wollen Leverkusen im DFB-Pokal herausfordern Quelle: IMAGO / Beautiful Sports

"Hier, um das Spiel zu verändern". So lautet ein Slogan auf dem Instagram-Kanal des Frauen-Teams von Viktoria Berlin, dem mehr als 20.000 Menschen folgen.

Anders ist vor allem die Herangehensweise beim derzeitigen Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga, der am Sonntag (14 Uhr im ZDF-Livestream) in der 1. Runde des DFB-Pokals der Frauen Erstligist Bayer Leverkusen herausfordert.

Sechs Gründerinnen schlagen neuen Weg ein

Vor allem eigenständig zu sein lautet das Credo, das man selbstbewusst nach außen trägt. Auf der Klub-Website heißt es:

Wir sind unabhängig und nicht das B-Team der Männer. „ Viktoria Berlin Frauen

Die übrigens in der Oberliga spielen. Das Ziel des Frauen-Teams sei es, "neben dem sportlichen Erfolg einen Wandel im deutschen Fußball voranzutreiben und die Gesellschaft positiv zu beeinflussen."

Begonnen hat man damit 2022. Damals stiegen sechs Investorinnen, darunter die zweifache Weltmeisterin Ariane Hingst, beim damaligen Regionalligisten ein und übernahmen die Vereinsführung. Viktorias Frauenfußball-Abteilung wurde in eine GmbH ausgegliedert, kapselte sich von den Männern ab. Ein Fußballklub von Frauen für Frauen, der in dieser Form einmalig ist in Deutschland.

Der FC Viktoria Berlin Frauen tickt anders. Eine spannende Erfolgsgeschichte. Gründungsmitglied Ariane Hingst, Fußball-Weltmeisterin 2003 und 2007, im mima-Gespräch. 22.09.2026 | 3:12 min

Vorbild aus den USA

Als Vorbild diente der Angel City FC in den USA, der von mehreren weiblichen Persönlichkeiten wie Ex-Fußballerin Mia Hamm, Tennis-Star Serena Williams oder Schauspielerin Eva Longoria gegründet wurde und finanziert wird.

Das Motto bei Viktoria: "Geführt wie ein Start-up wollen wir einen ungewöhnlichen und innovativen Weg im deutschen Fußball gehen." Und der begann damit, dass das Gründungs-Sextett - ganz Start-up-like - auf die Suche nach Unterstützern ging. 87 Investoren konnte man zum Start gewinnen und so eine Million Euro auftreiben.

Ex-Schwimm-Star van Almsick im Aufsichtsrat

Inzwischen ist die Zahl der Investoren laut Klub-Angaben auf 279 angewachsen. Unter ihnen sind bekannte Frauen wie die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Anke Huber, die einstige DFL-Chefin Donata Hopfen oder auch Ex-Schwimm-Star Franziska van Almsick, die zusätzlich in den Aufsichtsrat gewählt wurde.

Trotz aller Geldgeber, zu denen inzwischen mit "Monarch Collective" auch ein globaler, auf Frauensport spezialisierter Investor zählt, hält man die 50+1-Regel ein.

Wir erfüllen alle Auflagen und haben alle Strukturen, die Fußball-Deutschland liebt. Wir interpretieren sie einfach viel moderner. „ Mitgründerin Verena Pausder in der Süddeutschen Zeitung

Heißt: Die Investoren geben zwar Geld, die Stimm-Mehrheit bleibt aber beim Verein und den sechs Gründerinnen.

Die Gründerinnen des Frauenteams des FC Viktoria Berlin: Lisa Währer (l-r), Katharina Kurz, Verena Pausder, Tanja Wielgoß, Ariane Hingst und Felicia Mutterer. Quelle: Michael Romacker/Kai Heuser / dpa

Bundesliga-Aufstieg in dieser Saison ist das Ziel

Gleichzeitig erhöht man durch das externe Geld die Chance, die ambitionierten Ziele zu erreichen. "Wir haben gesagt, innerhalb von fünf Jahren nach der Ausgliederung wollen wir in die Bundesliga. In diesem Zeitplan sind wir voll drin", sagte Mitgründerin Hingst in dieser Woche im ZDF-Mittagsmagazin.

Die Berlinerinnen, zu Hause im Stadion Lichterfelde im Süden der Stadt, stehen nach sechs Siegen aus sieben Spielen ganz oben im Unterhaus - vor Stadtrivalen und Aufsteiger Hertha BSC.

Der FC Bayern München vermiest Alexandra Popp ihr letztes Pokalfinale mit den „Wölfinnen“ und schlägt den VfL Wolfsburg im Endspiel klar mit 4:0. 15.05.2026 | 1:36 min

Professionalisierung bereits in der Regionalliga

Bereits in der Regionalliga habe man damit begonnen, "dass die Spielerinnen hauptberuflich bei Viktoria angestellt sind", so Hingst. "Natürlich sollen sie auch einen anderen beruflichen Werdegang haben, aber das ist der Zweitjob. Fußball ist die Nummer eins." Damit man es bald mit den Besten des Landes aufnehmen kann.

Das Duell gegen Leverkusen soll dafür ein Vorgeschmack sein. Hingst: "Natürlich wollen wir einen großen Fight bieten, aber auch rings um das Fußballgeschehen herum ein tolles Stadionerlebnis schaffen."

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