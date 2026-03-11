DFB-Pokal Frauen: FC Bayern besiegt HSV und steht im Halbfinale

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben das Pokal-Viertelfinale beim HSV unter Kontrolle, führen aber lange nur mit einem Tor. Am Ende machen es die Favoritinnen noch deutlich.

Bayern-Frauen machen es gegen HSV am Ende deutlich

Die Frauen des FC Bayern haben das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Beim Hamburger SV setzten sich die Münchnerinnen mit 3:0 durch. 11.03.2026 | 5:50 min

Die Fußballerinnen des FC Bayern München stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Favoritinnen setzten sich im Viertelfinale beim Hamburger SV mit 3:0 (1:0) durch. Edna Imade brachte den Titelverteidiger vor 12.638 Fans im Volksparkstadion früh per Kopfball in Führung (6.).

Franziska Kett erhöhte nach einem starken Solo (66.), Natalia Padilla Bidas sorgte nach Ecke und Zucker-Zuspiel von Linda Dallmann für den Schlusspunkt (88.).

"Das erste frühe Tor war wichtig, das zweite hätte ein bisschen eher kommen können", sagte Dallmann im ZDF nach dem Spiel. "Ein Glanzspiel war es nicht von uns, es war eine Pflichtaufgabe, die wir erfüllt haben." Giulia Gwinn sprach von einer "erwachsenen" Vorstellung" der Bayern. "Wir hatten einen klaren Spielplan und haben geduldig gespielt."

Bayern-Frauen legen spät nach

Die Bayern erwischten in Hamburg einen Traumstart. Nach einem Vorstoß von Gwinn nutzte Imade einen Abstimmungsfehler in der HSV-Defensive und köpfte aus kurzer Distanz zur Führung ein.

Trainer José Barcala, der auf Nationalspielerin Klara Bühl verzichten musste, hatte im Vorfeld vor einem "schwierigen Pokalspiel" gewarnt. Seine Prognose bestätigte sich mit fortschreitender Spieldauer. Die Bayern-Frauen versäumten es, früh die Vorentscheidung zu erzwingen. Es half eine schöne Kombination, die Kett abgebrüht vollendete (66.). Natalia Padilla-Bidas setzte den Schlusspunkt (88.).

Auch Wolfsburg weiter - Sand verpasst Überraschung

Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg steht ebenfalls im Halbfinale. Der VfL setzte sich im Viertelfinal-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0 (1:0) durch.

In den weiteren Begegnungen verpasste der Underdog SC Sand die nächste Überraschung. Nach dem 3:2 über den 1. FC Köln im Achtelfinale verlor der letzte verbliebene Zweitligist beim Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena 1:4 (1:1). Großen Jubel gab es derweil im Ruhrgebiet. Die abstiegsbedrohte SGS Essen besiegte den Vorjahresfinalisten Werder Bremen 1:0 (1:0).

