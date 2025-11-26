  3. Merkliste
Champions-League-Sendung am 26. November 2025 live im Stream

Noch 22 Stunden

Champions-League-Sendung am 26. November 2025

|
Moderator Sven Voss und Hanno Balitsch (Trainer U18-Nationalmannschaft) sind jetzt im sportstudio.

Unter anderem mit Manchester City - Leverkusen, Dortmund - Villarreal, FC Arsenal - FC Bayern, Eintracht Frankfurt - Bergamo, FC Chelsea - Barcelona, FC Liverpool - PSV Eindhoven.

Auch in der Saison 2025/26 berichtet das ZDF von der UEFA Champions League exklusiv im Free-TV. Zunächst sind die qualifizierten 36 Teams Teil einer gemeinsamen Liga.
Moderation: Sven Voss
Experte: Hanno Balitsch

Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
FC Arsenal - FC Bayern München
Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo
FC Liverpool - PSV Eindhoven
Borussia Dortmund - FC Villarreal
Manchester City - Bayer 04 Leverkusen

