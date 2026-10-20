Champions League: VfB Stuttgart trifft auf Atletico Madrid

Champions League:Stuttgart vor Atletico-Spiel: "Das Stadion wird brennen"
von Christoph Ruf
Stuttgart kommt in der Liga nicht in Tritt. Umso größer ist die Freude auf Atletico Madrid. Denn international läuft es beim VfB - auch bei Stürmer Ermedin Demirovic.
Der VfB Stuttgart schafft es in dieser Saison einfach nicht, Konstanz in seine Leistungen zu bringen. Seit dem ersten Spieltag ist das gleiche Muster zu beobachten: Nach zwei, drei erfolgreichen Spielen folgt prompt eine Niederlage.
So war es im September, als den Siegen gegen Viking Stavanger und den 1. FC Köln die Pleiten gegen die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund folgten. Und so ist es im Oktober. Auf die Siege in Paderborn (2:0) und Bratislava (3:0) folgte nun am Wochenende das 0:1 beim HSV.
In der Liga hinkt man den Erwartungen hinterher
Tabellarisch bleibt man entsprechend deutlich hinter den Erwartungen zurück: Nach sechs Spieltagen und gerade mal sechs Punkten steht der VfB auf Platz 13 in der Ligatabelle. Das wurmt kaum einen mehr als Trainer Sebastian Hoeneß.
Der hatte schon nach den Niederlagen gegen Hoffenheim und Dortmund betont, er wisse "nicht, ob wir da zwingend mit null Punkten rausgehen müssen." Eine Hoeneß-typische Formulierung für "unverdiente Niederlage", die er am Samstag hätte wiederholen können.
Nur eine Ergebniskrise? Das wäre zu einfach
Also "nur" eine Ergebniskrise? Oder hat Nationalstürmer Deniz Undav recht, der in Hamburg harte Worte wählte:
Ins Detail ging Undav nicht. Doch die Defizite liegen auf der Hand. Da wäre zum einen die Chancenverwertung. Sie verweist nicht zuletzt auf Undav selbst, der sich am Samstag ausdrücklich in die Kollektivkritik miteinbezog.
Zwei Topstürmer - ein Saisontor
Undav hat in sechs Einsätzen noch kein Tor geschossen. Auch für seinen Sturm-Kollegen Ermedin Demirovic (ein Liga-Treffer) lief es schon mal besser. In seiner Heimatstadt zeigte er sich selbstkritisch: "Eine meiner Chancen muss rein, wenn nicht beide."
Ein weiterer Punkt ist die fehlende Konstanz innerhalb einer Partie. In dieser Spielzeit baute der VfB im zweiten Durchgang eher ab. Das war selbst bei den souveränen Siegen in Paderborn (2:0) und Bratislava (3:0) so. Und es war bei der Niederlage in Hamburg so.
Viele Verletzte beim VfB Stuttgart
Allerdings gibt es bei der Analyse der Stuttgarter Defizite auch Faktoren, die eher mit widrigen Umständen als mit hausgemachten Problemen zu tun haben. Allen voran wäre hier die Verletztenmisere zu nennen.
In Dan-Axel Zagadou, Dennis Seimen, Maximilian Mittelstädt (gegen Madrid wieder im Kader), Nikolas Nartey und Leonidas Stergiou fielen schließlich wichtige Spieler über längere Zeiträume aus oder stehen gar seit Monaten nicht zur Verfügung.
Große Vorfreude auf das Spiel gegen Atletico
Auch Demirovic freut sich nun aber unbändig auf das Champions-League-Spiel gegen die Spanier (Dienstag, 21:00 Uhr) - und das nicht nur, weil er in der Königsklasse bislang so viel treffsicherer als in der Liga ist.
Neben Nicolò Tresoldi und Erling Haaland ist er der Spieler mit der besten Trefferquote in der Champions League.
"Das Stadion wird brennen, auch bei uns in der Mannschaft sind die Sinne geschärft", sagt der Bosnier. Und er mahnt: "Wir müssen in allen Belangen auf Champions-League-Niveau sein."
Auch Hoeneß freut sich "riesig auf eine besondere Mannschaft mit unglaublichen Einzelspielern, die den europäischen Fußball in den letzten Jahren mitgeprägt hat." Um zu bestehen, gelte es, "das nötige Maß an Aggressivität und Intensität auf den Platz zu bringen".
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