Champions League: VfB Stuttgart trifft auf Atletico Madrid

Stuttgart kommt in der Liga nicht in Tritt. Umso größer ist die Freude auf Atletico Madrid. Denn international läuft es beim VfB - auch bei Stürmer Ermedin Demirovic.

Ermedin Demirovic präsentiert sich in der Champions League treffsicherer als in der Liga. Quelle: Joe Klamar / AFP

Der VfB Stuttgart schafft es in dieser Saison einfach nicht, Konstanz in seine Leistungen zu bringen. Seit dem ersten Spieltag ist das gleiche Muster zu beobachten: Nach zwei, drei erfolgreichen Spielen folgt prompt eine Niederlage.

So war es im September, als den Siegen gegen Viking Stavanger und den 1. FC Köln die Pleiten gegen die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund folgten. Und so ist es im Oktober. Auf die Siege in Paderborn (2:0) und Bratislava (3:0) folgte nun am Wochenende das 0:1 beim HSV.

Der VfB Stuttgart lässt beim HSV Chance über Chance liegen - und wird am Ende bitter bestraft. In den Schlussminuten gelingt Hamburgs Miro Muheim ein spektakulärer Treffer. 19.10.2026 | 7:59 min

In der Liga hinkt man den Erwartungen hinterher

Tabellarisch bleibt man entsprechend deutlich hinter den Erwartungen zurück: Nach sechs Spieltagen und gerade mal sechs Punkten steht der VfB auf Platz 13 in der Ligatabelle. Das wurmt kaum einen mehr als Trainer Sebastian Hoeneß.

Der hatte schon nach den Niederlagen gegen Hoffenheim und Dortmund betont, er wisse "nicht, ob wir da zwingend mit null Punkten rausgehen müssen." Eine Hoeneß-typische Formulierung für "unverdiente Niederlage", die er am Samstag hätte wiederholen können.

Zweites Spiel, zweiter Dreier für den VfB Stuttgart: Treffer von Undav und Demirovic sowie ein Egentor bescheren dem VfB ein 3:0 bei Slovan Bratislava. 14.10.2026 | 2:55 min

Nur eine Ergebniskrise? Das wäre zu einfach

Also "nur" eine Ergebniskrise? Oder hat Nationalstürmer Deniz Undav recht, der in Hamburg harte Worte wählte:

Wir müssen anfangen, uns klarzumachen, dass wir gerade kein Spitzenteam sind. Im Vergleich zu den letzten Jahren fehlt uns sehr viel. „ Deniz Undav

Ins Detail ging Undav nicht. Doch die Defizite liegen auf der Hand. Da wäre zum einen die Chancenverwertung. Sie verweist nicht zuletzt auf Undav selbst, der sich am Samstag ausdrücklich in die Kollektivkritik miteinbezog.

Zwei Topstürmer - ein Saisontor

Undav hat in sechs Einsätzen noch kein Tor geschossen. Auch für seinen Sturm-Kollegen Ermedin Demirovic (ein Liga-Treffer) lief es schon mal besser. In seiner Heimatstadt zeigte er sich selbstkritisch: "Eine meiner Chancen muss rein, wenn nicht beide."

Ein weiterer Punkt ist die fehlende Konstanz innerhalb einer Partie. In dieser Spielzeit baute der VfB im zweiten Durchgang eher ab. Das war selbst bei den souveränen Siegen in Paderborn (2:0) und Bratislava (3:0) so. Und es war bei der Niederlage in Hamburg so.

Außer drei schön herausgespielten Toren von Ermedin Demirovic nicht viel gewesen beim VfB Stuttgart. Nach einer starken ersten Halbzeit gegen Viking Stavanger baut der VfB ab, gewinnt aber 3:1. 09.09.2026 | 2:56 min

Viele Verletzte beim VfB Stuttgart

Allerdings gibt es bei der Analyse der Stuttgarter Defizite auch Faktoren, die eher mit widrigen Umständen als mit hausgemachten Problemen zu tun haben. Allen voran wäre hier die Verletztenmisere zu nennen.

In Dan-Axel Zagadou, Dennis Seimen, Maximilian Mittelstädt (gegen Madrid wieder im Kader), Nikolas Nartey und Leonidas Stergiou fielen schließlich wichtige Spieler über längere Zeiträume aus oder stehen gar seit Monaten nicht zur Verfügung.

Große Vorfreude auf das Spiel gegen Atletico

Auch Demirovic freut sich nun aber unbändig auf das Champions-League-Spiel gegen die Spanier (Dienstag, 21:00 Uhr) - und das nicht nur, weil er in der Königsklasse bislang so viel treffsicherer als in der Liga ist.

Neben Nicolò Tresoldi und Erling Haaland ist er der Spieler mit der besten Trefferquote in der Champions League.

Die Spiele der Champions League, unter anderem mit Atletico Madrid gegen Manchester United, Galatasaray gegen Barcelona und dem Dreierpack von Nicolo Tresoldi. 14.10.2026 | 8:56 min

"Das Stadion wird brennen, auch bei uns in der Mannschaft sind die Sinne geschärft", sagt der Bosnier. Und er mahnt: "Wir müssen in allen Belangen auf Champions-League-Niveau sein."

Auch Hoeneß freut sich "riesig auf eine besondere Mannschaft mit unglaublichen Einzelspielern, die den europäischen Fußball in den letzten Jahren mitgeprägt hat." Um zu bestehen, gelte es, "das nötige Maß an Aggressivität und Intensität auf den Platz zu bringen".

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