Trotz starker Hälfte und Überzahl hat es für Stuttgart nicht zum Coup gereicht. Gegen Atlético Madrid musste sich der VfB mit einem Remis begnügen.

Remis in einer spannenden Champions-League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Atlético Madrid. Quelle: firo Sportphoto

Der VfB Stuttgart hat trotz Überzahl und starker erster Halbzeit den ganz großen Coup gegen Atlético Madrid verpasst. In der Champions League trennte man sich im eigenen Stadion mit 1:1 (1:0) von den Spaniern.

Für Stuttgart traf Jamie Leweling (36.), Julian Alvarez glich für die Gäste kurz nach der Halbzeit aus (47.). Außerdem sah Madrids Morten Hjulmand die Rote Karte wegen groben Foulspiels (64.).

Stuttgart erwischte beinahe einen Traumstart. Chris Führich eroberte nahe des Strafraums der Madrilenen den Ball und bediente prompt Bilal El Khannouss, der aus rund acht Metern Jan Oblak im Tor von Atlético nach nur 22 Sekunden zu einer ersten starken Parade zwang. Auch die anschließende Ecke wurde gefährlich, den Distanzschuss von Josha Vagnoman hatte Oblak aber im Nachfassen.

Stuttgart behält die Kontrolle

Nach der schwungvollen Anfangsphase beruhigte sich die Partie zunächst etwas, die Stuttgarter Hausherren behielten aber die Kontrolle. Angelo Stiller zwang Oblak nach Abschluss von der Strafraumkante zur nächsten Parade (11.).

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Nach der schwachen Leistung gegen den HSV am Wochenende in der Bundesliga zeigte der VfB Stuttgart in diesem Spiel von Beginn an ein anderes Gesicht - und kam zu weiteren Chancen. Nach schöner Kombination jagte Führich den Ball aus spitzem Winkel ans Außennetz (14.), Stillers Distanzschuss aus rund 20 Metern rund zwei Minuten später sauste knapp links am Tor vorbei.

Der VfB drückte weiter mächtig aufs Gas, El Khannouss und Führich spielten die Gäste auf der linken Seite schwindelig - und die Gastgeber sollten sich noch in der ersten Hälfte für die bis dato ganz starke Leistung belohnen.

Leweling besorgt verdiente Pausenführung, Alvarez kontert

Angelo Stiller eroberte gegen die anfällige Defensive der Madrilenen auf Höhe der Strafraumkante den Ball und legte quer zu Jamie Leweling. Der schlug einen Haken und vollendete unhaltbar für Oblak ins linke untere Eck (36.). Das 1:0 für Stuttgart war auch der Pausenstand.

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Die Freude über selbigen hielt bei den Gastgebern aber nicht lange. Der zur Pause eingewechselte Ademola Lookman fand per scharfer flacher Flanke von links den Fuß von Julian Alvarez, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich einnetzte - keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff.

Und kurz darauf der nächste kleine Schock für den VfB: Rechtsverteidiger Vagnoman musste verletzt vom Feld. Für ihn kam Lorenz Assignon in die Partie (52.).

Stuttgart um Kontrolle bemüht

Stuttgart bemühte sich trotz doppelten Rückschlags um Kontrolle, überließ Atlético keineswegs das Spiel - ein Chancengewitter wie in Halbzeit eins gab es aber nicht, das Spiel war deutlich offener.

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Die nächste Möglichkeit nach rund einer Stunde gehörte wieder den Gästen. Madrid spielte auf der rechten Seite Pablo Barrios frei, der jedoch an einer starken Fußabwehr von Champions-League-Debütant Dennis Seimen scheiterte (61.).

Die nächste Wendung in dem Spiel folgte nur kurze Zeit später. Auf Höhe des Mittelkreises streckte Madrids Morten Hjulmand Stuttgarts Stiller per gestrecktem Bein mit offener Sohle nieder (64.). Die folgende Rote Karte war durchaus berechtigt, der VfB von nun an in der Überzahl - und kurz darauf mit der nächsten Gelegenheit. Grischa Prömels Kopfball ging nur knapp am Tor vorbei.

Stuttgart drückt auf den Siegtreffer

Die Hausherren drückten natürlich nun auf den Siegtreffer, Coach Sebastian Hoeneß brachte Mittelstürmer Ermedin Demirovic für Torschütze Jamie Leweling.

Doch Atlético Madrid ist nicht ohne Grund vor allem für starke Defensivarbeit bekannt. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone verteidigte auch in Unterzahl clever und leidenschaftlich und hielt so das Remis bis zum Schlusspfiff - auch wenn Jeff Chabot nach einer Ecke den entscheidenden Treffer auf dem Kopf hatte, aber knapp links vorbei köpfte (82.)

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