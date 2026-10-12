Jonas Urbig steht am Dienstag in der Champions League mit großer Wahrscheinlichkeit im Tor des FC Bayern. Mit dem jüngsten Patzer von Manuel Neuer hat das aber nichts zu tun.

FC Bayern in Stavanger wohl mit Urbig im Tor

Manuel Neuer hat sich eine Blessur am Fuß zugezogen. Ersatzmann Jonas Urbig steht für die Champions League am Dienstag bereit. Quelle: Witters

Der FC Bayern tritt im Spiel in der Champions League beim norwegischen Fußball-Meister Viking Stavanger aller Voraussicht nach mit Jonas Urbig anstelle des angeschlagenen Manuel Neuer im Tor an. Das sagte Trainer Vincent Kompany nach der Ankunft am Spielort am Montagabend.

Manu hat etwas am Fuß gespürt. „ Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern München

Kompany will kein Risiko eingehen

Er glaube nicht, dass es so schlimm ist, erklärte der Bayern-Coach. "Aber wenn er gestern nicht trainiert hat, heute nicht trainiert, dann hat es in dieser Saisonphase keinen Sinn, dass wir ein Risiko eingehen."

Kompany schloss aber nicht aus, dass Kapitän Neuer auf der Bank Platz nehmen könnte. "Ob er im Kader steht, das weiß ich nicht. Von Anfang an? Wahrscheinlich nicht."

Der FC Augsburg erzielt in einem verrückten Spiel das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Manuel Neuer patzt nach wenigen Sekunden, seine Vorderleute verzweifeln am VAR. 12.10.2026 | 10:25 min

Neuer-Patzer am Samstag in Augsburg

Neuer hatte die Blessur laut Kompany nach dem Bundesliga-Spiel in Augsburg am Samstag gespürt. Beim 2:2 hatte der 40-Jährige beim ersten Gegentor schwer gepatzt. Auch beim zweiten sah er nicht ganz glücklich aus.

Kompany nahm den Routinier danach aber ausdrücklich in Schutz, Sportvorstand Max Eberl und Präsident Herbert Hainer äußerten sich in die gleiche Richtung.

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Urbig vor seinem dritten Einsatz in dieser Saison

Für Urbig, bis zum Saisonende die "Nummer 1b" hinter dem Weltmeister von 2014 und danach designierter Neuer-Erbe, wird es der dritte Einsatz in dieser Spielzeit.

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Quelle: SID, dpa